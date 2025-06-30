横浜商科大学の理事長に吉原毅氏を再任し、新常務理事に草壁悟朗氏 （元川崎信用金庫理事長・現相談役、現川崎商工会議所会頭）、 新評議員に原科幸彦氏（前千葉商科大学学長）、古賀茂明氏、寺脇研氏が就任。

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横浜商科大学（所在地：横浜市鶴見区　学長：羽田功）を経営する学校法人横浜商科大学は、私立学校法改正に伴う寄附行為の施行に基づき、2025年6月28日に新理事会を発足・開催し、吉原毅理事（前理事長）を理事長に選定しました。任期は、2025年6月28日から4年間（2029年6月定時評議員会終結時まで）となります。◆理事・評議員について　・理事および評議員の一覧につきましては、添付のPDFファイルをご覧ください。　◆理事長　吉原 毅氏　プロフィール【氏名】　　　吉原　毅（よしわら　つよし）【生年月日】　1955年2月8日　東京都大田区生まれ【略歴】　　　1977年　慶應義塾大学経済学部卒業　　　　　　　 城南信用金庫入職　　　1992年　理事兼企画部長　　　1996年　常務理事　　　2000年　専務理事　　　2006年　副理事長　　　2010年　城南信用金庫理事長　　　2013年　公益財団法人小原白梅育英基金理事長（現）　　　2015年　一般社団法人しんきん成年後見サポート理事長（現）　　　2017年　城南信用金庫顧問　　　　　　　 学校法人麻布学園理事長（現）　　　　　　　 立正大学評議員（現）　　　　　　　 原発ゼロ自然エネルギー推進連盟会長（現）　　　2018年　学校法人千葉学園理事・評議員　　　2020年　城南信用金庫名誉顧問（現）　　　　　　　 学校法人横浜商科大学評議員　　　2021年　株式会社良知経営社外取締役（現）　　　2023年　労働者協同組合ワーカーズコープセンター事業団監事（現）　　　　　　　 NPO教育支援協会南関東監事（現）　　　2024年　千葉商科大学副学長　　　　　　　 学校法人横浜商科大学理事（現）　　　2025年　学校法人横浜商科大学理事長（現）　　　　　　　 一般社団法人かながわ農福連携推進協会会長（現）【著書】　　　この国の「公共」はどこへゆく（花伝社）　　　信用金庫の力（岩波書店）　　　「過干渉」をやめたら子どもは伸びる」（小学館）　　　原発ゼロで日本経済は再生する（角川）、他▼本件に関する問い合わせ先横浜商科大学　IR･情報メディア部 IR課 大学広報係高橋寿佳TEL：045-583-9058メール：pr_office@shodai.ac.jp【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/