2025年7月1日

PwC Japan有限責任監査法人



PwC Japan監査法人、2026年度執行体制を発表



PwC Japan有限責任監査法人(代表執行役:久保田 正崇)は、本日より開始する新年度(2026年度)の執行体制をお知らせいたします。



執行体制(2025年7月1日付)



代表執行役 久保田 正崇



執行役代表代行 鍵 圭一郎



執行役副代表 アシュアランスリーダー/投資戦略担当 山口 健志



執行役常務 品質管理担当 鈴木 隆樹



執行役常務 監査・保証担当 千代田 義央



執行役常務 BAS担当 長沼 宏明



執行役常務 企画管理担当 森 直子



※BAS(ブローダーアシュアランスサービス)とは、監査・会計業務で培った知識や経験を生かした会計、内部統制、ガバナンス、サイバーセキュリティ、規制対応、デジタル化対応、株式公開など幅広い分野に関するアドバイザリー業務を指します。



以上

