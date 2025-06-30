『本仕込 九州産小麦』『本仕込 山型 九州産小麦』発売に合わせて九州全県の主要駅周辺で新CM放映
フジパン株式会社（愛知県名古屋市）は、小麦粉の１０％を九州産の小麦粉にした地域限定食パン『本仕込 九州産小麦』『本仕込 山型 九州産小麦』を、2025年7月1日(火)より九州全県（※）で発売いたします。本仕込ブランドとしては、初めての取り組みとなります。
※山口県も一部含む。
■新CM「本仕込 フジちゃん」の最後に商品登場！
『本仕込 九州産小麦』『本仕込 山型 九州産小麦』の発売に合わせ、博多駅を中心に九州の主要駅周辺で大型広告を掲出いたします。そこで放映される新CMの最後には、ここでしか見ることのできない『本仕込 九州産小麦』『本仕込 山型 九州産小麦』のワンカットを放映いたします。
【放映場所と期間】
・博多駅メインコンコース＋デジタルプリズム（6月３０日～７月６日）
・JR博多シティビジョン（７月１日～７月３１日）
・小倉駅ビッグアドサイネージ（６月３０日～７月６日）
・大分駅ストリートビジョン＋JRおおいたシティ大型ビジョン（７月１日～７月３１日）
・熊本駅K-サイネージ（７月１日～７月３１日）
・宮崎駅Eki-Vison＋宮崎AMU VISION（７月１日～７月３１日）
・佐賀駅デジタルツイン（７月１日～７月３１日）
・長崎駅ストリートビジョン＋長崎シティかもめビジョン（７月１日～７月３１日）
・鹿児島中央駅K-サイネージ（７月１日～７月３１日）
博多シティビジョン イメージ
鹿児島AMU VISION イメージ
※駅および駅員へのお問い合わせはご遠慮ください。
■商品概要
本仕込 九州産小麦 ※RSPO認証マーク表示対象商品
もっちりおいしい日本の食パン
【価格】オープン価格
【販売地域】九州全県（山口県の一部）
【販売店】スーパー、ドラッグストア等
商品名の右の数字はJANコード
本仕込 九州産小麦 ５枚切【4902410‐113898】
本仕込 九州産小麦 6枚切【4902410‐113904】
本仕込 山型 九州産小麦
もっちりおいしい日本の食パン
【価格】オープン価格
【販売地域】九州全県（山口県の一部）
【販売店】スーパー、ドラッグストア等
商品名の右の数字はJANコード
本仕込 山型 九州産小麦 ５枚切【4902410‐113911】
本仕込 山型 九州産小麦 6枚切【4902410‐113928】
■フジパン株式会社 会社概要
【代表者】安田 智彦（ﾔｽﾀ゛ﾄﾓﾋｺ）
【設立】 ２００６年7月3日
【資本金】４億円
【事業内容】パン、和洋菓子の製造・販売
フジパンWEBサイト :
https://www.fujipan.co.jp/
フジパン公式X :
https://x.com/neobata_fujipan
フジパン公式Instagram :
https://www.instagram.com/honjikomi_fujipan
本仕込ブランドサイト :
https://www.fujipan.co.jp/product/honjikomi/