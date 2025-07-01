手間いらず、Tabist株式会社が提供する宿泊施設の価格をAIが需要と供給に応じて変動させる『ダイナミックプライシング』機能と連携を開始
手間いらず株式会社が提供する、複数のオンライン宿泊予約サイトを一元管理できる『TEMAIRAZU』シリーズ（https://www.temairazu.com/）（以下、「TEMAIRAZU」）は、Tabist株式会社が提供する、宿泊施設の価格をAIが需要と供給に応じて変動させる『ダイナミックプライシング』機能（https://tabistcompass.com/dynamicpricing/）と、2025年7月1日からシステム連携を開始しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323986&id=bodyimage1】
Tabist株式会社は、日本の宿泊施設に特化した宿泊管理システムやダイナミックプライシング機能を提供し、観光業界全体のDXを推進しています。ミレニアル世代を中心とした新たな顧客層の開拓や、地域に根差したブランド展開を通じて、宿泊施設・ゲスト・地域コミュニティがつながる新しい旅のかたちを創出しています。
今回 TEMAIRAZU が連携を開始した『ダイナミックプライシング』機能は、AIが15分に1回、リアルタイムで価格を算出し、価格の更新までを完全に自動化します。AIが市場状況を踏まえて施設ごとにRevPAR（販売可能客室1室あたりの収益）を最大化する価格を365日24時間体制で運用し続けることで、機会損失の削減が期待できます。また価格調整ダッシュボードを活用することで、AIの算出値に対して人が値幅をコントロールすることも可能です。
今回のシステム連携により、『ダイナミックプライシング』機能を利用している宿泊施設は、複数のOTAへの価格反映がシームレスに行われる事による作業の効率化と、価格の最適化による収益の最大化を図ることができます。
■『TEMAIRAZU』シリーズシステム概要
『TEMAIRAZU』シリーズは、国内宿泊施設向けに複数の宿泊予約サイトの料金と在庫の一元管理を行う基本機能と、予約情報の高速取得やイールドマネジメント機能等を備えた予約管理システムです。宿泊施設は、『TEMAIRAZU』シリーズを利用することで、一括で在庫と料金のコントロールができ、収益を上げ、コスト削減が可能となり、利益の最大化が実現できます。
＜対応可能予約サイト及び自社予約システム＞
▼国内宿泊予約サイト
楽天トラベル、じゃらん.net、るるぶトラベル、一休.com、skyticket、JALパック、ANAトラベラーズ、
Relux、日本旅行、HIS等
▼海外宿泊予約サイト及びホールセラー、その他
Booking.com、agoda、Expedia、Ctrip、Hostelworld、AsiaYo、TripAdvisor、hotelbeds、Airbnb、
WebBeds、DidaTravel、Shiji Distribution Solution、Fliggy等
▼自社ホームページ用宿泊予約システム
ダイレクトイン、予約プロ、予約番、OPTIMA、d-edge、iHotelier、SynXis CR、triplaホテルブッキング等
【Tabist株式会社の概要】
（１）商号 Tabist株式会社
（２）事業内容 Tabist ブランドの開発・管理・運営、宿泊施設のDX推進
（３）本社所在地 東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝 WeWork9F
（４）代表者名 田野崎 亮太
（５）主なサービス ダイナミックプライシング、OTAマネジメント、Tabist PMS（予約管理システム）、
Tabist BI、Kuchikomi AI
（６）URL https://corp.tabist.co.jp/
【手間いらず株式会社の概要】
（１）商号 手間いらず株式会社（東証スタンダード : 2477）
（２）事業内容 宿泊施設向け予約管理サービスの提供
情報の比較及び集約サービスの提供
（３）本社所在地 東京都渋谷区恵比寿1-21-3 恵比寿NRビル7F
（４）代表者名 代表取締役 渡邉 哲男
（５）資本金 718百万円
（６）主なサービス 予約サイトコントローラー『TEMAIRAZU』シリーズ
