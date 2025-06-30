サミー株式会社様がSTARDOMの真夏の祭典『Sammy presents「STARDOM 5★STAR GP 2025 × リベパチ・リベスロ」』冠協賛に決定！

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株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社であり、女子プロレス『スターダム』を運営する株式会社スターダム（本社：東京都中野区、代表取締役社長：岡田太郎）は、今話題の女子プロレス「STARDOM」による真夏の祭典『Sammy presents「STARDOM 5★STAR GP 2025 × リベパチ・リベスロ」』の冠スポンサーとしまして、サミー株式会社様が決定したことをお知らせ致します。


7月7日（月）に全国導入開始されます、パチンコ新機種「e東京リベンジャーズ」及び、2025年秋導入予定の新機種「スマスロ 東京リベンジャーズ」と、「STARDOM」とのスペシャルコラボを全国にて実施予定です。今後の展開にぜひご期待ください！


報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますようお願い申し上げます。




「e東京リベンジャーズ」＆「スマスロ 東京リベンジャーズ」ご紹介



★あの大人気コミックスがパチンコに！


◆タイトル：e東京リベンジャーズ


◆導入開始：7月7日（月）








◆タイトル：スマスロ 東京リベンジャーズ


◆導入開始：2025年秋





◆サミー製品サイト：


https://www.sammy.co.jp/japanese/product/pachinko/tok_re/(https://www.sammy.co.jp/japanese/product/pachinko/tok_re/)



(C)︎和久井健／講談社　(C)︎和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会　(C)︎Sammy





【『5★STAR GP 2025』シリーズ概要】



◆シリーズ名：Sammy presents「STARDOM 5★STAR GP 2025 × リベパチ・リベスロ」


◆冠協賛：サミー株式会社


◆内容：女子プロレス『STARDOM』最強の“ナツオンナ”を決める真夏の祭典『5★STAR GP 2025』が今年は7月27日（日）東京・大田区総合体育館から開幕！　8月23日（土）優勝決定戦までの全14大会で全国各地を駆け巡ります！　選手たちの熱い闘いと、「e東京リベンジャーズ」＆「スマスロ 東京リベンジャーズ」とのコラボレーションにご注目ください！


◆ローチケ：https://l-tike.com/sports/mevent/?mid=111750


◆チケットぴあ：https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=C3060019




【『5★STAR GP 2025』シリーズスケジュール】


[表: https://prtimes.jp/data/corp/14827/table/8763_1_86578a31fb433ac3d1193c9e2a925355.jpg?v=202506300826 ]



【宇宙一煌めくプロレスリング #STARDOM】


https://wwr-stardom.com/(https://wwr-stardom.com/)



【「e東京リベンジャーズ」「スマスロ 東京リベンジャーズ」版権表記】


(C)︎和久井健／講談社　(C)︎和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会　(C)︎Sammy


【『STARDOM』 版権表記】


(C)World Wonder Ring STARDOM