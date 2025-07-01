名古屋オフィス 開設のお知らせ

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株式会社コマースロボティクス（本社：東京都港区、代表取締役：伊藤　彰弘）は、業務の更なる拡大に伴い、2025年7月1日（火）より下記住所に名古屋オフィスを新設することになりましたので、ご案内申し上げます。

今後もサービス品質の更なる向上を目指し、お客様のご期待に沿えるよう努力してまいりますので、
変わらぬお引立てを賜りますようお願い申し上げます。


【住所】
〒466-0064
愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号　STATION Ai

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000322944&id=bodyimage1】

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000322944&id=bodyimage2】

日本最大級のオープンイノベーション拠点「STATION Ai」

【アクセス】
JR鶴舞駅（STATION Ai前 駅）から徒歩6分

【会社概要】
社名　　：株式会社コマースロボティクス

所在地　：東京都港区新橋五丁目１０番５号　ＰＭＯ新橋II　４階

代表者　：代表取締役　伊藤　彰弘

創業　　：2013年7月31日

【本件に関するお問い合わせ】
会社名：株式会社コマースロボティクス
担当者：管理部 鈴木
ＴＥＬ：03-4431-1337
E-Mail：info@commerce-robotics.com
コーポレートサイト: https://commerce-robotics.com

【各サービスホームぺージ】
コマースロボ：https://www.commerce-robo.com
エアロジ：https://www.ec-zaiko.net
エアートレード：https://airtrade.jp



配信元企業：株式会社コマースロボティクス
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