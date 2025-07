PwC Japanグループ、企業の変革を支援するPwCビジネストランスフォーメーション合同会社の設立を発表

2025年7月1日

PwC Japanグループ



PwC Japanグループ、企業の変革を支援する

PwCビジネストランスフォーメーション合同会社の設立を発表



PwC Japanグループ(グループ代表:久保田 正崇)は、2025年7月1日、新たにマネージドサービスを通じて企業の変革を支援する「PwCビジネストランスフォーメーション合同会社(PwC Business Transformation LLC)」を新法人として設立しました。



PwC Japanグループは、価値創造のあり方を変えることで、企業のイノベーションと成長につながる道のりのあらゆる段階でクライアントをサポートしています。今後は、企業変革のさらなるエンジンとなることを目指して、当社における業務の標準化・効率化、デジタル化の知見を結集し、PwC Japanグループ各社を通じて「ビジネスモデル再構築」の総合的な支援を提供してまいります。



ビジネスを取り巻く環境が著しく変化し、経営が直面する課題も複雑化する中、企業は持続的な成長と進化のために継続的なトランスフォーメーションが求められています。経営層や事業責任者がビジネス戦略や価値創造のあり方について十分に検討できる環境は、企業の変革を進めるうえで不可欠です。成長や進化のために、自社のリソースをいかに有効活用するかが重要なカギとなります。



PwC Japanグループは、営業、マーケティングから経理・財務、人事、そしてコンプライアンスや経営企画に至るまで、さまざまな業務プロセスの標準化・効率化はもちろんのこと、新規ビジネスの立ち上げ、抜本的な改革といった自由なビジネスの推進を後押しします。企業が新たなビジネスの創出に注力できるよう、PwC Japanグループの専門家が、AIやデジタルを活用し、データや質の高いインサイトを用いてクライアントに伴走する形で組織のトランスフォーメーションを支援します。



PwCビジネストランスフォーメーションのサービスは、PwC Japanグループ各社のプロフェッショナル人材が協働し、クライアントにおける従来のビジネス領域の垣根を超えた新たなビジネスの創出や、ビジネスモデル改革に合わせた企業のトランスフォーメーションを計画から実行・成果創出の実現まで全てのフェーズにおいて支援します。特に、蓄積されたビジネスから生まれるデータを基に、専門性とテクノロジーを提供し、クライアントの変革推進とその加速を支援することで、重要な課題の解決と新しい価値の創出に取り組みます。

PwC Japanグループは、日本におけるPwCグローバルネットワークのメンバーファームおよびそれらの関連会社の総称です。各法人は独立した別法人として事業を行っています。

複雑化・多様化する企業の経営課題に対し、PwC Japanグループでは、監査およびブローダーアシュアランスサービス、コンサルティング、ディールアドバイザリー、税務、そして法務における卓越した専門性を結集し、それらを有機的に協働させる体制を整えています。また、公認会計士、税理士、弁護士、その他専門スタッフ約12,700人を擁するプロフェッショナル・サービス・ネットワークとして、クライアントニーズにより的確に対応したサービスの提供に努めています。

PwC refers to the PwC network member firms and/or their specified subsidiaries in Japan, and may sometimes refer to the PwC network. Each of such firms and subsidiaries is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.

