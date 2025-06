【U-NEXT】2025年7月の新着配信ラインナップを発表！進撃の巨人の集大成『劇場版「進撃の巨人」完結編 THE LAST ATTACK』を独占見放題配信

株式会社 U-NEXT

動画配信サービスU-NEXTが2025年7月に配信する注目作をお知らせいたします。

進撃の巨人の集大成『劇場版「進撃の巨人」完結編 THE LAST ATTACK』を独占見放題配信。そのほか、『ミッキー17』『ファーストキス 1ST KISS』『瑞草洞<ソチョドン>』『ポケットモンスター サイドストーリー』など注目作品やスポーツを配信いたします。

2025年7月の注目コンテンツ

アニメ

(C)諫山創・講談社/「進撃の巨人」The Final Season製作委員会

劇場版「進撃の巨人」完結編 THE LAST ATTACK

7月1日(火)よりU-NEXTで独占見放題配信。2013年の放送開始以来、高い評価を受けてきたTVアニメは2023年秋に完結。そして監督の林祐一郎自らの指揮のもと、「The Final Season完結編」の前編・後編を再構築し、さらなる磨きをかけた作品として、2024年11月に『劇場版「進撃の巨人」完結編 THE LAST ATTACK』が公開。テレビアニメ版から圧倒的なクオリティで評価を得てきた「進撃の巨人」が、本作でさらにパワーアップし、シリーズ全体の集大成として見事な有終の美を飾った。本編の最後には、原作コミックス34巻の巻末で描かれていた「進撃のスクールカースト」が新作アニメーション映像として収録されている。

【配信開始日】7月1日(火)

【配信形態】月額会員 視聴無料

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0201307 ※配信開始日よりアクセス可

洋画

(C)2025 Warner Bros. Entertainment Inc. and Domain Pictures, LLC. All rights reserved.

ミッキー17

『パラサイト 半地下の家族』のポン・ジュノ監督が贈る逆襲エンターテイメント。

『TENET テネット』のロバート・パティンソンがヘタレ男とぶちギレ男、2人のミッキーを好演。マーク・ラファロとトニ・コレット演じるヤバい権力者夫婦も存在感抜群。

何度でも蘇る使い捨て男の最低な権力者たちへの逆襲をブラックユーモアたっぷりに描き、最悪の格差世界の恐怖とシニカルな笑い、そして生への希望に満ちた物語を楽しめる。

【配信開始日】7月16日(水)

【配信形態】レンタル配信 399円(税込)/2日間

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0186859 ※配信開始日よりアクセス可

邦画

(C)2025「1ST KISS」製作委員会

ファーストキス 1ST KISS

松たか子×松村北斗初共演。今を生きる人たちの心情をリアルにも洒脱に描き出し、日本のみならず、アジア圏でも絶大な支持を得る脚本家・坂元裕二と、『ラストマイル』『グランメゾン・パリ』の塚原あゆ子監督が初タッグを組んだ完全オリジナルラブストーリー。

この時代に問いかけるべき作品として書き上げられた、『ファーストキス 1ST KISS』。お互い好き合って結婚しながら、いつしか気持ちがすれ違ってしまった中、夫が事故死。日々に追われて悲しみに暮れる間もない妻だったが、突然のタイムトラベル! そこで若き日の夫に出会い、もう一度彼に恋をする。そしてその先に待っていたのは……。

【配信開始日】7月23日(水)

【配信形態】レンタル配信 399円(税込)/2日間

韓国ドラマ

(C) CJ ENM Studios Co., Ltd.

