津軽びいどろ人気シリーズに皿が登場。2025年7月4日よりオフィシャルショップ限定発売

石塚硝子株式会社

ガラス製品の製造販売を行う石塚硝子株式会社 連結グループ子会社の北洋硝子株式会社(本社：青森県青森市、代表取締役社長：壁屋 知則)が作り上げる青森県伝統工芸品「津軽びいどろ」は、人気シリーズ「にほんの色ふうけい」より、《小皿》《皿》を2025年7月4日(金)よりオフィシャルショップ限定で新発売いたします。

春「舞う桜」、夏「向日葵」、秋「紅葉山」、冬「雪の灯」―日本の四季の移ろいを繊細に写し取った4種のカラーは、本シリーズ8色の中でも特に人気色を採用しました。今回加わる小皿と皿は、和菓子や果物、お寿司など実用性の高いサイズ。また、シリーズアイテム(タンブラー・盃・箸置き・一輪挿し)との組み合わせで、統一感のある食空間コーディネイトが楽しめます。

本商品は、お客様から寄せられていた「お皿の商品が欲しい」というご要望や、実店舗スタッフからのフィードバックから誕生しました。限られた販路だからこそ実現できた、特別仕様のアイテムです。やさしく華やかな彩りと使いやすさを両立した本商品は、ご自宅用はもちろん季節の贈り物や記念日のギフトにもおすすめです。

【商品概要】

色ガラスで紡ぐ、小さな四季の風景和洋自在に使えるモダンなお皿組み合わせ次第で多彩に映える器たち職人の連携から生まれる、繊細な手しごと小皿 舞う桜

品番：F-75481

商品サイズ：最大140-135 高さ14(mm)

販売価格(税込)：1,760円

小皿 向日葵

品番：F-75482

商品サイズ：最大140-135 高さ14(mm)

販売価格(税込)：1,760円

小皿 紅葉山

品番：F-75483

商品サイズ：最大140-135 高さ14(mm)

販売価格(税込)：1,760円

小皿 雪の灯

品番：F-75484

商品サイズ：最大140-135 高さ14(mm)

販売価格(税込)：1,760円

皿 舞う桜

品番：F-75487

商品サイズ：最大185-180 高さ16(mm)

販売価格(税込)：2,200円

皿 向日葵

品番：F-75488

商品サイズ：最大185-180 高さ16(mm)

販売価格(税込)：2,200円

皿 紅葉山

品番：F-75489

商品サイズ：最大185-180 高さ16(mm)

販売価格(税込)：2,200円

皿 雪の灯

品番：F-75490

商品サイズ：最大185-180 高さ16(mm)

販売価格(税込)：2,200円

※ガラス職人が一つ一つ手作りするため、サイズ・色柄・重量等に多少のバラつきがございます。

【販売場所】

北洋硝子直営店「青森直営ショップ」 TEL：017-782-5183

津軽びいどろ東京ミッドタウン八重洲店 TEL：03-6225-2955

津軽びいどろ横浜ランドマークプラザ店 TEL：070-4465-1608

―オンラインショップ―

津軽びいどろオンラインショップ https://tsugaruvidro-online.com/(https://tsugaruvidro-online.com/collections/nihonnoiro-fukei-sara)

楽天市場「ガラスshop ADERIA」 https://item.rakuten.co.jp/shopishizuka/c/0000000861/

Yahoo!「アデリア ヤフーショッピング店」https://store.shopping.yahoo.co.jp/(https://store.shopping.yahoo.co.jp/aderia-tyokuei/75481.html)