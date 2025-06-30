½©¸µ¹¯Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ÎÃËÀ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥°¥ëー¥×»ÏÆ°¡¡»°°æÉÔÆ°»º¡ßÅìµþ¥Éー¥à¡ßY¡õN Brothers¡¡¿·¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ö¶È¤ò¶¦Æ±Å¸³«
¡¡»°°æÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¢ÅÄ½Ó¡¢°Ê²¼¡Ö»°°æÉÔÆ°»º¡×¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¥Éー¥à¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ COO¡§Ä¹²¬¶Ð¡¢°Ê²¼¡ÖÅìµþ¥Éー¥à¡×¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼ÒY&N Brothers¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§½©¸µ¿²ð¡¢°Ê²¼¡ÖY&N Brothers¡×¡Ë¡¢¤Ï3¼Ò¤Î¥ê¥½ー¥¹¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ö¶È¤ò¶¦Æ±¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤·¡¢¹çÊÛ·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ½©¸µ¹¯»á¤ò¾·æÛ¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÃËÀ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥°¥ëー¥×¤òÁÏ½Ð¡£2025Ç¯²Æ¤è¤ê¥á¥ó¥Ðー¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò³«»Ï¤·¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦ºÍÇ½¤ÎÈ¯·¡¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»°°æÉÔÆ°»º¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÅìµþÅÔÆâ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤ËÀìÍÑ·à¾ì¤ò¿·Àß¡£¥°¥ëー¥×¤Î³èÆ°µòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Äê´ü¸ø±é¤ä¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ì¤Ç¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¡¢¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»°°æÉÔÆ°»º¤Ï¡¢2021Ç¯1·î¤ËÅìµþ¥Éー¥à¤¬¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎÏ¡×¤ò³è¤«¤·¤¿³¹¤Å¤¯¤ê¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ¥Éー¥à¡¢LaLa arena TOKYO-BAY¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤é¤é¤Ýー¤È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¾¦¶È»ÜÀß¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤¿»Üºö¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Y&N Brothers¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¾ï¤ËºÇÁ°Àþ¤Ç¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤Ä¤¯¤êÂ³¤±ÆüËÜ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È»Ô¾ì³èÀ²½¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£¤Þ¤¿¡¢±ÇÁü¥½¥Õ¥È¡¢²»³Ú¥½¥Õ¥È¡¢¥³¥Þー¥·¥ã¥ë¡¢±Ç²èµÚ¤ÓÉñÂæ¤Î´ë²è¤Ê¤É¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÎÎ°è¤ÇÂ¿³ÑÅª¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢£³¼Ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¿·¤¿¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î·Á¤òÁÏÂ¤¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/51782/table/862_2_d02fe73c22c65937a13ee6459b36af73.jpg?v=202506300726 ]
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥°¥ëー¥×¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤Æ¤¤¿½©¸µ¹¯»á¤òÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ·Þ¤¨Æþ¤ì¡¢2025Ç¯²Æ(Í½Äê)¤Ë¿·¤·¤¯ÁÏ½Ð¤¹¤ëÃËÀ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥°¥ëー¥×¤Î¥á¥ó¥Ðー¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¹ç³Ê¼Ô¤Ï¥°¥ëー¥×¤ò·ëÀ®¤·¡¢»°°æÉÔÆ°»º¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÅìµþÅÔÆâ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ë¿·Àß¤¹¤ëÀìÍÑ·à¾ì¤Ç¤ÎÄê´ü¸ø±é¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£»°°æÉÔÆ°»º¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á´¹ñ¤Î¾¦¶È»ÜÀßÅù¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò¹¤²¤Ê¤¬¤é¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÀìÍÑ·à¾ì¤Ç¤Î³èÆ°¤òÂ³Ý¤«¤ê¤Ë¡¢ÃÊ³¬Åª¤ËÇ§ÃÎ¤ò³ÈÂç¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥¢¥êー¥Ê¡¦¥Éー¥à¥¯¥é¥¹¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤âÌÜÉ¸¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î°éÀ®¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò°ìÂÎÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡ä
https://idoltheater.com
¡ã¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó±þÊçÍ×¹à¡ä
¡¦Ëþ12ºÐ～Ëþ26ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÃËÀ¡Ê2025Ç¯6·î30Æü»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ë
¡¦·ÝÇ½»öÌ³½ê¡¦¥ì¥³ー¥É²ñ¼Ò¡¦²»³Ú½ÐÈÇ¼ÒÅù¤È¤Î·ÀÌó¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý
¡¦Áª¹Í²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢£Ô£Ö¡¦£×£Å£Â¡¦¤½¤ÎÂ¾³Æ¼ïÇÞÂÎ¤Ë½Ð±é²ÄÇ½¤ÊÊý
