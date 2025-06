にじさんじ歌謡祭2024 Blu-rayが2025年9月24日(水)発売決定！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社:東京都港区 代表取締役:田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、2024年12月に開催された「にじさんじ歌謡祭2024」のBlu-ray情報をお伝えいたします。

2025年9月24日(水)「にじさんじ歌謡祭2024」Blu-ray発売!

2024年12月20日~22日にオンライン開催し、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「にじさんじ歌謡祭2024」のBlu-rayが2025年9月24日(水)に発売決定!

全編有料配信を行った「にじさんじ歌謡祭」のDay1・Day2をBlu-rayにてお届けします。

コンプリートBOXにはDay1・Day2両公演の映像に加え、32Pにわたるフォト&コメンタリーブックやブロマイド&チェキ風カード用硬質カードケースセットが付属!

通常版としてDay1・Day2をそれぞれご購入いただくことも可能です。

3日間にわたり、総勢150名以上のにじさんじ、NIJISANJI ENライバーが出演し史上最大ボリュームとなった「にじさんじ歌謡祭2024」を余すことなくお楽しみください。

全編無料配信のDay3の視聴はこちらから!

https://www.youtube.com/live/Cj6qVVDU3as?si=ZNQTy9Lu1uc8ufk1

商品詳細情報

にじさんじ歌謡祭2024 コンプリートBOX [Blu-ray]

■発売日:2025年9月24日(水)

■価格:15,400円(税込) (税別14,000円)

■品番:NJSJ-30003/4

■商品仕様

・にじさんじ歌謡祭2024 Day1/Day2 ライブ本編映像

・特製収納BOX

・フォト&コメンタリーブック(32P)

└記念フォト:DOOM&BLOOM/くずもち

└特別インタビュー:Dの石/ダブルデート(ハート)

└竜胆尊・剣持刀也 複製直筆コメント

・ブロマイド&チェキ風カード用硬質カードケースセット



■ 収録内容

・Disc1 Day1

M1 わざとあざとエキスパート にじいろパルフェ(える/森中花咲/シスター・クレア/本間ひまわり/雪城眞尋/天ヶ瀬むゆ/海妹四葉)

M2 パラソルサイダー にじプロセカ部(ドーラ/轟京子/社築/エリー・コニファー)

M3 エンヴィーベイビー UNEI48(笹木咲/奈羅花/先斗寧/鏑木ろこ/小清水透)

M4 ホシアイ YAMILLION(闇ノシュウ/ヴェール ヴァーミリオン)

M5 惑星ループ OBSYDIA(ペトラ グリン/ロゼミ ラブロック)

M6 #最強ぽえむ(ぁ、) こじらせハラスメント feat.魔界ノりりむ(緑仙/魔界ノりりむ/弦月藤士郎)

M7 カスタムラブドール ぷてみこ(ラトナ・プティ/竜胆尊)

M8 ようこそジャパリパークへ NIJIAU(ルカ・カネシロ/サニー・ブリスコー/マリア マリオネット/レン ゾット)

M9 ときめきブローカー 赤の組織(えま★おうがすと/魔使マオ/ルイス・キャミー)

M10 怪物 すこらび(壱百満天原サロメ/ソフィア・ヴァレンタイン)

M11 Snow halation いずれ菖蒲か杜若(司賀りこ/ルンルン/珠乃井ナナ/綺沙良/梢桃音)

M12 唯一人 SilverDevilS(アルス・アルマル/でびでび・でびる/葉山舞鈴/舞元啓介)

M13 1,000,000 TIMES feat. chelly (EGOIST) 双龍会(リゼ・ヘルエスタ/加賀美ハヤト)

M14 KING コウandヒバ(卯月コウ/渡会雲雀)

M15 Beyond the way TSN(夕陽リリ/叶/ローレン・イロアス)

M16 蝸旋 早瀬走

M17 結ンデ開イテ羅刹ト骸 四季オリ花(四季凪アキラ/オリバー・エバンス/健屋花那)

M18 えろいむ ∀zalea(夕陽リリ/天ヶ瀬むゆ/倉持めると)

M19 少女レイ ざぶぅん(伊波ライ/緋八マナ)

M20 ロミオとシンデレラ it's 1ove(魔界ノりりむ/葉加瀬冬雪/フレン・E・ルスタリオ/レイン・パターソン)

M21 心予報 織姫星(フミ/星川サラ/山神カルタ)

M22 にっこり^^調査隊のテーマ かえみとがびと(樋口楓/月ノ美兎/剣持刀也/伏見ガク)

M23 羞恥心 VΔLZ(弦月藤士郎/長尾景/甲斐田晴)

M24 君にBUMP MAS-RAO(仮)(舞元啓介/ジョー・力一/オリバー・エバンス/レオス・ヴィンセント)

M25 ホラフキパペット 七次元生徒会(樋口楓/叶/緑仙/三枝明那/レオス・ヴィンセント/周央サンゴ)

