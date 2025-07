【銀座 蔦屋書店】原伸一の個展「Soul&Digital 僕たちは01の世界を生きている」を7月4日（金）より開催。アナログとデジタルのバランスが危うい現代社会の狂気を描く。

《Digital Munch-1》ACRYLIC AND JAPANESE SILVER ON CANVAS /500×380mm/2024

《魂の再生(デジタルの海を漂う愛)》WE-1 REBIRTH OF THE SOUL(LOVE FLOATING IN THE DIGITAL SEA)/WE-1/ ACRYLIC AND JAPANESE SILVER ON CANVAS/1621×1303mm/2024

《Soul&Digital-10 MARCAL DUCHAMP/ACRYLIC AND JAPANESE SILVER ON CANVAS/1620×1303mm/2024》

銀座 蔦屋書店(東京都 中央区 GINZA SIX 6F)では、原伸一の個展「Soul&Digital 僕たちは01の世界を生きている」を2025年7月4日(金)~7月13日(日)の期間、店内イベントスペース、GINZA ATRIUMにて開催します。特集ページ| https://store.tsite.jp/ginza/event/art/48243-1114250630.html 概要原伸一は、現代美術家として活動しながら、グラフィック・デザイナーとしても数々のアーティストの音楽ジャケットを手掛けるなど多岐にわたって活動を続けてきました。2009年以降は現代美術家としての活動を主軸にしながら、海外へも活動の場を広げています。アニミズム的エネルギーとデジタルデータの「0と1」をコンセプトにした原の作品は、幼少期を過ごした自然豊かな環境と、青年期のコンピューターエンジニアとしてのデジタルな世界の経験から生まれました。デジタル技術の急速な進化が現代人の心に与える影響を深く考察し、「魂とデジタル」「個人と世界システム」「生と死」「聖と俗」「自然と文化」といった対立するテーマを、東洋の精神性をもって融合しています。これは、西洋の二項対立的な思考とは異なる、対立を調和させる東洋的な視点です。それらの作品は、抽象表現主義やポップアート、ミニマルアート、コンセプチュアルアートといった世界的なアートムーブメント、そして浮世絵や琳派といった日本の伝統美術から影響を受け、独自のスタイルを確立してきました。本展では、日本の聖なるシーンで貴重とされている「白」を用いることで、アナログ(肉体と魂)とデジタル(現代社会のシステム)のバランスが危うい現代社会の狂気を、日本独自の美の中に映し出します。プロフィール現代美術家・クリエイティブ ディレクター1985年に世界的現代美術家David Hockneyに賞賛されサポートを受けてLos Angelesで初の展覧会を行い現代美術家としてのキャリアをスタート。その後、絵画制作をしながらアートディレクターとしてミュージックグラフィックの仕事を35 年間続け、1 億枚のキービジュアルを日本、アジアへと送り出す。2009 年には夢であった芸術家への人生に自身を捧げることを決意。ロサンゼルス、ニューヨーク、香港など、活動の場を世界へ広げている。〈近年の個展〉2024 原伸一典「Poltrona Frau」(東京)2024 原伸一展「Speedy Gallery」(Los Angeles、USA)2017 原伸一版画展 大丸松坂屋 (日本全国各地)2017 原伸一展 Artgloreux GALLERT OF TOKYO/GINZA SIX(東京)2015 原伸一展 高島屋アートギャラリー(日本橋、新宿、京都)〈近年のグループ展〉2021 「Art Fair TOKYO 2021」sho+1Gallery(東京)2020 「Art Fair TOKYO 2021」sho+1Gallery(東京)2012 「New City Art Fair」(New York、 USA)販売について展示作品は、会場にて7月4日(金)11:00より販売します。※プレセールスの状況により会期開始前に販売が終了することがあります。展覧会詳細原伸一「Soul&Digital 僕たちは01の世界を生きている」会期|2025年7月4日(金)~7月13日(日)時間|11:00~20:00 ※最終日のみ18時閉場会場|銀座 蔦屋書店 GINZA ATRIUM主催|銀座 蔦屋書店協力|JPS GALLERY入場|無料お問い合わせ|info.ginza@ccc.co.jp特集ページ|https://store.tsite.jp/ginza/event/art/48243-1114250630.html銀座 蔦屋書店本を介してアートと⽇本⽂化と暮らしをつなぎ、「アートのある暮らし」を提案します。住所|〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 6F営業時間|店舗ホームページをご確認ください。ホームページ| https://store.tsite.jp/ginza/Facebook|https://www.facebook.com/GINZA.TSUTAYABOOKS/?ref=bookmarksTwitter|https://twitter.com/GINZA_TSUTAYAInstagram|https://www.instagram.com/ginza_tsutayabooks/CCCアートラボCCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。https://www.ccc-artlab.jp/本件に関するお問合わせ先カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 CCCアートラボ事業部 広報担当:⽊下メールアドレス:cccal.dm@ccc.co.jp関連リンクCCCアートラボhttps://www.ccc-artlab.jp/銀座 蔦屋書店https://store.tsite.jp/ginza/event/art/48243-1114250630.html