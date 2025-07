2025年7月1日

PwC Japanグループ



浅川 雅嗣氏がPwC Japanの特別顧問に就任



PwC Japanグループ(グループ代表:久保田 正崇、以下「PwC Japan」)は2025年7月1日付で、浅川 雅嗣氏が特別顧問に就任したことをお知らせいたします。



浅川氏は総理秘書官として2008年の金融危機に対応するなど政府の要職を歴任し、2015 年 7月から4年間、財務省財務官を務めました。また、経済協力開発機構(OECD)租税委員会のアジア人初の議長として国際課税ルールの策定にも大きく貢献し、「税源浸食と利益移転(BEPS)行動計画」の取りまとめを主導して国際的な税制の公正性向上に尽力しました。



その後、2020年1月にアジア開発銀行(ADB)総裁に就任。緊急財政支援で開発途上加盟国の新型コロナウイルス対策をサポートしました。またアジア・太平洋地域の気候バンクとしての役割を確立するとともに、租税政策、金融セクター改革、公共財政管理の改善を通じて開発途上加盟国における強固な金融システムの構築を支援し、持続的な経済成長と貧困削減に大きな役割を果たしました。



今後、PwC Japanは、浅川氏に国際的な視野と豊富な知見・経験に基づく助言・活動をいただくことで、アジア・太平洋地域における持続的な成長や社会課題の解決、新興国市場での事業推進、サステナビリティ経営、国際租税政策への対応など、より幅広い分野で社会の多様なニーズに一層的確に応えてまいります。

以上

PwC Japanグループについて: https://www.pwc.com/jp PwC Japanグループは、日本におけるPwCグローバルネットワークのメンバーファームおよびそれらの関連会社の総称です。各法人は独立した別法人として事業を行っています。複雑化・多様化する企業の経営課題に対し、PwC Japanグループでは、監査およびブローダーアシュアランスサービス、コンサルティング、ディールアドバイザリー、税務、そして法務における卓越した専門性を結集し、それらを有機的に協働させる体制を整えています。また、公認会計士、税理士、弁護士、その他専門スタッフ約12,700人を擁するプロフェッショナル・サービス・ネットワークとして、クライアントニーズにより的確に対応したサービスの提供に努めています。(c) 2025 PwC. All rights reserved.PwC refers to the PwC network member firms and/or their specified subsidiaries in Japan, and may sometimes refer to the PwC network. Each of such firms and subsidiaries is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.