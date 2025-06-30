【JAF愛媛】ホームランドーム松山店で暑さを吹き飛ばせ！受付時JAFアプリクーポン提示でゲーム代１ゲーム無料！

写真拡大

一般社団法人　日本自動車連盟

JAF(一般社団法人日本自動車連盟)愛媛支部(支部長　松田　卓恵)は、2025年7月1日（火）から7月31日（木）までの期間、ホームランドーム松山店で利用できるJAFアプリクーポンを配信します。


JAFアプリクーポン企画


【優待内容】ゲーム代1ゲーム無料


　　　　　　※JAF会員優待との併用は可。


　　　　　　その他の優待・割引などとの


　　　　　　併用は不可。


【優待期間】2025年7月1日（火）～


　　　　　　7月31日(木)


【対象人数】JAF会員本人のみ


【利用方法】受付時にJAFアプリクーポンを


　　　　　　　ご提示ください。


【所 在 地】愛媛県松山市和泉南3-5-37


【サービス提供】株式会社水内ゴム






　　　　　　　ホームランドーム松山店外観

▼詳細は下記URLよりご確認ください。


https://jaf.link/3TQqTrq



▼会員優待情報満載「JAF愛媛 ご当地情報」は下記URLよりご確認ください。


https://jaf.or.jp/common/local/shikoku/ehime



JAFスマートフォンアプリは、スマートフォンが会員証になる「デジタル会員証」やJAFロ


ードサービスの「救援要請」機能などが1つになった公式の無料アプリです。この他にも、


割引や特典が受けられるアプリ限定クーポンを配信しています。



▼JAFスマートフォンアプリの詳細・ダウンロードはこちら


https://jaf.or.jp/common/app