株式会社エフアンドエム

中小企業のバックオフィスコンサルティングサービスを提供する株式会社エフアンドエム（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：森中 一郎）は、株式会社かんぽ生命保険（本社：東京都千代田区、代表執行役社長：谷垣 邦夫）が主催する企業向けオンラインセミナー「令和7年度の補助金・助成金情報と人材定着のヒント」（以下、「本セミナー」）に登壇します。

1．セミナーの背景

近年、中小企業は人材不足や定着率の低下に直面しており、賃上げだけでは解決できない課題が増えています。また、令和7年度の補助金・助成金制度は事業拡大や人材育成に活用できる重要な支援策です。本セミナーは、これらの課題に対する具体的な解決策と最新の補助金情報を提供し、企業の持続的な成長を支援することを目的に開催します。

2．セミナー概要

タイトル：令和7年度の補助金・助成金情報と人材定着のヒント

主催：株式会社かんぽ生命保険

開催日時：2025年7月23日（水）15:00～16:30

会場：オンライン（Zoom Webinar）

対象者：企業経営者さま

参加費：無料

定員：先着1000名

内容：「今年度中に是非とも活用したい３つの補助金」

「賃上げだけではない！中小企業の人材採用と定着のポイント」

講師：株式会社エフアンドエム 河合 幹雄

3. セミナーのお申込み方法

以下のURLよりお申込みください。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_S6ZY0KumRkycEbLw4CqklQ#/registration

オンライン参加の方には、事前にご案内をメールにてお送りしますので、当日までに視聴環境の確認等を行ってください。

視聴環境によって、ご覧いただけない場合もあります。また、視聴にかかる通信費等は参加者負担となります。

〈個人情報の取扱いについて〉

本申込みに際し、ご入力いただきました内容は、当日の運営ならびに株式会社かんぽ生命保険において関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・ご提供および、株式会社かんぽ生命保険の業務に関する情報提供運営管理に利用させていただきます。 また、株式会社かんぽ生命保険の関連会社・提携会社である他の保険会社の代理店として取り扱う保険商品のご提案に必要な範囲で、当該保険会社および株式会社かんぽ生命保険で利用する場合があります。 なお、ご入力いただきました個人情報は、株式会社かんぽ生命保険において厳重に保管・管理いたします。株式会社かんぽ生命保険の個人情報の取り扱いに関する考え方については、株式会社かんぽ生命保険のプライバシーポリシー（https://www.jp-life.japanpost.jp/policy/privacy/pcy_prv_statement.html）をご参照ください。

【会社概要】

会社名：株式会社エフアンドエム（英文名：F&M CO., LTD.）

証券コード：4771 (東証スタンダード)

代表者：代表取締役社長 森中 一郎

設立：1990年（平成2年）

資本金：9億8,965万円（2025年3月末現在）

連結売上高：170億6,637万円（2025年3月期・連結）

事業内容：個人事業主及び小規模企業向け会計サービス

中堅中小企業向け管理部門支援サービス（エフアンドエムクラブ）

中堅中小企業向け財務・補助金支援サービス

会計事務所向け支援サービス （経営革新等支援機関推進協議会／TaxHouse）

社会保険労務士事務所向け支援サービス（SR STATION）

ISO・Pマーク認証取得支援サービス

パソコン教室

アラカルト型 人事労務クラウドソフト「オフィスステーション」

経営革新等支援機関関連業務

講師派遣型研修サービス

事業所：大阪本社・東京本社・名古屋支社・福岡支社・仙台支社・札幌支社・沖縄支社

従業員数：931人（2025年3月末現在・連結）

URL：https://www.fmltd.co.jp/