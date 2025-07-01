法人専用ECサイト「スーパーイーゴス」開設1周年記念キャンペーンを開催

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株式会社千代田




株式会社千代田（本社：愛知県名古屋市中区)は、法人専用ECサイト「スーパーイーゴス」の開設1周年を記念し、2025年7月1日（火）～8月24日（日）の期間限定で「1周年感謝キャンペーン」を開催いたします。


本キャンペーンでは、ホテルや温浴施設、スポーツクラブ、飲食店などでご利用いただいている消耗品各種(紙製品・アメニティ)など、スーパーイーゴス限定の人気商品を最大38%OFFの特別価格にてご提供いたします。


【キャンペーン概要】


■期間：2025年7月1日（火）～8月24日（日）


■対象：法人のお客様限定


■内容：アメニティ・消耗品の対象商品を最大38％OFFで販売



【スーパーイーゴスとは】


「スーパーイーゴス」は、法人向けに特化した業務用アメニティや消耗品を取り揃える、オンラインショップです。2024年の開設以来、ホテル・温浴施設・飲食店など幅広い業種の法人様にご愛顧いただいております。


【主な商品ラインナップ】


・消耗品(トイレットペーパー、ポリ袋、キッチンラップ、おしぼり　等)


・ヘアケア商品（シャンプー、コンディショナー、ボディソープ　等）


・各種化粧品(化粧水、乳液、クレンジング、ハンド＆フェイスソープ　等)


・業務用粉末入浴剤


・浴場商品（ドライヤー、脱衣カゴ、椅子、湯桶、手桶　等）


・業務用アメニティー（歯ブラシ、カミソリ、シャワーキャップ、綿棒　等）


・サウナグッズ全般　



今後も、定期的なキャンペーンや特集企画を通じて、法人のお客様にとって“頼れる仕入れ先”となることを目指してまいります。




【会社概要】


会社名：株式会社千代田


本社所在地：愛知県名古屋市中区古渡町19番地5


事業内容：業務用消耗品の卸売


URL：https://www.h-chiyoda.co.jp/


ECサイト「スーパーイーゴス」：https://super-eagos.com



【お問い合わせ先】


株式会社千代田　EC事業部　　


E-mail　:　info@super-eagos.com





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