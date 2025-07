【トレイルラン】ルクタスがBy UTMB 再チャレンジを応援する特別ツアーを非営利で企画、9月にマレーシアで「Kaga Spa」のリタイア選手を応援

1

株式会社ルーセント(本社:千葉県柏市、代表取締役社長:中野吉広)は、スポーツツアーの運営を行なう「LUC+Adventures」(以下、ルクタス)を通じて、『Malaysia Ultra Trail by UTMB』(開催地:マレーシア・Taiping)への特別応援企画「Malaysia By UTMB 再チャレンジ応援ツアー」を発表いたします。「再チャレンジ応援ツアー」は、2025年6月に開催された日本初となるBy UTMBレース『Kaga Spa Trail Endurance 100 By UTMB』(以下、Kaga Spa Trail)で、50km、100kmでリタイアとなり、主催者から提供される『Malaysia Ultra Trail By UTMB』(以下、Malaysia Ultra Trail)の出走権を提供されたランナーの応援を目的として企画。非営利企画、宿泊ホテルの実費相当額以外の基本的ツアーサービスはルクタスが無償で提供します。ツアーの詳細および募集情報は「LUC+Adventures」公式サイトにてご覧ください。https://tabirun.run/tour/※近日公開。2025年7月5日までに公開を予定しています。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324002&id=bodyimage1】「Kaga Spa Trail」において、様々な理由から悔しい思いをした参加者が多かったことから、大会後、主催者より完走できなかったランナー全員に2025年の「Malaysia Ultra Trail」、あるいは2026年の「Kaga Spa Trail」の出走権が無償提供されました。ルクタスは2024年の「Malaysia Ultra Trail」でオフィシャルツアーを実施しましたが、今年はツアー催行を予定しておりませんでした。しかし、この度の主催者の決定後、多くのランナーや関係者から「再挑戦のためのツアー運営をしてほしい」という要望が寄せられておりました。日本初のBy UTMB大会の参加者の多くが参加を検討されていることから、今回初めての海外レースになる方も多いと考えられ、現地での適切なサポートの必要性を強く感じ今回の非営利目的での特別ツアーの実施を決定いたしました。ルクタスは「Kaga Spa Trail」においてもツアーを運営しておりましたが、同レースにおいては、ツアー参加の皆様以外にサポートを提供する機会がありませんでした。この度の状況を鑑み、日本のトレイルランニング業界の一端を担う事業者として微力なりと貢献したいと考え、企画いたしました。再挑戦を希望する日本人ランナーの皆さまの金銭的な負担を減らすとともに、オフィシャルツアーオペレーターとして、安全に配慮の上、現地支援体制を整えて実施いたします。またリタイアとなった選手の皆様に限る事なく、ボランティアの皆様や他カテゴリーのランナーなど、多くの皆様のツアーご参加を歓迎いたします。非営利の特別ツアーにつき、参加者の皆さまにご負担いただくのは、マレーシアへの往復航空券と、実費相当となる宿泊費2万円程度(※)を予定しております。滞在先のホテルは4スターホテルである「Novotel Taiping Perak」を予定しています。※相部屋プランの場合。個室希望や延泊、オプショナル観光ツアーなどのご用意は可能です。ご要望の方には有償でご用意いたします。従来の公式ツアーと同様に、空港から会場間の専用バスでの送迎や、帯同スタッフによる現地サポート、レース中のエイドステーションでのサポート、大会公式ブリーフィング(英語・マレー語)の内容を日本語で解説するなどの内容が盛り込まれています。