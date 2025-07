ゲームのように学べる？ポイ活アプリ「Study Start（スタディスタート）」

株式会社TISHIKI

株式会社TISHIKIは、ゲームのようなエンターテインメント性を通じて学習に取り組み、その成果がポイントとして還元される、新発想のスマートフォンアプリ「Study Start(スタディスタート)」を2025年夏~秋頃に正式リリースいたします。

リスキリングやタイパ(タイムパフォーマンス)への意識が高まる現代において、本作は日々のスキマ時間を「消費」から「投資」へと変える、新たなソリューションです。

このたび、アプリの全貌と開発思想をQ&A形式でご紹介いたします。

■ 開発進捗について

現在、「Study Start(すたすた)」はリリースに向けて最終調整フェーズに突入しています。

学習傾向に応じてオススメ問題を自動表示する機能や、学習中にキャラやアイテムを獲得できるレアモンスター出現機能を追加中!

勉強すればするほど、レアキャラが手に入る仕組みにより、より“やりたくなる学び”が実現します。

これらの機能の実装完了後、デバッグ作業を経ていよいよリリースが目前です!

■ 公式X(旧Twitter)アカウント開設

すたすたの最新情報をお届けする公式Xアカウント(@stasta2024)(https://x.com/stasta2024)が始動しました!

開発メンバーの日常や開発進捗を中心に、今後はアプリ紹介の漫画なども掲載予定です。

気軽にフォローいただき、開発の裏側も一緒に楽しんでください!

Q.「Study Start」が提供する新しい価値とは?どのような価値を提供するアプリなの?

A. 勉強が苦手、またはやりたいと思ってもなかなか始められない──そんな方が一歩を踏み出せるアプリです。

授業や新しい知識との出会いは楽しいものの、それを定着させるには復習・暗記・計算ドリル・漢字練習といった単調な“つまらない”勉強が必要です。

「つまらないから始められない」「わからないからやりたくない」──そんな人の背中を、ポイ活とエンタメの力でそっと押します。

Q. 続かない学習アプリが多い中、「Study Start」はなぜ継続できるのか?

A. 勉強が続かない理由の一つに、「成果が見えにくく、報われるか不透明」という特性があります。

「Study Start」では、学習成果が即座にポイントとして可視化されるほか、レアモンスターやアイテムのコレクション要素が短期的なモチベーションとなり、日々の継続を促進します。

さらに、ユーザーの理解度に応じて問題を出題するパーソナライズ機能によって「わかる・できる」という体験が得られ、自己肯定感が高まります。

多彩なジャンルの問題で知的好奇心を刺激し、「もっと知りたい」という探究心を引き出します。

Q. Study Start(すたすた)は、既存の「ポイ活アプリ」と何が違う?

A. 多くのポイ活アプリは、移動距離やレシート撮影などの「行動連動型」が主流です。

一方、「すたすた」は学習がそのままエンタメ体験となるまったく新しいポイ活アプリです。

スマホゲームが使われる場面──「ゴロゴロしながら」「通勤・通学中」「ちょっとした休憩時間」──そのすき間時間を、学びと報酬の時間に変えることができます。

また、スマホは持たせなきゃいけない、でもゲームや動画ばっかりやってしまうと・・・などといったお子様のスマホとの付き合い方に悩む保護者にも、「楽しく・学べて・自分で稼ぐ感覚も養える」アプリとしておすすめです。

Q. どのくらい稼げるの?

A. 「Study Start」では、有料・無料の両プランで学習によるポイント獲得が可能です。

有料サブスクプラン(1,980円/月)

1バトル(約1分)=250ポイント(2.5円相当)

30分間の学習=30バトル=3,000ポイント(30円相当)

毎日継続で月間最大約900円分のポイントが貯まります

※広告なし、分析機能、ゲーム内ダイヤ付与などの特典付き

無料プラン

1バトル(約1分)+広告視聴=40ポイント(0.4円相当)

50分間の学習=50バトル=2,000ポイント(20円相当)

各バトル終了後の追加広告視聴で、月間最大約840円分の獲得も可能に!

Q. どんな問題があるの?

A. 「Study Start(すたすた)」では、ユーザーの年齢・目的・学習スタイルに応じた多様なジャンルの問題を用意しています。 (小中高校までの計算問題・暗記問題を用意)

■ 算数 小学5年生「年齢算」

方程式を使うと簡単ですが、子供に教える時は考え方を親も復習しておかないと教えてあげられませんね!

Q. 母は53歳で、子どもは13歳です。何年後に母の年れいが子どもの年れいの3倍になりますか。

「7年後」 「9年後」 「11年後」 「13年後」

正解=7年後

理由: 2人の年齢差は53-13=40歳。○年後に母の年齢が子供の年齢の3倍になった時も年齢差は40歳。この40は○年後の子供の年齢の2倍分だから40÷2=20(○年後の子供の年齢)。○年後を問われているので20-13=7年後。

■ 理科 小学4年生理科

基礎的な問題から中学校受験の知識まで、幅広く暗記できます。

この例題ですが、私は二酸化炭素と答えてしまいました・・・。

Q. ドライアイスを水に入れると、白いけむりのようなものが出ます。これは何が正体ですか。

「水じょう気が水にもどったもの」 「二酸化炭素のけむり」 「水がふっとうしたもの」 「空気中のほこり」

正解:水じょう気が水にもどったもの

理由: ドライアイスのまわりの空気が冷え、水じょう気が水のつぶになって白く見えるのが正体です。

社会人のリスキリング向けに、ビジネス英語・資格の問題を用意

■ 英語 レベル1(英語初心者レベル)

英単語の暗記問題だけでなく、基礎的な文法問題も用意してあります!

英語を始めたばかりであったり、数年ぶりに英語に触れるから基礎からやりたい人におすすめです!

Q. 彼らは公園でサッカーをしません。They ( ) soccer in the park.

「do not play」 「does not play」 「do not plays」 「does not plays」

正解:「do not play」

理由: 主語が「They(複数)」なので、「do not + 動詞の原形」。

■ 英語 レベル4(中学3年生~高校1年生レベル)

受験英語では必須となってくる熟語を暗記するために、実践的な熟語問題も用意!

紛らわしく、曖昧な記憶をアウトプットしながら定着させていこう!

Q. It took Sam a year to ( ) his sports injury.

「get over」 「go over」 「take over」 「pull over」

正解=get over=~から回復する/克服する

→ get over + 病気・失恋・困難。立ち直る・乗り越える意味。

→ go over=見直す、take over=引き継ぐ、pull over=路肩に寄せる

勉強が苦手、あまり頭を使わずに楽しみたい人向けに生活の雑学問題を用意 !

今更人には聞けない知識や生活がちょっと便利になる小ネタを問題にしています。

気軽に勉強したいな~という方はぜひ休憩時間にやってみましょう!

■ 料理

Q. ゆで卵をキレイにむくために入れると良いのは?

「砂糖」 「塩」 「酢」 「醤油」

正解=酢

理由: 酢を入れることで殻と白身の間に隙間ができ、むきやすくなります。

■ ペットとの暮らし知識

Q. 犬に与えてはいけない食べ物は?

「にんじん」 「チーズ」 「チョコレート」 「ごはん」

正解=チョコレート

理由: チョコレートは犬にとって有毒です。

Q. 資金調達ラウンドと今後の調達予定は?

A. 「Study Start」は、今夏のローンチ後、秋~年末年始にかけて大規模な広告展開を計画してます。このプロモーションおよび追加開発に向けた資金調達を現在検討中です。

ご関心をお持ちのVC・CVC・投資家の皆様は、ぜひお気軽にご連絡ください。