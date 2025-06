生成AIを新規事業創出の“強力な武器”に、ナゴヤイノベーターズガレージにて実践型2日間講座を開催

アンドドット株式会社

生成AIソリューションを提供する アンドドット株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:茨木 雄太、以下「当社」)は、一般社団法人中部圏イノベーション推進機構と連携し、愛知県名古屋市のナゴヤイノベーターズガレージにて実践型2日間プログラム「[ワーク]生成AI講座 ~Unlock The Power of Generative AI for Business~」を 2025年9月17日(水)・10月3日(金)に開催いたします。

開催の背景

「AIって何ができるの?」その疑問、解消する

多くの企業が生成AIを試験導入する一方、「狙い通りに使えない」「業務フローに落とし込めない」という壁に直面しています。当社は2023年の創業以来、150自治体・企業向けに生成AI導入・研修を実施。現場課題と技術を結び付けるノウハウを蓄積してきました。AIリテラシーなどの基礎知識から学べるため、単なる使い方だけではなく「生成AIとは何なのか」を体系的に理解することができます。

名古屋から東海エリアのDXを加速

製造業の集積地・東海エリアでは、アイデア創出の高速化と人材不足解消が急務です。本講座は“基礎理解・応用実践・成果発表”のサイクルで、生成AIを即戦力化できる人材育成を目指します。

プログラムのポイント

◼️ DAY1|基礎理解 & 実践入門

・生成AIの基礎理解

・新規事業との親和性を含めたAIクリエイティビティの考え方

・プロンプトデザイン基礎

・ハンズオン演習(基礎編)

・宿題の提示(自身の業務でのAI活用アイデア下書き)

◼️ DAY2|応用実践 & 成果発表

・アイデア共有

・ハンズオン演習(応用編)

・アイデーションワークショップ

・成果発表会

・講師からのフィードバック

<開催概要>

・開催日時:2025年9月17 日(水) 14:00-17:30 / 2025年10月3日(金) 14:00-17:30

(終了後 交流会)

・会場:ナゴヤ イノベーターズ ガレージ (ナディアパーク 4F)

・定員:50名

・参加費:会員3,000 円(2日間・税込) / 非会員:5,000 円 / 学生:無料 ※資料閲覧に制限あり

・申込締切:2025年9月3日(水)

・主催:一般社団法人中部圏イノベーション推進機構

・講師:当社代表取締役 茨木 雄太(福岡県 DX プロデューサー/GUGA 協議員)

<会社概要>

会社名:アンドドット株式会社

本社住所:東京都渋谷区道玄坂1-16-6 二葉ビル(GUILD) 2F-O1

代表:茨木 雄太

事業内容:生成AIを活用したソリューション事業、および、それらに付随する事業

Webサイト:https://and-dot.co.jp/