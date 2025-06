【銀座 蔦屋書店】現代アートシーンで活躍する約70人のアーティストの表現が集い交わるイベント「ART SESSION by 銀座 蔦屋書店」を8月22日（金）より開催。

銀座 蔦屋書店(東京都 中央区 GINZA SIX 6F)は、今回で第4回目を迎えるイベント「ART SESSION by銀座 蔦屋書店」を2025年8月22日(金)~8月24日(日)の期間に開催します。概要2023年7月の初開催から、今回で4回目を迎える「ART SESSION by 銀座 蔦屋書店」は、“SESSION”という言葉をコンセプトに、表現が集い交わるイベントです。個性豊かなアーティスト約70名による多種多様な作品が一堂に会します。今回は、展示エリアごとにコンセプトを分けて作品を展示します。会場の内壁面では、アートシーンの第一線で活躍するアーティストや注目の若手アーティストによる平面作品や立体作品を、外壁面では、銀座 蔦屋書店のスタッフがぜひご紹介したいアーティストによる、大きさや金額もさまざまな親しみやすく手に取りやすい作品を数多く揃えます。はじめてアートに触れる方からアートコレクターの方まで、さまざまな方へアートのある生活をご提案します。〈出展アーティスト〉・内壁面池内信介/江頭誠/大谷陽一郎/大巻伸嗣/上出惠悟/粂原愛/コムロタカヒロ/鈴木勁/瀬戸優/楚里勇己/土屋仁応/戸田沙也加/中村萌/藤原葵/藤原康博/淵上直斗/増田将大/水戸部七絵/山口聡一/山田康平/山本亜由夢ほか、計30名を予定・外壁面計40名を予定※6月30日時点での情報につき変更となる可能性があります※50音順・アルファベット順にて掲載象徴となるロゴを刷新これまでのART SESSIONで築きあげたものを大切に、さらに伸展するようにという想いから、ロゴを刷新しました。新たなロゴは、グラフィックデザイナーの北山雅和氏によるデザインです。名称の“ART SESSION”を円形状に配することにより、アートの永続性や、分断されていく社会を文化で刺激し繋いでゆく役割をフォルムに託しています。ユニークな卵のようなフォルムに合うよう、やわらかい雰囲気でありながらも新鮮なカラーリングに仕上げました。〈北山雅和氏プロフィール〉1967年、兵庫県神戸市生まれ。グラフィックデザイナー。90年代よりCorneliusをはじめ、様々なミュージシャンのジャケットデザインを手掛ける。2007年、作品集『LiGHT STUFf』が第11回 メディア芸術祭 審査委員会推薦作品に選定。2015年より “NO WAR” のプロテストで知られる ‘TYPOGRAFFITI’ と題した立体タイポグラフィ作品を展開。2017年には作品 “CHANGE”が東京TDC賞2017入選。多様なコラボレーションを重ねながら展示、制作を続けている。特設サイト、Instagramを開設サイトでは、開催概要のほか、すべての出展作品を詳細な解説とともに掲載し、オンライン上でも本イベントをお楽しみいただけます。Instagramでは、イベント当日の様子などもお届けします。特設サイト| http://artsession.jp/ ・開催概要、キービジュアル、全参加アーティストを7月18日(金)に公開。・全出展作品、作品詳細を8月22日(金)に公開。Instagram|@artsession_official(https://Instagram.com/artsession_official)イベント詳細「ART SESSION by 銀座 蔦屋書店」会場|銀座 蔦屋書店内 GINZA ATRIUM期間|2025年8月22日(金)~8月24日(日)12:00~20:00※22日(金)・23日(土)17:00~20:00に招待者限定パーティーを開催いたします。その他の日時以外はどなたでもご入場いただけます。主催|銀座 蔦屋書店入場|無料お問い合わせ|info.ginza@ccc.co.jp銀座 蔦屋書店本を介してアートと⽇本⽂化と暮らしをつなぎ、「アートのある暮らし」を提案します。住所|〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 6F営業時間|店舗ホームページをご確認ください。ホームページ| https://store.tsite.jp/ginza/Facebook|https://www.facebook.com/GINZA.TSUTAYABOOKS/?ref=bookmarksTwitter|https://twitter.com/GINZA_TSUTAYAInstagram|https://www.instagram.com/ginza_tsutayabooks/CCCアートラボCCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。https://www.ccc-artlab.jp/本件に関するお問合わせ先カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 CCCアートラボ事業部 広報担当:⽊下メールアドレス:cccal.dm@ccc.co.jp関連リンク特設サイトhttp://artsession.jp/CCCアートラボhttps://www.ccc-artlab.jp/