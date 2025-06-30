Vtuber『塚本のべる』×『オリラボマーケット』コラボグッズが発売開始!!
オリジナルラボ株式会社が運営するオリラボマーケット （ https://market.orilab.jp/ ） は、Vtuber『塚本のべる』さんの活動1周年を記念したコラボグッズを2025年6月30日（月）にオリラボマーケット内にて販売開始しました！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323431&id=bodyimage1】
イラストレーター『にわ子』さん書きおろしのイラストを使用したTシャツやアクリルスタンドキーホルダーなど、計6種のオリジナルグッズは、2025年7月30日（水）までの期間限定で販売しております。
ぜひお見逃しなく今すぐにチェックしてみてください!!!!
『塚本のべる』さん販売ページはこちら：https://market.orilab.jp/user/678f5afcea177
■『塚本のべる』×『オリラボマーケット』コラボアイテム（計7点）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323431&id=bodyimage2】
＜デビュー1周年グッズ 2点セット＞
販売価格 : \3,297（税込）
https://market.orilab.jp/item/68539ea34eed0
＜Tシャツ＞
販売価格 : \3,267（税込）
https://market.orilab.jp/item/67ce3def36085
＜マウスパッド＞
販売価格 : \2,673（税込）
https://market.orilab.jp/item/67f5dac86f3c4
＜スマホケース＞
販売価格 : \1,768～（税込）
https://market.orilab.jp/item/67ce6107d4cc7
＜ポスター＞
販売価格 : \2,970（税込）
https://market.orilab.jp/item/67ce41c329863
＜アクリルスタンドキーホルダー ＞
販売価格 : \2,555（税込）
https://market.orilab.jp/item/68539d3c51227
＜57mm缶バッジ＞
販売価格 : \743（税込）
https://market.orilab.jp/item/68539dff83de3
■『塚本のべる』さんからのコメント
VTuberの塚本のべるです。
この度活動1周年記念としてオリラボ様とコラボグッズを出させて頂きました！
とっても可愛いグッズを作って頂けましたので是非チェックしてみて下さいね～！
▼『塚本のべる』さん
X（旧Twitter）： https://x.com/tsukamoto_novel
YouTube : https://www.youtube.com/@noveltsukamoto-mo5tl
■イラストレーター『にわ子』さん
X（旧Twitter） : https://x.com/niwa0mag
■グッズを作成・販売したいクリエイターの方へ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323431&id=bodyimage4】
■オリラボマーケット公式サイト
https://market.orilab.jp/
■会員登録はこちら
https://market.orilab.jp/register
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公式X（旧Twitter）アカウント：https://twitter.com/orilab_market
公式インスタアカウント：https://www.instagram.com/orilab_official/
公式Pinterestアカウント：https://www.pinterest.jp/orilab_market/
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■【オリラボの主なサービス】
オリジナルグッズ販売プラットフォーム オリラボマーケット
https://market.orilab.jp/
オリジナルTシャツ作成 TMIX
https://tmix.jp/
オリジナルスマホケース作成 スマホラボ
https://original-smaphocase.com/
オリジナルグッズ作成 グッズラボ
https://original-goods.orilab.jp/
ノベルティ・販促品作成 ノベルティラボ
https://novelty.orilab.jp/
■【オリジナルラボ株式会社の概要】
・商 号：オリジナルラボ株式会社
・本社所在地：東京都渋谷区東3-25-10 T&Tビル4F
・設立：2007年5月7日
・会社URL：https://original-lab.jp/
配信元企業：オリジナルラボ株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323431&id=bodyimage1】
イラストレーター『にわ子』さん書きおろしのイラストを使用したTシャツやアクリルスタンドキーホルダーなど、計6種のオリジナルグッズは、2025年7月30日（水）までの期間限定で販売しております。
ぜひお見逃しなく今すぐにチェックしてみてください!!!!
『塚本のべる』さん販売ページはこちら：https://market.orilab.jp/user/678f5afcea177
■『塚本のべる』×『オリラボマーケット』コラボアイテム（計7点）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323431&id=bodyimage2】
＜デビュー1周年グッズ 2点セット＞
販売価格 : \3,297（税込）
https://market.orilab.jp/item/68539ea34eed0
＜Tシャツ＞
販売価格 : \3,267（税込）
https://market.orilab.jp/item/67ce3def36085
＜マウスパッド＞
販売価格 : \2,673（税込）
https://market.orilab.jp/item/67f5dac86f3c4
＜スマホケース＞
販売価格 : \1,768～（税込）
https://market.orilab.jp/item/67ce6107d4cc7
＜ポスター＞
販売価格 : \2,970（税込）
https://market.orilab.jp/item/67ce41c329863
＜アクリルスタンドキーホルダー ＞
販売価格 : \2,555（税込）
https://market.orilab.jp/item/68539d3c51227
＜57mm缶バッジ＞
販売価格 : \743（税込）
https://market.orilab.jp/item/68539dff83de3
■『塚本のべる』さんからのコメント
VTuberの塚本のべるです。
この度活動1周年記念としてオリラボ様とコラボグッズを出させて頂きました！
とっても可愛いグッズを作って頂けましたので是非チェックしてみて下さいね～！
▼『塚本のべる』さん
X（旧Twitter）： https://x.com/tsukamoto_novel
YouTube : https://www.youtube.com/@noveltsukamoto-mo5tl
■イラストレーター『にわ子』さん
X（旧Twitter） : https://x.com/niwa0mag
■グッズを作成・販売したいクリエイターの方へ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323431&id=bodyimage4】
■オリラボマーケット公式サイト
https://market.orilab.jp/
■会員登録はこちら
https://market.orilab.jp/register
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公式X（旧Twitter）アカウント：https://twitter.com/orilab_market
公式インスタアカウント：https://www.instagram.com/orilab_official/
公式Pinterestアカウント：https://www.pinterest.jp/orilab_market/
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■【オリラボの主なサービス】
オリジナルグッズ販売プラットフォーム オリラボマーケット
https://market.orilab.jp/
オリジナルTシャツ作成 TMIX
https://tmix.jp/
オリジナルスマホケース作成 スマホラボ
https://original-smaphocase.com/
オリジナルグッズ作成 グッズラボ
https://original-goods.orilab.jp/
ノベルティ・販促品作成 ノベルティラボ
https://novelty.orilab.jp/
■【オリジナルラボ株式会社の概要】
・商 号：オリジナルラボ株式会社
・本社所在地：東京都渋谷区東3-25-10 T&Tビル4F
・設立：2007年5月7日
・会社URL：https://original-lab.jp/
配信元企業：オリジナルラボ株式会社
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