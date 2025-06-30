期間限定40％OFF！最先端体験――RORRY MagSafe 3in1ワイヤレス充電器が数量限定で新登場
今すぐゲット！ケーブル地獄からの解放を実現する最強パートナーが限定価格で登場！(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FB8BM525)
特別価格：クーポン適用で3,594円（税込）（40％OFF）
クーポンコード：RORRYP140(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FB3G6V93)
この度、多機能性と携帯性を両立した革新的なモバイルバッテリー「RORRY P1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FB8BM525)」の販売が開始されました。本製品は、煩雑なケーブルを一切必要とせず、iPhone、Apple Watch、AirPodsを同時にワイヤレス充電できる3in1設計が最大の特長です。
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■RORRY P1 の製品特徴(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FB8BM525)真の3in1ワイヤレス充電：
前面の強力MagSafe（最大15W）でiPhoneを、背面専用スポットでApple Watchを高速充電（最大3.5W）。AirPodsは任意のQi対応スポットで充電可能。パススルー充電対応で本体を含む3台まとめて充電できます。
MagSafe 15W急速充電：
強力磁石で「ポンッ」と貼るだけ。位置調整不要で、スマホを手にしたままの使用中でも安定した急速充電を実現。最大3mmの充電距離を確保し、ほとんどのケース装着時も問題ありません。
驚異の薄型大容量：
カードサイズの薄さ（厚さ18.8mm）に10,000mAhの大容量を凝縮。iPhone 16を約2回、Apple Watchを約16回、AirPodsを約20回フル充電可能。iPad充電用のUSB-Cポート（20W出力） も装備。
360°回転スマホリングスタンド内蔵：
軽く引くだけで瞬時にスタンドに変身。好みの角度で動画視聴やビデオ通話を快適に。指を通しての携帯も可能で、両手が塞がっている場面でも重宝します。
徹底的な安全設計：
過充電/過放電/過電流防止に加え、NTC温度管理センサーを搭載。発熱を抑制し、デバイスとバッテリーの安全を確保。最新iPhone 16シリーズを始め、幅広いApple製品（詳細は商品ページ参照）との互換性を保証します。
製品紹介動画
製品の詳細をより分かりやすくご紹介する動画もご用意しております。
以下のリンクよりご覧いただけます。
【製品紹介動画】(https://www.youtube.com/shorts/zUK_gOWJIvk)
商品の情報[表: https://prtimes.jp/data/corp/159488/table/24_1_b6bee816018f6bcf9471c028d468e60e.jpg?v=202506300955 ]
■新商品発売記念キャンペーンのお知らせ
新発売を記念し、2025年6月30日(月) 18:00 ～ 7月6日(日) 23:59までの期間限定で、通常価格5,990円 → 40% OFFの驚愕価格3,594円で提供いたします！
この革新的な充電体験を手に入れるチャンスは今だけ！
ご購入の際は、必ずクーポンコード RORRYP140(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FB8BM525) をご入力ください。旅行、出張、日常使いに革命をもたらすRORRYの3in1充電ソリューションを、特別価格でお試しあれ！
【キャンペーン概要】
対象商品：RORRY 3in1 MagSafeモバイルバッテリー（ホワイト(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FB8BM525) / ブラック(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FB3G6V93)）
商品ページ：
ホワイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FB8BM525
ブラック：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FB3G6V93
通常価格：5,990円（税込）
特別価格：クーポン適用で3,594円（税込）（40％OFF）
クーポンコード：RORRYP140(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FB8BM525)
実施期間：2025年6月30日（月）18:00 ～ 2025年7月6日（日）23:59
対象販売チャネル：Amazon.co.jp（上記商品リンク）
適用条件：数量限定。予定数に達し次第、予告なく終了する場合がございます。
※ご注文はお早めに！数量限定の特別価格です。
※製品の詳細な互換性情報は、公式商品ページでご確認ください。
株式会社RORRY 公式ホームページ：https://rorryjapan.com/
Email：marketing@rorry.com
楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/rorrystore/
Amazon：https://www.amazon.co.jp/rorry(https://www.amazon.co.jp/rorry)