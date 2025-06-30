サミー株式会社様がSTARDOMの真夏の祭典『Sammy presents「STARDOM 5★STAR GP 2025 × リベパチ・リベスロ」』冠協賛に決定！
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社であり、女子プロレス『スターダム』を運営する株式会社スターダム（本社：東京都中野区、代表取締役社長：岡田太郎）は、今話題の女子プロレス「STARDOM」による真夏の祭典『Sammy presents「STARDOM 5★STAR GP 2025 × リベパチ・リベスロ」』の冠スポンサーとしまして、サミー株式会社様が決定したことをお知らせ致します。
7月7日（月）に全国導入開始されます、パチンコ新機種「e東京リベンジャーズ」及び、2025年秋導入予定の新機種「スマスロ 東京リベンジャーズ」と、「STARDOM」とのスペシャルコラボを全国にて実施予定です。今後の展開にぜひご期待ください！
報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますようお願い申し上げます。
「e東京リベンジャーズ」＆「スマスロ 東京リベンジャーズ」ご紹介
★あの大人気コミックスがパチンコに！
◆タイトル：e東京リベンジャーズ
◆導入開始：7月7日（月）
◆タイトル：スマスロ 東京リベンジャーズ
◆導入開始：2025年秋
◆サミー製品サイト：
https://www.sammy.co.jp/japanese/product/pachinko/tok_re/(https://www.sammy.co.jp/japanese/product/pachinko/tok_re/)
(C)︎和久井健／講談社 (C)︎和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会 (C)︎Sammy
【『5★STAR GP 2025』シリーズ概要】
◆シリーズ名：Sammy presents「STARDOM 5★STAR GP 2025 × リベパチ・リベスロ」
◆冠協賛：サミー株式会社
◆内容：女子プロレス『STARDOM』最強の“ナツオンナ”を決める真夏の祭典『5★STAR GP 2025』が今年は7月27日（日）東京・大田区総合体育館から開幕！ 8月23日（土）優勝決定戦までの全14大会で全国各地を駆け巡ります！ 選手たちの熱い闘いと、「e東京リベンジャーズ」＆「スマスロ 東京リベンジャーズ」とのコラボレーションにご注目ください！
◆ローチケ：https://l-tike.com/sports/mevent/?mid=111750
◆チケットぴあ：https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=C3060019
【『5★STAR GP 2025』シリーズスケジュール】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/14827/table/8763_1_86578a31fb433ac3d1193c9e2a925355.jpg?v=202506300826 ]
【宇宙一煌めくプロレスリング #STARDOM】
https://wwr-stardom.com/(https://wwr-stardom.com/)
【「e東京リベンジャーズ」「スマスロ 東京リベンジャーズ」版権表記】
(C)︎和久井健／講談社 (C)︎和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会 (C)︎Sammy
【『STARDOM』 版権表記】
(C)World Wonder Ring STARDOM