ホームオートメーションシステム市場：グローバル調査レポート、需要、規模、開発、メーカーシェア、成長、動向、見通し（2025年～2035年）

Survey Reports LLCは、2025年6月に「ホームオートメーションシステム市場セグメンテーション:プロトコルおよび技術(ネットワークとワイヤレス)」に関する調査報告書を発行しました。製品別(照明、セキュリティ・アクセス制御、HVACおよびエンターテインメント制御);ソフトウェア・アルゴリズム別(行動型およびプロアクティブ型)-グローバル市場分析、動向、機会、および予測(2025年~2035年)」を発表しました。この報告書は、ホームオートメーションシステム市場の予測評価を提供し、成長要因、市場機会、課題、および脅威を含む、ホームオートメーションシステム市場の主要な市場動向を強調しています。ホームオートメーションシステム市場 概要ホームオートメーションシステムは、住宅所有者が照明、暖房、空調、セキュリティシステム、家電製品、エンターテイメント機器などのさまざまな家庭機能を制御および自動化できるテクノロジーソリューションです。これらのシステムは、スマートフォン、タブレット、または Alexa、Google Assistant、Siri などの音声制御のスマートアシスタントを介してリモートで管理できます。ホームオートメーションは、ユーザーがカスタマイズしたスケジュールを作成したり、アラートを受信したり、自宅をリアルタイムで監視したりできることで、利便性、エネルギー効率、セキュリティを向上させます。IoT(Internet of Things)技術と統合された現代のホームオートメーションシステムは、シームレスな接続性、スマート学習機能、リモートアクセスを提供し、日常生活をより効率的でパーソナライズされたものにする。Surveyreportsの専門家は、ホームオートメーションシステム市場調査を分析し、2025年のホームオートメーションシステム市場規模がUSD 102.5億ドルに達したと推定しています。さらに、ホームオートメーションシステム市場は、2035年末までにUSD 172.4億ドルの売上高に達すると予測されています。ホームオートメーションシステム市場は、2025年から2035年の予測期間中に約7.1%の年平均成長率(CAGR)で成長すると見込まれています。無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038030【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323974&id=bodyimage1】当社の調査レポートのアナリストによる定性的なホームオートメーションシステム市場分析によると、スマートシティインフラの拡大、エネルギー効率の向上、IoT、AI、音声アシスタントの普及、エネルギー効率と持続可能性への注目により、ホームオートメーションシステムの市場規模は拡大すると予測されます。ホームオートメーションシステム市場における主要な企業には、Honeywell International Inc.(米国)、Acuity Brands, Inc.(米国)、Johnson Controls Inc.(米国)、United Technologies Corporation(米国)、Crestron Electronics, Inc.(米国)、Legrand(フランス)、Schneider Electric Se(フランス)、Abb Ltd. (スイス)、Samsung Electronics Co., Ltd.(韓国)、Siemens AG(ドイツ)、Savant Systems LLC(米国)、Control4 Corporation(米国)、Amx LLC(米国)、Crestron Electronics Inc.(米国)です。