M27 フラジール 共通衣装SPユニット(町田ちま/夢追翔/白雪巴/不破湊)

M28 花になって Zuttomo(ペトラ グリン/遠藤霊夢/ミリー・パフェ/エナー・アールウェット)

M29 Ready to Angelfeesh(フィナーナ 竜宮/アイア アマレ)

M30 CORE PRIDE 風楽奏斗

M31 オラはにんきもの おせき班(でびでび・でびる/夜見れな/シェリン・バーガンディ/魔使マオ)

M33 ないものねだり CUV2(クロード クローマーク/浮奇・ヴィオレタ/ヴォックス・アクマ/ヴェザリウス バンデージ)

M34 synæsthesia レヴィ・エリファ

M35 夢でKiss me ! マリア マリオネット

M36 The Stage Is Mine 夢追翔

M37 純情色めく焔は揺れて 月華美人(竜胆尊/赤羽葉子/椎名唯華)

M38 歌謡祭スペシャルメドレー 楽団V!VO(鈴木勝/セラフ・ダズルガーデン/エリー・コニファー/立伝都々/えま★おうがすと)

M39 にじさんじ歌謡祭2024スペシャルメドレー

・Disc2 Day2

M1 ようかい体操第一 にじさんじオカルト研究部 with ましろ(ギルザレンIII世/伏見ガク/森中花咲/赤羽葉子/ましろ爻)

M2 さんばかJK組メドレー さんばかJK組(月ノ美兎/静凛/樋口楓/アンジュ・カトリーナ/戌亥とこ/リゼ・ヘルエスタ)

M3 Glory Steady Go! さくゆいおりこう(笹木咲/椎名唯華/魔界ノりりむ/卯月コウ)

M4 GETCHA! S.B.S.P(葉加瀬冬雪/フレン・E・ルスタリオ/石神のぞみ/倉持めると)

M5 勇者 女王と会長(白雪巴/来栖夏芽)

M6 Zoetrope Starfeesh(アスター アルカディア/フィナーナ 竜宮)

M7 光るなら MEDCS(狂蘭 メロコ/エリーラ ペンドラ/ドッピオ ドロップサイト/クロード クローマーク/サニー・ブリスコー)

M8 SNOBBISM RRR(鷹宮リオン/竜胆尊/ジョー・力一)

M9 ブラッククリスマス ずきゅばっきゅん(夕陽リリ/本間ひまわり/奈羅花/獅子堂あかり)

M10 シュガーソングとビターステップ Speciale(七瀬すず菜/早乙女ベリー/雲母たまこ/酒寄颯馬/渚トラウト)

M11 ザムザ D.D.D(鈴木勝/ドーラ/ベルモンド・バンデラス)

M13 イマジネーション 2時だとか(ローレン・イロアス/渡会雲雀/不破湊/イブラヒム)

M14 Children of the Stars 浮奇・ヴィオレタ

M15 ルーマー アイア アマレ

M16 ロールプレイングゲーム にじさんじ異世界ファンタジー女子組(リゼ・ヘルエスタ/ニュイ・ソシエール/アルス・アルマル/フレン・E・ルスタリオ)

M17 ビート DE トーヒ くれらい(シェリン・バーガンディ/ルイス・キャミー)

M18 死ぬな! RKS(静凛/叶/渋谷ハジメ)

M20 蒼き独眼 まいちぐ(舞元啓介/西園チグサ)

M21 RAD DOGS 黒夢町(黒井しば/夢追翔/町田ちま)

M22 OVERLAP 雑キープ(花畑チャイカ/社築/加賀美ハヤト)

M23 気分上々↑↑ idios(小清水透/獅子堂あかり/鏑木ろこ/五十嵐梨花/石神のぞみ/ソフィア・ヴァレンタイン/倉持めると)

M24 睡蓮花 エデン組(オリバー・エバンス/ローレン・イロアス/レオス・ヴィンセント/レイン・パターソン)

M25 POP TEAM EPIC レヴィスター(レヴィ・エリファ/空星きらめ)

M26 FUTURE FISH NijiNOVA(ルカ・カネシロ/闇ノシュウ/サニー・ブリスコー/レン ゾット)

M27 上弦の月 弦月藤士郎

M28 アイノカタチ 北小路ヒスイ

M29 Lacrimosa Ethyria(遠藤霊夢/エナー・アールウェット/ミリー・パフェ)

M30 ミックスナッツ ナトナリ(風楽奏斗/ヤン ナリ)

M31 わたしの一番かわいいところ ぽさんけ(天宮こころ/エリー・コニファー/ラトナ・プティ)

M32 ヒーロー にじさんじバイト組(赤城ウェン/宇佐美リト/星導ショウ/叢雲カゲツ)

M33 クリスマス?なにそれ?美味しいの? にじさんじロケット軍団(長尾景/文野環/フミ)

