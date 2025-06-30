京大発の水資源スタートアップ TerraInsightが、バンコクで開催された「Japan-ASEAN Startup Business Matching Fair 2025」に出展しました
株式会社TerraInsight
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株式会社TerraInsight（会社所在地：京都府左京区 代表者：今井義仁）は、2025年6月26日にバンコクで開催された「Japan-ASEAN Startup Business Matching Fair 2025」に出展しました。「Japan-ASEAN Startup Business Matching Fair 2025」とは、日本とASEAN の共創機会の創出を目的として、タイ・アユタヤ銀行及び三菱UFJ 銀行が政府機関と共同で実施したイベントです。投資家や現地法人の皆さまと、東南アジアやASEAN地域における災害対策や農業レジリエンスの向上などをテーマに、闊達な意見交換が行われました。
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会社概要
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