【理想と情熱に溢れた青春ラブロマンス】中国ドラマ「春を待ちわびて～The sea in the dream～」が7月1日からBS11+で見放題・単品レンタル配信スタート

日本BS放送株式会社(全国無料テレビ BS11 以下「BS11」)は、2025年7月1日(火)より中国ドラマ「春を待ちわびて~The sea in the dream~」の見放題・単品レンタル配信を開始いたします。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323587&id=bodyimage1】中国ドラマ「春を待ちわびて~The sea in the dream~」のあらすじ1970年代、中国・北京。軍の官舎で姉と2人暮らしをしている肖春生(シャオ・チュンション)は、仲間たちからの信頼もあつい、頼れるリーダー的存在。同じ官舎で育った葉国華(イエ・グオホワ)とは共に入隊を夢見る親友同士だ。ある日、国華からある女性に一目惚れしたと打ち明けられ、春生は誕生日祝いに国華の恋の手助けをすると約束する。しかし、国華が恋する賀紅玲(ホー・ホンリン)の人柄を知るにつれて、春生も恋心を抱くようになってしまう。紅玲は、病気の母親を助けながら、彼らと同じように入隊して、バイオリン奏者となることを夢見ていた。そんな紅玲と国華の入隊が先に決まり、焦らずにはいられない春生だったが、ようやく自分も入隊の日を迎える。一方、官舎の友人の中でも医者を志している佟暁梅(トン・シャオメイ)は、春生への思いは口にできないまま、夢を追う仲間として互いに励まし合う。そんな中、春生に厳しい現実が突きつけられる。夢への道が途絶えたことに絶望する春生のことを心配し、暁梅は彼のそばで献身的に支えるのだが…。キャストシャオ・ジャン(肖戦) 肖春生(シャオ・チュンション)役「陳情令」「斗羅大陸 ~7つの光と武魂の謎~」リー・チン(李沁) 佟暁梅(トン・シャオメイ)役「慶余年~麒麟児、現る~」「請君~遥かなる恋人たち~」ツァオ・フェイラン(曹斐然) 賀紅玲(ホー・ホンリン)役「燕雲台-The Legend of Empress-」「神隠(原題)」リウ・ルイリン(劉芮麟) 葉国華(イエ・グオホワ)役「黒豊と白夕~天下を守る恋人たち~」「策略ロマンス~謎解きの鍵は運命の恋~」スタッフ監督:フー・ニン(付寧)脚本:シュー・ビン(徐兵)、ジョウ・ホーヤン(周鶴洋)プロデューサー:ヤン・シャオペイ(楊暁培)「黒豊と白夕~天下を守る恋人たち~」「千古の愛、天上の詩」「扶揺(フーヤオ)~伝説の皇后~」【配信開始日時】2025年7月1日(火)【視聴ページ】https://vod.bs11.jp/programs/haruwomachiwabite?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=【特集ページ】https://topics.bs11.jp/the-sea-in-the-dream?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=【配信形態】見放題・単品レンタルBS11+とはBS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。BS11+:https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=BS11公式Youtube:https://www.youtube.com/@BS11indexBS11+トピックス:https://topics.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=

配信元企業:日本BS放送株式会社

