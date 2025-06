日本HP、AI PCを活用した未来の働き方（Future of Work）を提案

株式会社 日本HP

株式会社 日本HP(本社:東京都港区、代表取締役 社長執行役員:岡戸 伸樹)は、働く人々の生産性と創造性を高め、企業の変革、ウェルビーイングの向上を後押しする「Future of Work」戦略の一環として、「オンデバイスAI」の最前線を紹介するイベント「HP Future of Work AI Conference 2025」を2025年10月3日(金)に開催します。

〈HP Future of Work AI Conference 2025 開催概要〉

AI活用は、これまで主にクラウドベースで進められてきましたが、新たな潮流として「オンデバイスAI」が注目されています。AI PCやAIワークステーションを活用することで、セキュリティ、処理速度、柔軟性を兼ね備えたAI体験が可能になり、働く人の創造性と生産性をさらに高める時代が始まっています。特に、企業や行政機関、教育機関など「外部に出せない機密データ」を扱う業務におけるAI活用に、オンデバイスAIが現実的な解決策をもたらします。

「HP Future of Work AI Conference 2025」では、「オンデバイスAI」の最前線について、有識者による基調講演、HPのAIアプリケーション開発に関わる専門家による最新テクノロジー紹介、パートナー企業によるAI PCのユースケース紹介など、多彩なプログラムを予定しています。

・日時:2025年10月3日(金)12:00-18:30

・場所:東京国際フォーラム・ホール B、東京都千代田区丸の内3丁目5番1号

・参加方法:事前登録制(無料)

・登壇者(予定):

・入山 章栄 氏(早稲田大学大学院経営管理研究科、早稲田大学ビジネススクール 教授)

・小澤 拓史 氏 (日本マイクロソフト株式会社 業務執行役員 デバイスパートナーセールス事業本部事業本部長)

・岡戸 伸樹(株式会社 日本HP 代表取締役 社長執行役員)

・Alex Thatcher(HP Inc. Sr. Director, AI Experiences and Cloud Clients)

・Michael Messier (HP Inc. Senior Director - Global Business Development, AI & Data Science)

・日本HPとAI分野で協業するパートナー企業複数社

◆「HP Future of Work AI Conference 2025 」の概要や参加登録は、以下のサイトを参照ください。

https://jp.ext.hp.com/business-solution/hp_future_of_work/

〈新キャンペーン「はたらく人に、こだわる自由を。」〉

日本HPは、8月からBSテレ東で放映する「Future of Work」をテーマにしたミニ番組(名称未定)への番組提供、「はたらく人に、こだわる自由を。」をキーメッセージとしたテレビやオンラインCM、都内主要エリアを中心とした屋外広告などにより、AIテクノロジーを搭載したPCとソリューションの認知度向上を推進していきます。

本キャンペーンは、自分らしく仕事にこだわる日本のビジネスパーソンを応援します。AI PCを「パーソナルコンパニオン」として活用することで、ユーザーの生産性と可能性を最大限に引き出し、より創造的で実りある仕事と働き方を実現してほしいという理念を「はたらく人に、こだわる自由を。」というメッセージに込め、広告やイベントなどを通じて訴求していきます。





〈HPが推進するFuture of Work〉

HPは、世界12か国の従業員と仕事の関係性を調べる調査、「HP ワークリレーションシップ・インデックス (Work Relationship Index)」を2023年から発表しています。2024年10月に発表した調査結果(https://jp.ext.hp.com/info/newsroom/2024/20241030/)では、仕事との健全な関係性を築けていると回答したナレッジワーカーは28%(前年比1ポイント増)にとどまりました。その一方で、仕事でAIを利用しているナレッジワーカーの割合は前年の38%から66%に急増し、そのうち73%が、「AIを使うことで仕事が楽になる」と回答するなど、明確な利点が示されています。

HPは、「AIを搭載したデバイスの新しいポートフォリオを創造」、「ポートフォリオ全体でのエクスペリエンスを向上」、「顧客データの有効活用」、「CIOを支援するための適切なツール提供」の4つの柱のもと、「Future of Work」を推進していきます。

HPについて

HP Inc.(ニューヨーク証券取引所:HPQ)は、世界的なテクノロジーリーダーであり、人々のアイデアに命を吹き込み、大切な物事とつながるためのソリューションを創造しています。170カ国以上で事業を展開し、革新的で持続可能な幅広いデバイス、サービスおよびサブスクリプションを、パーソナルコンピューティング、プリンティング、3Dプリンティング、ハイブリッドワーク、ゲーミング、その他さまざまな分野で提供しています。

文中の社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