¡¦±óÊý¤Ë¤ª½»¤¤¤ÎÊý¤Î¾ì¹ç¡¢ËÜ¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¸å¡¢Â®¤ä¤«¤Ë¾åµþ¡¦ºß½»¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý
¡¦ËÜ¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¹ç³Ê¸å¡¢Æü¾ïÅª¤ËÀìÍÑ·à¾ì¤ËÄÌ¤¤³èÆ°¤Ç¤¤ëÊý
¡Ú¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¢¡³ô¼°²ñ¼ÒGreen Light¡¡¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»öÌ³¶É¡¡
¢©102-0084¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è ÆóÈÖÄ®9-3¡¡THE BASE ¹íÄ®
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§contact@idoltheater.com
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/51782/table/862_3_0aa2a5c202c59a8eb70fa8e475f7bdc7.jpg?v=202506300726 ]
¡¡2026Ç¯¤Ë¡¢Ìó300¿Íµ¬ÌÏ¤ÎÀìÍÑ·à¾ì¤ò¿·Àß¤·¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨·à¾ì¤Î¾ÜºÙ¤ä¥ªー¥×¥óÆüÄø¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£¸åÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥áー¥¸¥Ñー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã·à¾ìÆâ¥¤¥áー¥¸¥Ñー¥¹¡ä
¡ã¥Û¥ï¥¤¥¨¥¤¥áー¥¸¥Ñー¥¹¡ä
[É½4: https://prtimes.jp/data/corp/51782/table/862_4_a666ff371c16ffc6ada81ec26b9da8a3.jpg?v=202506300726 ]
¢£½©¸µ¹¯¡¡¥³¥á¥ó¥È
¡¡¡Ö»°°æÉÔÆ°»ºÍÍ¤È°ì½ï¤Ë·à¾ì¤òºî¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹½ÁÛ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¶½Ê³¤·¤Þ¤·¤¿¡£³¹¤Å¤¯¤ê¤Î¥×¥í¤¬¡¢·à¾ì¤òºî¤ê¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤Ã¤È¡¢¿·¤·¤¤Ê¸²½¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ë¤´»ØÌ¾¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¡¢¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢Ì¤Íè¤Ïºî¤é¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤ó¤À¤Ê¡×¤È¡¢¤½¤Î°ì½Ö°ì½Ö¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»°°æÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¼¹¹ÔÌò°÷¡¡¾¦¶È»ÜÀß¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈËÜÉô¡¡ÉûËÜÉôÄ¹¡¡ÈîÅÄ²íÏÂ¡¡¥³¥á¥ó¥È
¡¡ÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³¦¤ò¸£°ú¤·Â³¤±¤ë½©¸µ¤µ¤ó¤È¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢Âç¤¤Ê´üÂÔ´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼¡À¤Âå¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬À®Ä¹¤·¡¢¥¢¥êー¥Ê¡¢¥Éー¥à¤Ø¤È³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢³¹¤ò¾Ð´é¤ÇËþ¤¿¤·¡¢Ë¤«¤µ¤ÈºÌ¤ê¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î»ý¤ÄÎÏ¤ò¿®¤¸¡¢½©¸µ¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½5: https://prtimes.jp/data/corp/51782/table/862_5_3667547d85c2c52a39efbf7a4379d48d.jpg?v=202506300726 ]
¡¡»°°æÉÔÆ°»º¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÍ×ÁÇ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³¹¤Å¤¯¤ê¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2021Ç¯1·î¤ËÅìµþ¥Éー¥à¤¬¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢2024Ç¯4·î¤ËºöÄê¤·¤¿Ä¹´ü·Ð±ÄÊý¿Ë¡Ö¡õ INNOVATION 2030¡×¤Ç¤â¡¢»ö¶ÈÀïÎ¬¤Ë·Ç¤²¤ë¿·¤¿¤Ê¥¢¥»¥Ã¥È¥¯¥é¥¹¤Ø¤ÎÅ¸³«¤Ë¸þ¤±¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤¿´¶Æ°ÂÎ¸³¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¼Â»Ü²ÄÇ½¤Ê²°Æâ·¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥³ー¥È¤òÍ¤¹¤ë¾¦¶È»ÜÀß¡Ö»°°æ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ñー¥¯ ¤é¤é¤Ýー¤Èºæ¡×¡Ö»°°æ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ñー¥¯ ¤é¤é¤Ýー¤È°Â¾ë¡×¤ä¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼ýÍÆ¿Í¿ô1Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤ÎÂç·¿Â¿ÌÜÅª¥¢¥êー¥Ê»ÜÀß¡ÖLaLa arena TOKYO-BAY¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒMIXI¤È¤Î¶¦Æ±»ö¶È¡Ë¤Ê¤É¤Î¡Ø¾ì¡Ù¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À°È÷¤·¤¿¡Ø¾ì¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÈÂ¿ÌÌÅª¤ÊÀÜÅÀ¤ò»ý¤Á¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡Ø¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÙÅ¸³«¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Åö¼Ò¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢ËÜ»ö¶È¤Î¤è¤¦¤Ê½¾Íè¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¿·¤¿¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÁÏÂ¤¤ËÄ©¤ß¡¢º£¸å¤â¡Ö¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎÏ¡×¤ò³è¤«¤·¤¿³¹¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥Éー¥à¥·¥Æ¥£¡ÊÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡Ë
LaLa arena TOKYO-BAY¡ÊÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¡Ë
»°°æ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ñー¥¯ ¤é¤é¤Ýー¤Èºæ¡ÊÂçºåÉÜºæ»Ô¡Ë
»°°æ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ñー¥¯ ¤é¤é¤Ýー¤È°Â¾ë¡Ê°¦ÃÎ¸©°Â¾ë»Ô¡Ë