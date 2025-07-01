au PAY、街とネット両方での利用で最大全額相当のPontaポイントが当たるキャンペーンを開始～さらにオートチャージを設定すると当選確率が2倍に～
KDDIとauペイメントは2025年７月1日から７月31日まで、「au PAY 超チャンス！キャンペーン」（以下 本キャンペーン）を実施することをお知らせします。
期間中に街のお店で使えるau PAY（コード支払い）とネットのお店で使えるau PAY（ネット支払い/auかんたん決済）の両方を合計200円以上利用すると、後日、抽選で合計111,100名さまに最大でご利用金額の全額相当（上限100,000ポイント）のPontaポイントが当たります。
さらにオートチャージを設定している場合は、当選確率が2倍になります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323982&id=bodyimage1】
■au PAY 超チャンス！キャンペーンについて
適用条件
期間中に以下（1）（2）を満たすお客さま（（1）（2）の順番は問いません）
（1） キャンペーンページからエントリーhttps://camp.auone.jp/campaign/0d398d75b957d454e1ac82f1?utm_medium=kddi_appeal&utm_source=press&utm_campaign=2507aupaychance
（2） au PAY（コード支払い）とau PAY（ネット支払い/auかんたん決済）の両方を利用し、期間中合計200円以上お買い物
au PAYが使えるお店はこちら（https://aupay.wallet.auone.jp/store/list/）
※一部対象外加盟店があります。
特典
・抽選で合計111,100名さまに以下のPontaポイントが当たります。
1等：利用金額の100％（上限100,000ポイント）…100名
2等：利用金額の50％（上限 10,000ポイント）…1,000名
3等：利用金額の10％（上限 1,000ポイント）…10,000名
4等：利用金額の1％（上限 100ポイント）…100,000名
※特典は、Pontaポイントとして2025年9月末ごろまでに加算します。
・オートチャージ（一定額チャージ/不足額チャージ）を設定していると、当選確率が2倍になります。
※オートチャージは、au/UQ mobile/povo1.0をご契約のお客さまのみ設定できます。設定時、Wi-Fi接続やVPNサービス（iCloud プライベートリレーなど）をオフにする必要があります。
※抽選時にオートチャージ設定が有効な場合が対象です。
期間
2025年７月1日 ～ ７月31日
条件などの詳細はキャンペーンページ
（https://camp.auone.jp/campaign/0d398d75b957d454e1ac82f1?utm_medium=kddi_appeal&utm_source=press&utm_campaign=2507aupaychance）をご参照ください。
au PAYは2025年6月19日にリニューアルし、オンラインで利用できるサービスが大幅に拡大しました。またオートチャージもかんたんに設定が可能になりました。
KDDIとauペイメントは本キャンペーンやリニューアルを通じて、au PAYで便利でおトクにお買い物を楽しめる機会を提供していきます。
（参考）
■「au PAY」特徴
（1） スマートフォンだけでおトクにお買い物
スマートフォンから「au PAY アプリ」1つで、店舗、オンライン、請求書の支払いが可能です。店舗や一部オンラインでのお支払い時にたまるPontaポイントはau PAYにチャージできておトクです。au契約者でなくともご利用いただけます。
（2） 豊富なチャージ手段に対応
Pontaポイントやクレジットカード、銀行口座からのチャージ、ローソン銀行・セブン銀行のATMやローソン、au Style／auショップでの現金チャージなど、さまざまなチャージ方法が選択可能です。au・UQ mobileのお客さまは、月々の携帯料金と合算することもできます。
（3） 「au Ponta ポータル」で、たまったポイントを確認
「au Ponta ポータル」にアクセスいただくと、au PAYの利用でたまったポイント数や有効期限、利用可能場所などが確認できます。au PAY アプリやMy auアプリなど、普段お使いのアプリやウェブサイトからアクセスいただけます。
配信元企業：auペイメント株式会社
期間中に街のお店で使えるau PAY（コード支払い）とネットのお店で使えるau PAY（ネット支払い/auかんたん決済）の両方を合計200円以上利用すると、後日、抽選で合計111,100名さまに最大でご利用金額の全額相当（上限100,000ポイント）のPontaポイントが当たります。
さらにオートチャージを設定している場合は、当選確率が2倍になります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323982&id=bodyimage1】
■au PAY 超チャンス！キャンペーンについて
適用条件
期間中に以下（1）（2）を満たすお客さま（（1）（2）の順番は問いません）
（1） キャンペーンページからエントリーhttps://camp.auone.jp/campaign/0d398d75b957d454e1ac82f1?utm_medium=kddi_appeal&utm_source=press&utm_campaign=2507aupaychance
（2） au PAY（コード支払い）とau PAY（ネット支払い/auかんたん決済）の両方を利用し、期間中合計200円以上お買い物
au PAYが使えるお店はこちら（https://aupay.wallet.auone.jp/store/list/）
※一部対象外加盟店があります。
特典
・抽選で合計111,100名さまに以下のPontaポイントが当たります。
1等：利用金額の100％（上限100,000ポイント）…100名
2等：利用金額の50％（上限 10,000ポイント）…1,000名
3等：利用金額の10％（上限 1,000ポイント）…10,000名
4等：利用金額の1％（上限 100ポイント）…100,000名
※特典は、Pontaポイントとして2025年9月末ごろまでに加算します。
・オートチャージ（一定額チャージ/不足額チャージ）を設定していると、当選確率が2倍になります。
※オートチャージは、au/UQ mobile/povo1.0をご契約のお客さまのみ設定できます。設定時、Wi-Fi接続やVPNサービス（iCloud プライベートリレーなど）をオフにする必要があります。
※抽選時にオートチャージ設定が有効な場合が対象です。
期間
2025年７月1日 ～ ７月31日
条件などの詳細はキャンペーンページ
（https://camp.auone.jp/campaign/0d398d75b957d454e1ac82f1?utm_medium=kddi_appeal&utm_source=press&utm_campaign=2507aupaychance）をご参照ください。
au PAYは2025年6月19日にリニューアルし、オンラインで利用できるサービスが大幅に拡大しました。またオートチャージもかんたんに設定が可能になりました。
KDDIとauペイメントは本キャンペーンやリニューアルを通じて、au PAYで便利でおトクにお買い物を楽しめる機会を提供していきます。
（参考）
■「au PAY」特徴
（1） スマートフォンだけでおトクにお買い物
スマートフォンから「au PAY アプリ」1つで、店舗、オンライン、請求書の支払いが可能です。店舗や一部オンラインでのお支払い時にたまるPontaポイントはau PAYにチャージできておトクです。au契約者でなくともご利用いただけます。
（2） 豊富なチャージ手段に対応
Pontaポイントやクレジットカード、銀行口座からのチャージ、ローソン銀行・セブン銀行のATMやローソン、au Style／auショップでの現金チャージなど、さまざまなチャージ方法が選択可能です。au・UQ mobileのお客さまは、月々の携帯料金と合算することもできます。
（3） 「au Ponta ポータル」で、たまったポイントを確認
「au Ponta ポータル」にアクセスいただくと、au PAYの利用でたまったポイント数や有効期限、利用可能場所などが確認できます。au PAY アプリやMy auアプリなど、普段お使いのアプリやウェブサイトからアクセスいただけます。
配信元企業：auペイメント株式会社
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