（https://www.temairazu.com/）
比較サイト『比較.com』（https://www.hikaku.com/）
【本件に関するお問い合わせ】
手間いらず株式会社 経営企画室
TEL：03-5447-6690 e-mail：pr@temairazu.com
配信元企業：手間いらず株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323986&id=bodyimage1】
Tabist株式会社は、日本の宿泊施設に特化した宿泊管理システムやダイナミックプライシング機能を提供し、観光業界全体のDXを推進しています。ミレニアル世代を中心とした新たな顧客層の開拓や、地域に根差したブランド展開を通じて、宿泊施設・ゲスト・地域コミュニティがつながる新しい旅のかたちを創出しています。
今回 TEMAIRAZU が連携を開始した『ダイナミックプライシング』機能は、AIが15分に1回、リアルタイムで価格を算出し、価格の更新までを完全に自動化します。AIが市場状況を踏まえて施設ごとにRevPAR（販売可能客室1室あたりの収益）を最大化する価格を365日24時間体制で運用し続けることで、機会損失の削減が期待できます。また価格調整ダッシュボードを活用することで、AIの算出値に対して人が値幅をコントロールすることも可能です。
今回のシステム連携により、『ダイナミックプライシング』機能を利用している宿泊施設は、複数のOTAへの価格反映がシームレスに行われる事による作業の効率化と、価格の最適化による収益の最大化を図ることができます。
■『TEMAIRAZU』シリーズシステム概要
『TEMAIRAZU』シリーズは、国内宿泊施設向けに複数の宿泊予約サイトの料金と在庫の一元管理を行う基本機能と、予約情報の高速取得やイールドマネジメント機能等を備えた予約管理システムです。宿泊施設は、『TEMAIRAZU』シリーズを利用することで、一括で在庫と料金のコントロールができ、収益を上げ、コスト削減が可能となり、利益の最大化が実現できます。
＜対応可能予約サイト及び自社予約システム＞
▼国内宿泊予約サイト
楽天トラベル、じゃらん.net、るるぶトラベル、一休.com、skyticket、JALパック、ANAトラベラーズ、
Relux、日本旅行、HIS等
▼海外宿泊予約サイト及びホールセラー、その他
Booking.com、agoda、Expedia、Ctrip、Hostelworld、AsiaYo、TripAdvisor、hotelbeds、Airbnb、
WebBeds、DidaTravel、Shiji Distribution Solution、Fliggy等
▼自社ホームページ用宿泊予約システム
ダイレクトイン、予約プロ、予約番、OPTIMA、d-edge、iHotelier、SynXis CR、triplaホテルブッキング等
【Tabist株式会社の概要】
（１）商号 Tabist株式会社
（２）事業内容 Tabist ブランドの開発・管理・運営、宿泊施設のDX推進
（３）本社所在地 東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝 WeWork9F
（４）代表者名 田野崎 亮太
（５）主なサービス ダイナミックプライシング、OTAマネジメント、Tabist PMS（予約管理システム）、
Tabist BI、Kuchikomi AI
（６）URL https://corp.tabist.co.jp/
【手間いらず株式会社の概要】
（１）商号 手間いらず株式会社（東証スタンダード : 2477）
（２）事業内容 宿泊施設向け予約管理サービスの提供
情報の比較及び集約サービスの提供
（３）本社所在地 東京都渋谷区恵比寿1-21-3 恵比寿NRビル7F
（４）代表者名 代表取締役 渡邉 哲男
（５）資本金 718百万円
（６）主なサービス 予約サイトコントローラー『TEMAIRAZU』シリーズ
（https://www.temairazu.com/）
比較サイト『比較.com』（https://www.hikaku.com/）
【本件に関するお問い合わせ】
手間いらず株式会社 経営企画室
TEL：03-5447-6690 e-mail：pr@temairazu.com
配信元企業：手間いらず株式会社
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