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横浜商科大学の理事長に吉原毅氏を再任し、新常務理事に草壁悟朗氏 （元川崎信用金庫理事長・現相談役、現川崎商工会議所会頭）、 新評議員に原科幸彦氏（前千葉商科大学学長）、古賀茂明氏、寺脇研氏が就任。
横浜商科大学（所在地：横浜市鶴見区 学長：羽田功）を経営する学校法人横浜商科大学は、私立学校法改正に伴う寄附行為の施行に基づき、2025年6月28日に新理事会を発足・開催し、吉原毅理事（前理事長）を理事長に選定しました。任期は、2025年6月28日から4年間（2029年6月定時評議員会終結時まで）となります。◆理事・評議員について ・理事および評議員の一覧につきましては、添付のPDFファイルをご覧ください。 ◆理事長 吉原 毅氏 プロフィール【氏名】 吉原 毅（よしわら つよし）【生年月日】 1955年2月8日 東京都大田区生まれ【略歴】 1977年 慶應義塾大学経済学部卒業 城南信用金庫入職 1992年 理事兼企画部長 1996年 常務理事 2000年 専務理事 2006年 副理事長 2010年 城南信用金庫理事長 2013年 公益財団法人小原白梅育英基金理事長（現） 2015年 一般社団法人しんきん成年後見サポート理事長（現） 2017年 城南信用金庫顧問 学校法人麻布学園理事長（現） 立正大学評議員（現） 原発ゼロ自然エネルギー推進連盟会長（現） 2018年 学校法人千葉学園理事・評議員 2020年 城南信用金庫名誉顧問（現） 学校法人横浜商科大学評議員 2021年 株式会社良知経営社外取締役（現） 2023年 労働者協同組合ワーカーズコープセンター事業団監事（現） NPO教育支援協会南関東監事（現） 2024年 千葉商科大学副学長 学校法人横浜商科大学理事（現） 2025年 学校法人横浜商科大学理事長（現） 一般社団法人かながわ農福連携推進協会会長（現）【著書】 この国の「公共」はどこへゆく（花伝社） 信用金庫の力（岩波書店） 「過干渉」をやめたら子どもは伸びる」（小学館） 原発ゼロで日本経済は再生する（角川）、他▼本件に関する問い合わせ先横浜商科大学 IR･情報メディア部 IR課 大学広報係高橋寿佳TEL：045-583-9058メール：pr_office@shodai.ac.jp【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/