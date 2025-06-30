善光総研 宮本隆史が財務総合政策研究所の講演会に登壇
株式会社善光総合研究所
この度、株式会社善光総合研究所（本社：東京都港区南青山6-6-22、代表取締役社長：宮本隆史、以下「善光総研」）は、代表の宮本が、2025年6月18日に財務総合政策研究所が開催した外部有識者等による研究所内講演会に登壇いたしましたので、ご報告いたします。
財務総合政策研究所とは
財務総合政策研究所（財務総研）は、財務省のシンクタンクとして、財政経済に関する基礎的、総合的な調査・研究のほか、財政史の編纂、財務省の業務統計の収集・整理、図書館の運営、統計調査の実施、職員の研修等の業務を行っています。
財務総合政策研究所講演会の詳細および資料は以下リンクよりご覧いただけます。
https://www.mof.go.jp/pri/research/seminar/lmeeting.htm
【株式会社善光総合について】
企業名：株式会社善光総合研究所
代表者：代表取締役社長 宮本隆史
本社所在地：東京都港区南青山6-6-22 事業内容：
・介護業務支援システムSCOP開発・販売
・介護事業所経営支援事業
・デジタル人材育成事業 等
ホームページ：https://zenkou-lab.co.jp/
E-mail : contact@zenkou-lab.co.jp