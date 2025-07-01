【進学塾サインワン】小学生・中学生の基礎学力を診断！　7月21日～23日の期間で「全国到達度テスト」実施！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 学研スタディエ（さいたま市／代表取締役社長：亀谷眞宏）が展開する進学塾サインワンでは、2025年7月21日（月）から7月23日（水）までの期間で、各校舎にて「全国到達度テスト」を実施いたします。

「全国到達度テスト」とは

「全国到達度テスト」は、小学生の国語・算数、中学生の英語・数学の基礎的な学力を診断する全国規模のテストです。全国の同じ学年の児童・生徒たちと比べての学習到達度を測定します。テスト結果には詳細な分析資料もついてきますので、今後の学びの進め方が確認できます。

長い夏休みを前に「全国到達度テスト」を利用して、自身の学習の振り返りを実施していきましょう！

「全国到達度テスト」実施概要

学年 小学4年生～中学2年生

期間 7月21日（月）～7月23日（水）

※校舎によって実施日程が異なります。

詳しくは、ホームページをご確認ください。

時間 小学4年～6年：国語（35分）、算数（35分）

中学1年・2年：英語（35分）、数学（35分）

受験料 無料

出題範囲 前学年＋現学年4月までの学習内容

申し込み締切 7月17日（木）

「全国到達度テスト」お申し込みはコチラ :https://www.g-sign-1.com/test_entry/?utm_source=link&utm_medium=press-release&utm_campaign=prtimes-2025totatu

進学塾サインワン・HPはコチラ :https://www.g-sign-1.com/?utm_source=link&utm_medium=press-release&utm_campaign=prtimes-2025totatu■株式会社学研スタディエ（Gakken Study et Co., Ltd.）

学研スタディエは、「すべての人が心ゆたかに生きることを願い、今日の感動・満足・安心と、明日への夢・希望を提供します」のグループ理念のもと、国内外学習塾事業を通じて社会に貢献することを目指しています。

代表者：代表取締役社長 亀谷 眞宏

本社所在地：〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5丁目32-10

Webサイト：https://www.gakken-studyet.com/company/?msclkid=3be6e783ab1b11ec9170e032766be0dd

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開