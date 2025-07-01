法人専用ECサイト「スーパーイーゴス」開設1周年記念キャンペーンを開催
株式会社千代田（本社：愛知県名古屋市中区)は、法人専用ECサイト「スーパーイーゴス」の開設1周年を記念し、2025年7月1日（火）～8月24日（日）の期間限定で「1周年感謝キャンペーン」を開催いたします。
本キャンペーンでは、ホテルや温浴施設、スポーツクラブ、飲食店などでご利用いただいている消耗品各種(紙製品・アメニティ)など、スーパーイーゴス限定の人気商品を最大38%OFFの特別価格にてご提供いたします。
【キャンペーン概要】
■期間：2025年7月1日（火）～8月24日（日）
■対象：法人のお客様限定
■内容：アメニティ・消耗品の対象商品を最大38％OFFで販売
【スーパーイーゴスとは】
「スーパーイーゴス」は、法人向けに特化した業務用アメニティや消耗品を取り揃える、オンラインショップです。2024年の開設以来、ホテル・温浴施設・飲食店など幅広い業種の法人様にご愛顧いただいております。
【主な商品ラインナップ】
・消耗品(トイレットペーパー、ポリ袋、キッチンラップ、おしぼり 等)
・ヘアケア商品（シャンプー、コンディショナー、ボディソープ 等）
・各種化粧品(化粧水、乳液、クレンジング、ハンド＆フェイスソープ 等)
・業務用粉末入浴剤
・浴場商品（ドライヤー、脱衣カゴ、椅子、湯桶、手桶 等）
・業務用アメニティー（歯ブラシ、カミソリ、シャワーキャップ、綿棒 等）
・サウナグッズ全般
今後も、定期的なキャンペーンや特集企画を通じて、法人のお客様にとって“頼れる仕入れ先”となることを目指してまいります。
【会社概要】
会社名：株式会社千代田
本社所在地：愛知県名古屋市中区古渡町19番地5
事業内容：業務用消耗品の卸売
URL：https://www.h-chiyoda.co.jp/
ECサイト「スーパーイーゴス」：https://super-eagos.com
【お問い合わせ先】
株式会社千代田 EC事業部
E-mail : info@super-eagos.com
「スーパーイーゴスはこちら」