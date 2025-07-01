名古屋オフィス 開設のお知らせ
株式会社コマースロボティクス（本社：東京都港区、代表取締役：伊藤 彰弘）は、業務の更なる拡大に伴い、2025年7月1日（火）より下記住所に名古屋オフィスを新設することになりましたので、ご案内申し上げます。
今後もサービス品質の更なる向上を目指し、お客様のご期待に沿えるよう努力してまいりますので、
変わらぬお引立てを賜りますようお願い申し上げます。
【住所】
〒466-0064
愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号 STATION Ai
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000322944&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000322944&id=bodyimage2】
日本最大級のオープンイノベーション拠点「STATION Ai」
【アクセス】
JR鶴舞駅（STATION Ai前 駅）から徒歩6分
【会社概要】
社名 ：株式会社コマースロボティクス
所在地 ：東京都港区新橋五丁目１０番５号 ＰＭＯ新橋II ４階
代表者 ：代表取締役 伊藤 彰弘
創業 ：2013年7月31日
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：株式会社コマースロボティクス
担当者：管理部 鈴木
ＴＥＬ：03-4431-1337
E-Mail：info@commerce-robotics.com
コーポレートサイト: https://commerce-robotics.com
【各サービスホームぺージ】
コマースロボ：https://www.commerce-robo.com
エアロジ：https://www.ec-zaiko.net
エアートレード：https://airtrade.jp
配信元企業：株式会社コマースロボティクス
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