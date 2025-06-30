¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÀÆü¹áÌî¤¬¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¡ØÆî³ëSC¡Ù¤È¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤òÄù·ë¡Ê2025¥·ー¥º¥ó¥Ñー¥È¥Êー¡Ë
¡ØÌÀÆü¹áÌî¡Ù¤ÏÁ´¹ñ¤Ç¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥ÈÍÍ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢³§ÍÍ¤Ë¡Ø¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë¡×´î¤Ó¡Ù¤òËèÆü¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤ëÏÂ²Û»Ò¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£µ¨Àá¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÈþÌ£¤·¤¤ÏÂ²Û»Ò¤ò¡ÖËèÆü¡×³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢Å°Äì¤·¤Æ¡Ö¤ªÆÀ´¶¡×¤ò´¶¤¸¤ë²Á³Ê¤ÇÏÂ²Û»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢ÁÏ¶È50Ç¯¤Î¡È¤â¤Á¤Î¥×¥í¡É¤È¤·¤ÆÁ´¼Ò¤òµó¤²¤Æ¾¦ÉÊºî¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡ØÌÀÆü¹áÌî¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯6·î30Æü¤ËÅìµþÅÔ³ë¾þ¶è¤òµòÅÀ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¡ØÆî³ëSC¡ÊNANKATSU Sports Club¡Ë¡Ù¤È¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤ÏSNS¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Ê¤¬¤é¡ØÆî³ëSC¡Ù¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Æî³ëSC¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡―¡¡¥Ë¥åー¥¹¥Úー¥¸
https://www.nankatsu-sc.com/63919.html
¡ØÆî³ëSC¡Ù¤Ï¥µ¥Ã¥«ーÌ¡²è¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡Ù¤Î¸¶ºî¼Ô¡¦¹â¶¶ÍÛ°ìÀèÀ¸¤¬¥¯¥é¥Ö¤Î¥ªー¥Êー·óÂåÉ½¤òÌ³¤á¡¢Æ±ºî¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦Âç¶õÍã¤¬¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ë½êÂ°¤·¤¿¥Áー¥à¤ÈÆ±¤¸Ì¾¾Î¤Î¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323960&id=bodyimage1¡Û
¡ÊC¡Ë¹â¶¶ÍÛ°ì
º£²ó¤Î·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¡¢¡ØÆî³ëSC¡Ù¤Î¸ø¼°SNS¡ÊX¡õInstagram¡Ë¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë»î¹çÆüÄø¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡ÖGAME DAY¡×¡ÖNEXT GAME¡×¤Î²èÁü¤Ë¡¢Åö¼Ò¡ØÌÀÆü¹áÌî¡Ù¤È¥°¥ëー¥×´ë¶È¡Ø¥ëー¥»¥ó¥È¥¢¥¹¥êー¥È¥ïー¥¯¥¹¡Ù¤Î´ë¶È¥í¥´¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åê¹ÆÊ¸¤Ë¤âÅö¼Ò¤È¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Î´ë¶ÈÌ¾¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤Ç¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ä¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç´ë¶ÈÌ¾¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤ò·Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¡ØÌÀÆü¹áÌî¡Ù¤Î¥¢¥Ôー¥ë¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØÌÀÆü¹áÌî¡Ù¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ëSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖÌÀÆü¹áÌî¡Ú¸ø¼°¡Û¡×¡Ö¤Á¤ç¤¤¿©¤ÙÌÀÆü¹áÌî¡×¤Ç¤Ï¡¢±ýÇ¯¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡Ù¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÅê¹Æ²èÁü¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿ÏÂ²Û»Ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅù¤Î³Æ¼ï´ë²è¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢¡ØÆî³ëSC¡Ù¤µ¤Þ¤Î¥¢¥Ôー¥ë¤ËÅØ¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÆî³ëSC¡Ù¤Ø¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー³èÆ°¤Ïº£¸å¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ëー¥»¥ó¥È¤ä³ô¼°²ñ¼Ò¥ëー¥»¥ó¥È¥¢¥¹¥êー¥È¥ïー¥¯¥¹¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥Ã¥¸¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿Åö¼Ò¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤â¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡Ù¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¡¢Å¸¼¨²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤ä¥°¥Ã¥ºÅ¸³«Åù¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÆî³ëSC¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê¸ø¼°¥Úー¥¸¤«¤éÈ´¿è¡Ë¡ä
Æî³ëSC¤Ï³ë¾þ¤«¤éJ¥êー¥°¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æî³ëSC¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«ーÌ¡²è¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦Âç¶õÍã¤¬¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ë½êÂ°¤·¤¿¥Áー¥à¤ÈÆ±Ì¾¤Î¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¹¡£¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë¹â¶¶ÍÛ°ìÀèÀ¸¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¥ªー¥Êー·óÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥Ö¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡È³ë¾þ¤«¤éJ¥êー¥°¤Ø¡É¡£³ë¾þ¶èµÚ¤ÓÅìµþÅÔÁ´°è¤ò¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤È¤·¡¢³ë¾þ¶èÌ±¡õÅÔÌ±¡¢¹ÔÀ¯¡¢¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤È¤â¤Ë¡¢J¥êー¥°»²Æþ¤òÃ»´üÌÜÉ¸¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡Ù¤Î¤è¤¦¤ËÆüËÜÁ´¹ñ¡¢¤½¤·¤ÆÁ´À¤³¦¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Áー¥àºî¤ê¤ò»Ö¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡ÖÌ´¡×¤È¡Ö´õË¾¡×¤ò¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー¤Ë¡Ö´õË¾¡×¤È¡Ö¸Ø¤ê¡×¤ò¼ø¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥Úー¥¸¡¡ ¡§https://www.nankatsu-sc.com/