瑞草洞<ソチョドン>

tvNの新土日ドラマ『瑞草洞<ソチョドン>』は、ソウル・瑞草洞の法曹タウンを舞台に、アソシエイト弁護士5人の喜怒哀楽と成長を描いた法廷ヒューマンドラマ。

法務法人キョンミンに所属する弁護士アン・ジュヒョンを演じるのは、『あなたが眠っている間に』『W -君と僕の世界-』で主演を果たしたイ・ジョンソク。事務所のエースのような存在であり、開業意欲がゼロであるサラリーマン弁護士をクールに演じる。1年目の新米弁護士カン・ヒジを、『女神降臨』『あいつは黒炎竜』でヒロインとして存在感をしめしたムン・ガヨンが務める。

個性豊かな5人のアソシエイト弁護士たちが織りなす魅力的な物語に期待が高まる。

【配信開始日】7月5日(土)23:20

【配信形態】月額会員 視聴無料

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0209355 ※配信開始日よりアクセス可

アニメ

(C) Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C) Pokemon

ポケットモンスター サイドストーリー

ポケモン情報バラエティ番組『週刊ポケモン放送局』(2002~2004年にテレ東系にて放送)内で

楽しまれていた『ポケットモンスター サイドストーリー』が配信中。TVアニメ『ポケットモン

スター』の主人公であるサトシとパートナーのピカチュウは登場せず、サブキャラクターや話数

ごとのゲストキャラクターが主人公となり物語が展開する全16話の作品。

【配信開始日】配信中

【配信形態】月額会員無料

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0201362

新着配信ラインナップ

洋画

7月1日(火)

ハイパーボリア人【独占先行】

トラップ【独占】

ザ・ルーム・ネクスト・ドア【独占】

ロード・オブ・ザ・リング/ローハンの戦い【独占】

ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ【独占】

ぼくの家族と祖国の戦争

7月2日(水)

型破りな教室【独占先行】

ビーキーパー

7月13日(日)

ロングレッグス【独占先行】

7月16日(水)

ミッキー17

7月23日(水)

THE MYTH/神話 4Kリマスター版

MY SHINee WORLD

配信中

マインクラフト/ザ・ムービー

邦画

7月1日(火)

むこうぶちRAW 高レート裏麻雀列伝2 成金 前編【独占先行】

青春ジャック 止められるか、俺たちを2

Love Letter [4Kリマスター]

7月2日(水)

映画『ありきたりな言葉じゃなくて』

7月13日(日)

親鸞 白い道

7月21日(月)

BAUS 映画から船出した映画館【独占先行】

7月23日(水)

ファーストキス 1ST KISS

7月30日(水)

遺書、公開。

正義の行方

6人ぼっち

東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -決戦-

配信中

新しい靴を買わなくちゃ

海外ドラマ

7月1日(火)

ヤング・シェルドン シーズン7【独占】

シカゴ・メッド シーズン6

シカゴ P.D. シーズン10

警視グレイス シーズン1~3

7月4日(金)

メイフェア家の魔女たち シーズン2【独占】

7月15日(火)

ジェネレーション・ウォー 独ソ戦の死闘

7月23日(水)

グッド・ドクター 名医の条件 ザ・ファイナル

配信中

AND JUST LIKE THAT... シーズン3 / セックス・アンド・ザ・シティ新章

韓流・アジア

7月1日(火)

于氏王后【独占】

7月4日(金)

モーテル・カリフォルニア【独占】

7月5日(土)

瑞草洞<ソチョドン>【独占】

7月9日(水)

10時6分の彼女~時を超えたルームメイト~【独占】

胸ぐらを一度つかみましょう【独占】

国内ドラマ

7月1日(火)

初恋DOGs【独占】

7月3日(木)

海老だって鯛が釣りたい

DOPE 麻薬取締部特捜課【独占】

7月5日(土)

40までにしたい10のこと

7月6日(日)

こんばんは、朝山家です。

浅草ラスボスおばあちゃん

7月7日(月)

レプリカ 元妻の復讐

7月13日(日)

19番目のカルテ

配信中

雨上がりの僕らについて【独占先行】

晩酌の流儀4 ~夏編~

花より男子

花より男子2(リターンズ)

99.9 -刑事専門弁護士-

99.9 -刑事専門弁護士- SEASONII

ママはアイドル!スペシャル完結篇

アニメ

7月1日(火)

劇場版「進撃の巨人」完結編 THE LAST ATTACK【独占見放題】

ネクロノミ子のコズミックホラーショウ【先行】

7月4日(金)

水属性の魔法使い【先行】

ダンダダン 第2期

7月5日(土)

青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない【先行】

7月9日(水)

おそ松さん 第4期【先行】

7月15日(火)

