＝LOVE 「SANRIO FES 2025」 出演！話題の新曲 『とくべチュ、して』 に加え、サンリオキャラクターとの可愛いコラボパフォーマンスも披露！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ(C)2025 SANRIO CO.,LTD.APPROVAL NO.L661931

2月26日(水)に18th 両A面シングル『とくべチュ、して/恋人以上、好き未満』を発売し、「18作連続オリコン週間シングルランキングTOP10入り」の快挙を達成。また『とくべチュ、して』のTikTok総再生回数は驚異の12億回再生を突破し、ストリーミングの累計は4,400万回再生超えを記録するなど、バイラルヒットを記録中の指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ=LOVE(イコールラブ)。

昨日、6月28日(土)パシフィコ横浜 展示ホールB~Dにて開催された 「SANRIO FES 2025」 のアーティストステージに、=LOVEが登場し、プレミアムなライブを披露した。

(C)2025 SANRIO CO.,LTD.APPROVAL NO.L661931

サンリオの大人気キャラクター「シナモロール」とともに、バイラルヒットを記録中の新曲 『とくべチュ、して』 披露に続き、シナモロールのお友だち ”モカ” “みるく” もステージに登場し、シナモエンジェルスの楽曲 『Chu-Chu-Chu』 をコラボレーション!この日限りのプレミアムなステージとなった。

(C)2025 SANRIO CO.,LTD.APPROVAL NO.L661931

サンリオキャラクターと別れを告げた後は、=LOVEの楽曲 『「君と私の歌」』 『お姫様にしてよ!』 『仲直りシュークリーム』 に加え、夏の定番曲 『ナツマトぺ』 を畳みかけるように披露。ラストはこちらもバイラルヒットを記録中の 『絶対アイドル辞めないで』 をパフォーマンスし、計7曲のライブで「SANRIO FES 2025」ならではのキュートなコラボステージで会場は大いに盛り上がった。

リーダーの山本杏奈は、「今日は、このステージに出演させていただけて、そしてシナモンくんと、モカちゃんと、みるくと一緒にパフォーマンスさせていただけて、本当に幸せでした!」と喜びを噛み締めた。

(C)2025 SANRIO CO.,LTD.APPROVAL NO.L661931

=LOVEは、5都市をめぐり、自身最多となる約9万人を動員した=LOVE ARENA TOUR 2025「~Timeless Tales~」の追加公演が、7月12日(土)、7月13日(日)の2days、東京都・有明アリーナにて開催されることが発表されており、その他サマーフェスへの出演も控えている。夏に向けて精力的に活動を続ける=LOVEに、引き続き大注目してほしい。

★SETLIST @SANRIO FES 2025

1. とくべチュ、して

2. Chu-Chu-Chu / シナモエンジェルス

3. 「君と私の歌」

4. お姫様にしてよ!

5. 仲直りシュークリーム

6. ナツマトぺ

7. 絶対アイドル辞めないで

【リリース情報】

18th 両A面シングル『とくべチュ、して/恋人以上、好き未満』 好評発売中

https://equal-love.jp/feature/specialsite_18thsingle

■楽曲配信はこちら

https://equallove.lnk.to/tokubechu_koisuki

■『とくべチュ、して』Music Video

https://youtu.be/F3P8vcZkIh4

『とくべチュ、して』

作詞:指原莉乃

作曲:浦島健太、菊池博人

編曲:菊池博人

Sound Director:矢山貴之(Sony Music)

Recorded by Sony Music Studios Tokyo

[MUSIC VIDEO]

Director:新宮良平 (BABEL LABEL)

Choreographer:SACO MAKITA

【コンサート情報】

=LOVE ARENA TOUR 2025「~Timeless Tales~」追加公演

7月12日 (土) 東京都・有明アリーナ 開場 15:00/開演 16:00

7月13日 (日) 東京都・有明アリーナ 開場 14:00/開演 15:00

【プロフィール】

指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ。2017年9月6日、ソニーミュージックより1stシングル『=LOVE』でメジャーデビュー。これまでに18作のシングルをリリースし、すべてオリコン週間シングルランキング トップ10入りを果たしている。(6thシングル『ズルいよ ズルいね』、8thシングル『青春”サブリミナル”』、12thシングル『Be Selfish』、14thシングル『ナツマトぺ』、15thシングル『ラストノートしか知らない』は初登場1位を獲得。2021年5月にリリースしたファーストアルバム『全部、内緒。』でもオリコン週間アルバムランキング初登場1位を獲得。)

2024年2月~4月にかけて、自身初となるアリーナツアー=LOVEアリーナツアー2024「Tell me what's more than "LOVE"」 (全4会場8公演)を開催し、約5万人を動員し大盛況を収める。

9月7日・9月8日には、神奈川県・Kアリーナ横浜にて、=LOVE史上最大規模となる=LOVE 7周年コンサート「=LOVE 7th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」を開催し、2日間で約3.6万人を動員した。2月26日に通算18枚目となるシングル『とくべチュ、して/恋人以上、好き未満』を発売し、オリコン 週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに自己最高初週売上を更新。ストリーミング累計は4,400万回、TikTokの総再生回数も12億回再生を突破するなど、現在話題沸騰中。=LOVEという名前には、「アイドルとはファンに愛されなければいけない。そしてアイドルという仕事も自分が愛さなければいけない。」という指原莉乃の想いが詰まっている。

■HP:https://equal-love.jp/

■YouTube:https://www.youtube.com/@equallove_

■X:https://x.com/Equal_LOVE_12

■Instagram:https://www.instagram.com/equal_love.official/

■TikTok:https://www.tiktok.com/@equal_love_12