M34 ラビットホール あっちゃんよっちゃん(アンジュ・カトリーナ/海妹四葉)

M35 んっあっあっ。 らぶスノ(愛園愛美/白雪巴)

M36 LYCANTHROPE 加賀美ハヤト

M37 劣等上等 Twilime(山神カルタ/東堂コハク)

M38 XOXO にじレジ(株)(花畑チャイカ/椎名唯華/夜見れな)

M39 ダンスホール ふわぐさ(不破湊/三枝明那)

M40 にじさんじ歌謡祭2024スペシャルメドレー



※ 商品仕様・内容は予告なく変更になる場合がございます

※ ライブ本編の映像は通常版と同様です

※ 本商品には字幕が設定されていませんので、あらかじめご了承ください

にじさんじ歌謡祭2024 通常版 Day1 [Blu-ray]

■発売日:2025年9月24日(水)

■価格:7,150円(税込) (税別6,500円)

■品番:ACN-30001

■商品仕様

・にじさんじ歌謡祭2024 Day1 ライブ本編映像

・ブックレット

収録内容はコンプリートBOXのDay1と同様です。



※ 商品仕様・内容は予告なく変更になる場合がございます

※ 本商品には字幕が設定されていませんので、あらかじめご了承ください

にじさんじ歌謡祭2024 通常版 Day2 [Blu-ray]

■発売日:2025年9月24日(水)

■価格:7,150円(税込) (税別6,500円)

■品番:ACN-30002



■商品仕様

・にじさんじ歌謡祭2024 Day2 ライブ本編映像

・ブックレット

収録内容はコンプリートBOXのDay2と同様です。

※ 商品仕様・内容は予告なく変更になる場合がございます

※ 本商品には字幕が設定されていませんので、あらかじめご了承ください

取扱店舗

にじさんじオフィシャルストア

全形態対象:掛け軸風ステッカーシール

https://shop.nijisanji.jp/TAG_665



全国アニメイト(通販含む)

コンプリートBOXのみ対象:A3布ポスター

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3156710/

Amazon

通常版 Day1対象:ステッカー(55mm×55mm)

通常版 Day2対象:ステッカー(55mm×55mm)

コンプリートBOX対象:アクリルキーホルダー(50mm×50mm)+ステッカー(55mm×55mm)

https://www.amazon.co.jp/s?k=B0FDQ5NWBQ%7C+B0FDQ3L6PY%7C+B0FDPYZMM4



セブンネットショッピング

通常版 Day1対象:アクリルスマホスタンド(約140mm×80mm)

通常版 Day2対象:アクリルスマホスタンド(約140mm×80mm)

コンプリートBOX対象:合皮パスケース(約100mm×70mm)

※通常版Day1と通常版Day2のアクリルスマホスタンドは共通のデザインとなります

https://7net.omni7.jp/search/?keyword=nijikayou2024&searchKeywordFlg=1(https://7net.omni7.jp/search/?keyword=nijikayou2024&searchKeywordFlg=1)



楽天ブックス

通常版 Day1対象:箔押しステッカー Day1 ver.(約50mm×50mm)

通常版 Day2対象:箔押しステッカー Day2 ver.(約50mm×50mm)

コンプリートBOX対象:箔押しステッカーDay1 ver.&Day2 ver. 2種セット(約50mm×50mm)&オリジナルスマホショルダー

https://r10.to/hNHO8N



※商品の取り扱いに関しては店舗様にお問い合わせください

新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X:https://x.com/nijisanji_app

・Xハッシュタグ:にじさんじ歌謡祭2024

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



<リンク一覧(にじさんじプロジェクト)>

公式サイト:https://www.nijisanji.jp

X:https://x.com/nijisanji_app

YouTube:https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram:https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok:https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili:https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア:https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB:https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【「NIJISANJI EN」について】

2021年5月にデビューした主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト「NIJISANJI EN」は、YouTube等の動画配信プラットフォームや各SNS等にてインフルエンサー活動を行っています。



<リンク一覧(NIJISANJI EN)>

YouTube:https://www.youtube.com/c/nijisanji_en

Twitch:https://www.twitch.tv/nijisanji_en

X:https://x.com/NIJISANJI_World

Website:https://www.nijisanji.jp/en

Reddit:https://www.reddit.com/r/Nijisanji/

Instagram:https://instagram.com/nijisanji_en

TikTok:https://www.tiktok.com/@nijisanji_en?lang=en

Douyin:https://v.douyin.com/ijrDquL/

Facebook:https://www.facebook.com/nijisanji.official/

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



<リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)>

コーポレートサイト:https://www.anycolor.co.jp

最新情報:https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報:https://www.anycolor.co.jp/recruit

Webマガジン:https://magazine.anycolor.co.jp

X:https://x.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube:https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム

https://www.anycolor.co.jp/contact



■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 広報担当

Email:pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名:ANYCOLOR株式会社

本社:東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者:代表取締役CEO 田角 陸