¸ø¼°X¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://x.com/nankatsu_staff
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/nankatsusc_official/
¤³¤Î¤¿¤Ó¡ØÌÀÆü¹áÌî¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯6·î30Æü¤ËÅìµþÅÔ³ë¾þ¶è¤òµòÅÀ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¡ØÆî³ëSC¡ÊNANKATSU Sports Club¡Ë¡Ù¤È¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤ÏSNS¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Ê¤¬¤é¡ØÆî³ëSC¡Ù¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Æî³ëSC¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡―¡¡¥Ë¥åー¥¹¥Úー¥¸
https://www.nankatsu-sc.com/63919.html
¡ØÆî³ëSC¡Ù¤Ï¥µ¥Ã¥«ーÌ¡²è¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡Ù¤Î¸¶ºî¼Ô¡¦¹â¶¶ÍÛ°ìÀèÀ¸¤¬¥¯¥é¥Ö¤Î¥ªー¥Êー·óÂåÉ½¤òÌ³¤á¡¢Æ±ºî¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦Âç¶õÍã¤¬¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ë½êÂ°¤·¤¿¥Áー¥à¤ÈÆ±¤¸Ì¾¾Î¤Î¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323960&id=bodyimage1¡Û
¡ÊC¡Ë¹â¶¶ÍÛ°ì
º£²ó¤Î·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¡¢¡ØÆî³ëSC¡Ù¤Î¸ø¼°SNS¡ÊX¡õInstagram¡Ë¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë»î¹çÆüÄø¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡ÖGAME DAY¡×¡ÖNEXT GAME¡×¤Î²èÁü¤Ë¡¢Åö¼Ò¡ØÌÀÆü¹áÌî¡Ù¤È¥°¥ëー¥×´ë¶È¡Ø¥ëー¥»¥ó¥È¥¢¥¹¥êー¥È¥ïー¥¯¥¹¡Ù¤Î´ë¶È¥í¥´¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åê¹ÆÊ¸¤Ë¤âÅö¼Ò¤È¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Î´ë¶ÈÌ¾¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤Ç¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ä¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç´ë¶ÈÌ¾¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤ò·Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¡ØÌÀÆü¹áÌî¡Ù¤Î¥¢¥Ôー¥ë¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØÌÀÆü¹áÌî¡Ù¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ëSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖÌÀÆü¹áÌî¡Ú¸ø¼°¡Û¡×¡Ö¤Á¤ç¤¤¿©¤ÙÌÀÆü¹áÌî¡×¤Ç¤Ï¡¢±ýÇ¯¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡Ù¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÅê¹Æ²èÁü¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿ÏÂ²Û»Ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅù¤Î³Æ¼ï´ë²è¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢¡ØÆî³ëSC¡Ù¤µ¤Þ¤Î¥¢¥Ôー¥ë¤ËÅØ¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÆî³ëSC¡Ù¤Ø¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー³èÆ°¤Ïº£¸å¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ëー¥»¥ó¥È¤ä³ô¼°²ñ¼Ò¥ëー¥»¥ó¥È¥¢¥¹¥êー¥È¥ïー¥¯¥¹¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥Ã¥¸¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿Åö¼Ò¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤â¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡Ù¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¡¢Å¸¼¨²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤ä¥°¥Ã¥ºÅ¸³«Åù¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÆî³ëSC¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê¸ø¼°¥Úー¥¸¤«¤éÈ´¿è¡Ë¡ä
Æî³ëSC¤Ï³ë¾þ¤«¤éJ¥êー¥°¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æî³ëSC¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«ーÌ¡²è¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦Âç¶õÍã¤¬¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ë½êÂ°¤·¤¿¥Áー¥à¤ÈÆ±Ì¾¤Î¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¹¡£¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë¹â¶¶ÍÛ°ìÀèÀ¸¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¥ªー¥Êー·óÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥Ö¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡È³ë¾þ¤«¤éJ¥êー¥°¤Ø¡É¡£³ë¾þ¶èµÚ¤ÓÅìµþÅÔÁ´°è¤ò¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤È¤·¡¢³ë¾þ¶èÌ±¡õÅÔÌ±¡¢¹ÔÀ¯¡¢¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤È¤â¤Ë¡¢J¥êー¥°»²Æþ¤òÃ»´üÌÜÉ¸¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡Ù¤Î¤è¤¦¤ËÆüËÜÁ´¹ñ¡¢¤½¤·¤ÆÁ´À¤³¦¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Áー¥àºî¤ê¤ò»Ö¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡ÖÌ´¡×¤È¡Ö´õË¾¡×¤ò¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー¤Ë¡Ö´õË¾¡×¤È¡Ö¸Ø¤ê¡×¤ò¼ø¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥Úー¥¸¡¡ ¡§https://www.nankatsu-sc.com/
¸ø¼°X¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://x.com/nankatsu_staff
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/nankatsusc_official/