SAKAMOTO DAYS 第2クール

7月19日(土)

怪獣8号 第2期

配信中

あんさんぶるスターズ!DREAM LIVE 4th ~7th Tour【独占】

タコピーの原罪

青春ブタ野郎はおでかけシスターの夢を見ない

青春ブタ野郎はランドセルガールの夢を見ない

忍たま乱太郎 第33シリーズ前期

ポケットモンスター サイドストーリー

キッズ

7月1日(火)

ウルトラマンメビウス&ウルトラ兄弟

7月2日(水)

おかあさんといっしょ 最新ソングブック まほうのラララ♪

みいつけた!あなたの夢をかなえましょう まほうのすいはんジャー

7月4日(金)

NEW GENERATION THE LIVE スターズ編 ウルトラマンゼット~旅立ちの時~ in 博品館劇場

7月5日(土)

ウルトラマンオメガ

TV番組・エンタメ

配信中

タラオとタラコのたらし学

バース・デイ バレーボール日本代表・石川真佑の覚悟

ドキュメンタリー

7月1日(火)

壮絶!南太平洋攻防戦

独・アフリカ軍団撃滅作戦

ノルマンディ・空挺奇襲作戦

恐竜超伝説2 劇場版ダーウィンが来た!

激写!謎の軍事ファイル/ザ・未確認スペシャル

7月2日(水)

ジョン・レノン&ポール・マッカートニー:ハロー・フロム・リヴァプール

7月3日(木)

ダーク・マネー・ゲーム / アメリカを操るカネ【独占】

7月9日(水)

マイケル・ジャクソン:ジャーニー

7月10日(木)

ファミリー・ユーチューバー / 動画から消えた男の子【独占】

7月11日(金)

福島 生きものの記録シリーズ5~追跡~

7月15日(火)

カスタマー・ウォーズ ~お客様は神様です~ シーズン2

7月16日(水)

クリフ・リチャード物語

7月19日(土)

ビリー・ジョエル / そして今は・・・【独占】

7月23日(水)

フォール・アウト・ボーイ:メモリー・レーン

7月30日(水)

セリーヌ・ディオン:世紀のディーヴァ

音楽・ライブ ※ライブ配信(一部を除く)

7月1日(火)

中森明菜 Best Performance on NHK紅白歌合戦 ※アーカイブ配信

7月4日(金)

大原櫻子全国ツアー2025「Trip To rakko Traveler」【独占】

7月5日(土)

竹原ピストル LIVE IN OSAKA JO HALL~Retry~【独占】

7月7日(月)

MISIA「25th Anniversary MISIA THE GREAT HOPE」【独占】

7月12日(土)

Novelbright ARENA TOUR 2025 ~Winding Road~【独占】

7月13日(日)

原因は自分にある。「ARENA LIVE 2025 序破急」【独占】

7月15日(火)

中森明菜 Best Performance on NHK in May ※アーカイブ配信

7月18日(金)

SIRUP『NEXT LIFE TOUR 2025』【独占】

7月25日(金)

DOBERMAN INFINITY LIVE TOUR 2025 ThanX "D.X"【独占】

7月27日(日)

Mrs. GREEN APPLE「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ~FJORD~」

スポーツ ※ライブ配信

<バレーボール>

開催中

バレーボールネーションズリーグ2025

<サッカー>

7月7日(月)

東アジア E-1 サッカー選手権 2025

<格闘技>

7月27日(日)

超RIZIN.4~真夏の喧嘩祭~

7月30日(水)

U-NEXT BOXING.3

<ゴルフ>

7月17日(木)

全英オープンゴルフ選手権

7月31日(木)

AIG女子オープン

<テニス>

7月26日(土)

Masters1000 トロント

<野球>

開催中

横浜DeNAベイスターズ主催公式戦2025

※配信作品・開始日は予告なく変更となる場合がございます。

※一部レンタル作品が含まれます。

※2025年6月30日(月)時点での配信予定です。

U-NEXT

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど36万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、114万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。



株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。



U-NEXT:https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE:https://square.unext.jp



※GEM Partners調べ/2025年5月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。