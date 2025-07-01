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住信SBIネット銀行、NEOBANK５周年企画 第３弾「NEOBANK支店での預金＆NISA口座開設でキャッシュバックキャンペーン」を実施
住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）は、NEOBANK対象支店において、銀行口座での預金と証券会社でのNISA口座の連携を推進する２つのキャンペーンを本日2025年７月１日（火）より実施いたします。
本企画は2025年５月１日に開始した「NEOBANK®＊５周年記念大感謝祭」の第３弾として実施するものです。この機会に、利便性の高い証券連携をぜひご体験ください。
■MATSUI Bank円普通預金＆NISA口座開設で現金10,000円プレゼントキャンペーン
マツイ支店で100万円以上の円普通預金の入金と、松井証券でのNISA口座開設等で現金10,000円プレゼント！
対象期間 エントリー・円普通預金への預入期間：2025年７月１日（火）～2025年９月30日（火） 松井証券でのNISA口座開設期間：2025年７月１日（火）～2026年２月28日（土） 円普通預金残高判定期間：2025年７月１日（火）～2026年２月28日（土）
対象支店
マツイ支店
特典提供について 特典提供時期：2026年１～３月下旬（予定）
※条件達成タイミングにより上記範囲内で変動 特典提供先：松井証券総合口座 キャンペーンの詳細は下記URLのキャンペーンページをご確認ください。https://www.matsui.co.jp/campaign/detail/bank-04.html?argument=0p7Lzdhu&dmai=a685d0f40e02f1
住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。
＊「NEOBANK」とは、住信SBIネット銀行のフルバンキングBaaS（バンキングアズアサービス）サービスブランドです。「NEOBANK®」は住信SBIネット銀行の登録商標。登録商標第5953666号。
「ネオバンク®」は住信SBIネット銀行の登録商標。登録商標第455993号。
本企画は2025年５月１日に開始した「NEOBANK®＊５周年記念大感謝祭」の第３弾として実施するものです。この機会に、利便性の高い証券連携をぜひご体験ください。
＞NEOBANK５周年記念大感謝祭特設サイトは下記URLをご覧ください。
https://www.netbk.co.jp/contents/lp/neobank_5th/
■NEOBANK支店限定 SBIハイブリッド預金＆SBI証券でのNISA口座開設で最大15,000円プレゼントキャンペーン
NEOBANK対象支店で100万円以上のSBIハイブリッド預金の入金と、SBI証券でのNISA口座開設等で最大15,000円プレゼント！
対象期間 エントリー・SBIハイブリッド預金への預入期間：2025年７月１日（火）～2025年９月30日（火） SBI証券でのNISA口座開設期間：2025年７月１日（火）～2026年２月28日（土） SBIハイブリッド預金残高判定期間：
特典① 2025年７月１日（火）～2026年２月28日（土）
特典② 2026年１月１日（木）～2026年８月31日（月） 対象支店
JAL支店、Vポイント支店、ヤマダネオバンク支店、おうちバンク支店、タカシマヤ支店、第一生命支店、ファイターズ支店、リノシー支店、ノムコム支店、みらいバンク支店、京王NEOBANK支店、三井住友信託支店、ライブドア支店、ヘーベル支店、ゆたかバンク支店、SBIFXトレード支店、中電カテエネ支店、東宝ハウス支店
特典提供について 特典提供時期：
特典①：2026年２～４月下旬（予定）
特典②：2026年８～10月下旬（予定）
※いずれも①・②の達成タイミングにより上記範囲内で変動 特典提供先：SBI証券総合口座 キャンペーンの詳細は下記URLのキャンペーンページをご確認ください。
https://neobank.netbk.co.jp/contents/cmp/20250701_003899/index.html
https://www.netbk.co.jp/contents/lp/neobank_5th/
■NEOBANK支店限定 SBIハイブリッド預金＆SBI証券でのNISA口座開設で最大15,000円プレゼントキャンペーン
NEOBANK対象支店で100万円以上のSBIハイブリッド預金の入金と、SBI証券でのNISA口座開設等で最大15,000円プレゼント！
対象期間 エントリー・SBIハイブリッド預金への預入期間：2025年７月１日（火）～2025年９月30日（火） SBI証券でのNISA口座開設期間：2025年７月１日（火）～2026年２月28日（土） SBIハイブリッド預金残高判定期間：
特典① 2025年７月１日（火）～2026年２月28日（土）
特典② 2026年１月１日（木）～2026年８月31日（月） 対象支店
JAL支店、Vポイント支店、ヤマダネオバンク支店、おうちバンク支店、タカシマヤ支店、第一生命支店、ファイターズ支店、リノシー支店、ノムコム支店、みらいバンク支店、京王NEOBANK支店、三井住友信託支店、ライブドア支店、ヘーベル支店、ゆたかバンク支店、SBIFXトレード支店、中電カテエネ支店、東宝ハウス支店
特典提供について 特典提供時期：
特典①：2026年２～４月下旬（予定）
特典②：2026年８～10月下旬（予定）
※いずれも①・②の達成タイミングにより上記範囲内で変動 特典提供先：SBI証券総合口座 キャンペーンの詳細は下記URLのキャンペーンページをご確認ください。
https://neobank.netbk.co.jp/contents/cmp/20250701_003899/index.html
マツイ支店で100万円以上の円普通預金の入金と、松井証券でのNISA口座開設等で現金10,000円プレゼント！
対象期間 エントリー・円普通預金への預入期間：2025年７月１日（火）～2025年９月30日（火） 松井証券でのNISA口座開設期間：2025年７月１日（火）～2026年２月28日（土） 円普通預金残高判定期間：2025年７月１日（火）～2026年２月28日（土）
対象支店
マツイ支店
特典提供について 特典提供時期：2026年１～３月下旬（予定）
※条件達成タイミングにより上記範囲内で変動 特典提供先：松井証券総合口座 キャンペーンの詳細は下記URLのキャンペーンページをご確認ください。https://www.matsui.co.jp/campaign/detail/bank-04.html?argument=0p7Lzdhu&dmai=a685d0f40e02f1
住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。
＊「NEOBANK」とは、住信SBIネット銀行のフルバンキングBaaS（バンキングアズアサービス）サービスブランドです。「NEOBANK®」は住信SBIネット銀行の登録商標。登録商標第5953666号。
「ネオバンク®」は住信SBIネット銀行の登録商標。登録商標第455993号。
以上本件に関するお問合わせ先本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp