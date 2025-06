サムライスタイル株式会社、TikTok広告分析ツール「Hook Hack」を開発し、本日よりβ版トライアル募集開始

サムライスタイル株式会社

海外進出支援およびWebマーケティング支援を行うサムライスタイル株式会社(東京都渋谷区、代表取締役CEO:橋本 圭司、以下「サムライスタイル」)は、TikTok広告の開始3秒の“引きつけ力”に着目した分析ツール「Hook Hack(フックハック)」を開発し、本日よりβ版トライアル募集を開始いたします。

本プロダクトは、日本とインドネシアのエンジニアチームによる共同オフショア開発で実現しました。

生成AIの登場により、Webマーケティングの情報探索の起点は検索エンジンから大規模言語モデル(LLM)へと変化しつつあり、能動層へのタッチポイントの減少が一部業種において起こり始めています。そのような過渡期において、受動層へのアプローチの重要性が相対的に高まり、TikTokを中心としたショート動画広告の影響力と広告予算の伸長が拡大する傾向にあります。

この成長の一方で、ショート動画広告はUGC風動画やインフルエンサー活用が主流となり、「誰が・どのように作るか」で効果に大きな差が出るという属人的な構造が課題として指摘されています。

特にクリエイター市場は既存のSEO・リスティング広告市場と比較して、若手人材が多い特徴があり、広告主の事業理解やユーザーの解像度に対するインサイトが未だ均一化されていないのが現状です。

このような背景を踏まえ、サムライスタイルはショート動画の中でも成長が著しいTikTokにおいて、広告の離脱が多いといわれている開始3秒を最適化するTikTok広告分析ツール「Hook Hack」を開発しました。

「Hook Hack」は、Web広告代理店やB2C事業会社のマーケティング担当者、そして若手SNSクリエイターに活用いただくことを想定し、既存TikTok広告の分析から新規TikTok広告の企画案の出力までを一気通貫で提供しています。

Hook Hackの主な機能は以下です。

- 人気動画・コメントの一覧表示- コメント分析- 動画企画の出力

図1人気動画を一覧表示でき、対象動画へのコメントが確認可能

図2 人気コメントにおいてのポジティブ・ネガティブ・クエスチョンに分類表示

図3 選定したコメントと入力する商品・サービスの情報に基づき自動で動画企画案を出力

※「絵コンテ生成」は今後追加予定の機能です。リリース時に仕様が変更となる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

本ツールは、サムライスタイルがWebコンサルティング事業を通じて培ってきた、数十社に及ぶプロジェクトの実戦知見、また、経験豊富な映像ディレクターによる、分析から企画出力まで一貫して現場視点を反映させたプロダクト設計となっています。

単なる「分析ツール」ではなく、実務現場の課題から発想した「次のアクションに繋がる設計」が特長です。

また、日本とインドネシアのハイブリッドチームによる共同開発体制により、柔軟な改善とコスト最適化を両立した体制を実現しています。

Hook Hack無料トライアルに関するお問い合わせ

https://samurai-style.tokyo/#contact

Hook Hackについて

https://www.hook-hack.com/

サムライスタイル株式会社 代表取締役CEO 橋本 圭司によるコメント

生成AI(LLM)の普及により、ユーザーの情報収集行動は、検索を起点とした「能動的な探索」から、SNSやフィードを通じた「受動的な情報の受け取り」へのシフトが進んでいます。

この変化はWebマーケティングにも大きな影響を与えており、受動層へのアプローチ手段としてのディスプレイ広告の重要性が高まっていると感じています。

特にTikTokをはじめとしたショート動画のインプレッションは今後も増加が見込まれ、広告においては冒頭3秒の設計がこれまで以上に重要になると考えています。

こうした背景を踏まえ、私たちはショート動画広告の"最初の3秒"に特化した分析・改善ツール「Hook Hack」を開発しました。

ユーザーが広告と自然につながる体験を設計できるよう支援することで、「広告は邪魔なもの」という先入観を払拭していきたいと考えています。

今後も「Hook Hack」を通じて、ユーザーと企業のより良いマッチングを実現し、当社のミッションである"パイの最大化"に貢献してまいります。

■サムライスタイル株式会社について

https://samurai-style.tokyo/(https://samurai-style.tokyo/)

サムライスタイル株式会社は「世界の『π』を最大化」をミッションに、企業の海外進出支援事業を展開しています。語学力と海外経験を持ったメンバーが、日本企業がグローバル市場で競争力を高めることを支援します。

