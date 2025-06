資生堂、「自分らしさを彩るメイクアップガイド」を公開　～トランスジェンダー女性・ノンバイナリーの方に向けたメイク情報を開発～

株式会社資生堂

資生堂は6月のプライド月間にあわせ、トランスジェンダー女性・ノンバイナリーの方に向けた「自分らしさを彩るメイクアップガイド」を公開しました。LGBTQ+当事者団体「認定NPO法人 虹色ダイバーシティ」の協力のもと、LGBTQ+の方々が抱える化粧の悩みやニーズに関するアンケートを行い、資生堂ビューティークリエイションセンターのへアメイクアップアーティスト監修により肌づくり・眉・目もと・口もとといったパーツごとの悩み解決テクニックを開発したものです。このガイドを資生堂企業情報サイトで公開するとともに、LGBTQ+当事者向けに実習を交えたメイクアップ講座を開催しました。

1.トランスジェンダー女性・ノンバイナリーの方に向けた「自分らしさを彩るメイクアップガイド」

当社は、職場や社会全体で多様性を理解し、誰もが自分らしく生きられる社会を目指してさまざまな取り組みを行っています。

LGBTQ+コミュニティへの支援として、Tokyo Prideをはじめとする各地でのプライドイベントへ参加しています。また、マーケティングに携わる社員がLGBTQ+当事者との対話を通じてブランド活動に本格的にDE&Iの視点を取り入れるインクルーシブ・マーケティング ラーニングセッションを受講するなど、積極的に活動を推進しています。

LGBTQ+コミュニティの声を聴くなかで、トランスジェンダー女性・ノンバイナリーの方々から「自分に合ったメイク方法を知りたい」とのニーズや、「メイクをするにも何から始めてよいかわからない」と悩む方が多いことに着目し、新しく「自分らしさを彩るメイクアップガイド」を開発しました。

2025年3月にLGBTQ+当事者団体「認定NPO法人 虹色ダイバーシティ」の協力のもと、LGBTQ+の方々が抱える化粧の悩みやニーズに関するアンケートを行い、トランスジェンダー女性・ノンバイナリー当事者63名のご意見をいただきました。アンケートに加え、当事者へのデプスインタビューを経て、資生堂DE&I戦略推進部と資生堂へアメイクアップアーティストが肌づくり・眉・目もと・口もとといったパーツごとの悩み解決テクニックを提案しました。このガイドを企業情報サイトで公開することで、トランスジェンダー女性・ノンバイナリーの方が「自分らしい美しさ」を探求するサポートをします。

概要

【名称】 トランスジェンダー女性・ノンバイナリーの方に向けた「自分らしさを彩るメイクアップガイド」(日本語版・英語版)

【ガイドのコンセプト】 これからメイクアップを始めたい方に。ご自身の顔立ちを知り、より自分らしい美しさを引き立てるメイクアップに仕上げるためのコツを知る

【コンテンツ】

●肌を健やかに保つための基本のスキンケア

●基本のベースメイク&ポイントメイクをパーツごとにアイテムの使い方とともに紹介 ~骨格感をやわらげ、肌の透明感・血色感をアップ~

●トランスジェンダー女性3名による、お悩み解決に向けたメイクアップ事例

【発行者】 株式会社資生堂DE&I 戦略推進部

【協力】 資生堂ビューティークリエイションセンター

【URL】 https://corp.shiseido.com/jp/sustainability/power-of-beauty2/?rt_pr=trs76

2.当事者向けメイクアップ講座の開催

「自分らしさを彩るメイクアップガイド」の公開にあわせ、6月20日(金)に資生堂ジャパンの専門職が講師となり当事者向けのメイクアップ講座を開催しました。トランスジェンダー女性やノンバイナリーの方々が30名集い、実習を交えて自分らしい美しさをメイクで演出するコツを体験しました。

概要

【講師】 資生堂ジャパン首都圏パーソナルビューティー部 専門職(ソーシャルエリアパートナー)

【講座内容】

・資生堂による開会挨拶、講座のグランドルール共有、参加者同士の自己紹介

・実習1.スキンケア(洗顔・保湿)

・実習2.メイク(肌づくり、眉メイクなど)

・個別Q&A、パーツごとのお悩み解決テクニック紹介

【主催】 株式会社 資生堂・資生堂ジャパン株式会社・Rainbow Tokyo 北区 共同主催

3.資生堂のダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)

資生堂は企業使命「BEAUTY INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD(美の力でよりよい世界を)」の実現に向けて、社員がジェンダーや年齢、国籍、性的指向、性自認、障がいなどに関係なく、個々人の違いを認め尊重し合い、それらのシナジーによりイノベーションを生み続ける組織カルチャーをつくるため、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)を重要な経営戦略の柱と位置づけています。これまでの取り組みを通じて蓄積した経験や知見をいかし、成し遂げるべき戦略アクションを「ジェンダー平等」と「美の力によるエンパワーメント」とに設定し、2030年までにそれぞれ100万人の人々を支援していきます。社員だけでなく生活者をはじめとするステークホルダーと共に、私たちの企業活動において、誰もが自分らしくいられる、インクルーシブな(包摂性豊かな)社会づくりの基盤として、「すべてのステークホルダーの人権の尊重」にも注力していきます。

資生堂のサスティナビリティ 社会

https://corp.shiseido.com/jp/sustainability/society/?rt_pr=trs76

トランスジェンダー女性・ノンバイナリーの方に向けた「自分らしさを彩るメイクアップガイド」(日本語版)

https://corp.shiseido.com/jp/sustainability/power-of-beauty2/pdf/guide.pdf?rt_pr=trs76

トランスジェンダー女性・ノンバイナリーの方に向けた「自分らしさを彩るメイクアップガイド」(英語版)

Expressing Your True Colors -A Makeup Guide for Transgender Women and Non-Binary Individuals- (English)

https://corp.shiseido.com/en/sustainability/power-of-beauty2/pdf/guide.pdf?rt_pr=trs76