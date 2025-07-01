住信SBIネット銀行、NEOBANK５周年企画 第３弾「NEOBANK支店での預金＆NISA口座開設でキャッシュバックキャンペーン」を実施

＞NEOBANK５周年記念大感謝祭特設サイトは下記URLをご覧ください。■NEOBANK支店限定 SBIハイブリッド預金＆SBI証券でのNISA口座開設で最大15,000円プレゼントキャンペーンNEOBANK対象支店で100万円以上のSBIハイブリッド預金の入金と、SBI証券でのNISA口座開設等で最大15,000円プレゼント！対象期間 エントリー・SBIハイブリッド預金への預入期間：2025年７月１日（火）～2025年９月30日（火） SBI証券でのNISA口座開設期間：2025年７月１日（火）～2026年２月28日（土） SBIハイブリッド預金残高判定期間：特典① 2025年７月１日（火）～2026年２月28日（土）特典② 2026年１月１日（木）～2026年８月31日（月） 対象支店JAL支店、Vポイント支店、ヤマダネオバンク支店、おうちバンク支店、タカシマヤ支店、第一生命支店、ファイターズ支店、リノシー支店、ノムコム支店、みらいバンク支店、京王NEOBANK支店、三井住友信託支店、ライブドア支店、ヘーベル支店、ゆたかバンク支店、SBIFXトレード支店、中電カテエネ支店、東宝ハウス支店特典提供について 特典提供時期：特典①：2026年２～４月下旬（予定）特典②：2026年８～10月下旬（予定）※いずれも①・②の達成タイミングにより上記範囲内で変動 特典提供先：SBI証券総合口座 キャンペーンの詳細は下記URLのキャンペーンページをご確認ください。https://neobank.netbk.co.jp/contents/cmp/20250701_003899/index.html