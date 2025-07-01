『先進バッテリーパックセンサー市場』を解説し、『バッテリーパックの遠隔モニタリング』におけるトレンドを分析した最新調査レポートをIDTechExがリリースしました。
2025年7月1日
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「先進バッテリーパックセンサーと遠隔モニタリング 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2025年6月24日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社（東京都千代田区）での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「先進バッテリーパックセンサーと遠隔モニタリング 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「Advanced Battery Pack Sensors and Remote Monitoring 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 196
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/advanced-battery-pack-sensors-and-remote-monitoring/1102
本調査レポートでは、先進バッテリーパックセンサー市場を解説し、バッテリーパックの遠隔モニタリングにおけるトレンドを分析しています。8種類のセンサーを取り上げ、規制動向と過去のトレンドをレビューしています。バッテリーパックセンサー市場が2036年までに2億2000万ドルを超える規模となり、電気自動車からエネルギー貯蔵システムまで広く普及する見込みの中、本レポートはバッテリーパックへの先進センサー導入に関する最も包括的な分析であり、短期から中期にかけての機会を明らかにしています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323952&id=bodyimage1】
「先進バッテリーパックセンサーと遠隔モニタリング 2026-2036年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
■ 全体概要
■ 従来のセンシング方法
■ 熱暴走検出用代替センサー
■ バッテリー部材の膨張監視用センサー
■ バッテリーパック内の水分検出用センサー
■ リモート通信とリアルタイムのセルバランシング
■ 予測
■ 企業概要
「先進バッテリーパックセンサーと遠隔モニタリング 2026-2036年」は以下の情報を提供します
従来バッテリーパックセンサー技術と欠点の批評：
- バッテリーパックへのセンサー導入実績の批評（特に温度センサー、電圧センサー、電流センサー）
- 熱暴走の段階内訳（電解質の分解や蒸発など）
- バッテリーパックセンサーの規制批評
代替センサー選択肢の徹底分析・解説：
- 従来のセンシングストリーム（温度、電圧、電流）に代わるセンサーのベンチマーク評価（電気化学インピーダンス分光法など）
- 熱暴走検出用の代替センシングストリーム批評（水素、揮発性有機化合物、エアロゾルの各検出など）
- その他のセンサー用途分析（バッテリー部材の膨張監視センサー（ひずみセンサー）やバッテリーパック内の水分・湿気検出センサーなど）
先進センサー導入と市場参入企業の予測：
- 参入企業分析（センサー部品供給業者とセンサーパッケージ供給業者を比較）
- 先進センサー導入の今後の動向予測
- センサー（8種類）の市場予測 2026-2036年
バッテリーパック内セルの遠隔モニタリング・制御技術の批評：
- 従来の有線方式と通信プロトコル（CANバスなど）の批評
- 遠隔通信を可能にする方法分析（ゲートウェイや無線通信プロトコルなど）
- 参入企業分析と遠隔モニタリング動向の一般的予測
◆本調査レポートの目次
https://www.idtechex.com/ja/research-report/advanced-battery-pack-sensors-and-remote-monitoring/1102
IDTechExの調査レポートは、アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人） が、販売しています。
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「先進バッテリーパックセンサーと遠隔モニタリング 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2025年6月24日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社（東京都千代田区）での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「先進バッテリーパックセンサーと遠隔モニタリング 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「Advanced Battery Pack Sensors and Remote Monitoring 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 196
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/advanced-battery-pack-sensors-and-remote-monitoring/1102
本調査レポートでは、先進バッテリーパックセンサー市場を解説し、バッテリーパックの遠隔モニタリングにおけるトレンドを分析しています。8種類のセンサーを取り上げ、規制動向と過去のトレンドをレビューしています。バッテリーパックセンサー市場が2036年までに2億2000万ドルを超える規模となり、電気自動車からエネルギー貯蔵システムまで広く普及する見込みの中、本レポートはバッテリーパックへの先進センサー導入に関する最も包括的な分析であり、短期から中期にかけての機会を明らかにしています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323952&id=bodyimage1】
「先進バッテリーパックセンサーと遠隔モニタリング 2026-2036年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
■ 全体概要
■ 従来のセンシング方法
■ 熱暴走検出用代替センサー
■ バッテリー部材の膨張監視用センサー
■ バッテリーパック内の水分検出用センサー
■ リモート通信とリアルタイムのセルバランシング
■ 予測
■ 企業概要
「先進バッテリーパックセンサーと遠隔モニタリング 2026-2036年」は以下の情報を提供します
従来バッテリーパックセンサー技術と欠点の批評：
- バッテリーパックへのセンサー導入実績の批評（特に温度センサー、電圧センサー、電流センサー）
- 熱暴走の段階内訳（電解質の分解や蒸発など）
- バッテリーパックセンサーの規制批評
代替センサー選択肢の徹底分析・解説：
- 従来のセンシングストリーム（温度、電圧、電流）に代わるセンサーのベンチマーク評価（電気化学インピーダンス分光法など）
- 熱暴走検出用の代替センシングストリーム批評（水素、揮発性有機化合物、エアロゾルの各検出など）
- その他のセンサー用途分析（バッテリー部材の膨張監視センサー（ひずみセンサー）やバッテリーパック内の水分・湿気検出センサーなど）
先進センサー導入と市場参入企業の予測：
- 参入企業分析（センサー部品供給業者とセンサーパッケージ供給業者を比較）
- 先進センサー導入の今後の動向予測
- センサー（8種類）の市場予測 2026-2036年
バッテリーパック内セルの遠隔モニタリング・制御技術の批評：
- 従来の有線方式と通信プロトコル（CANバスなど）の批評
- 遠隔通信を可能にする方法分析（ゲートウェイや無線通信プロトコルなど）
- 参入企業分析と遠隔モニタリング動向の一般的予測
◆本調査レポートの目次
https://www.idtechex.com/ja/research-report/advanced-battery-pack-sensors-and-remote-monitoring/1102
IDTechExの調査レポートは、アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人） が、販売しています。
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
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