【JAF愛媛】ホームランドーム松山店で暑さを吹き飛ばせ！受付時JAFアプリクーポン提示でゲーム代１ゲーム無料！
一般社団法人 日本自動車連盟
ホームランドーム松山店外観
JAF(一般社団法人日本自動車連盟)愛媛支部(支部長 松田 卓恵)は、2025年7月1日（火）から7月31日（木）までの期間、ホームランドーム松山店で利用できるJAFアプリクーポンを配信します。
JAFアプリクーポン企画
【優待内容】ゲーム代1ゲーム無料
※JAF会員優待との併用は可。
その他の優待・割引などとの
併用は不可。
【優待期間】2025年7月1日（火）～
7月31日(木)
【対象人数】JAF会員本人のみ
【利用方法】受付時にJAFアプリクーポンを
ご提示ください。
【所 在 地】愛媛県松山市和泉南3-5-37
【サービス提供】株式会社水内ゴム
ホームランドーム松山店外観
▼詳細は下記URLよりご確認ください。
https://jaf.link/3TQqTrq
▼会員優待情報満載「JAF愛媛 ご当地情報」は下記URLよりご確認ください。
https://jaf.or.jp/common/local/shikoku/ehime
JAFスマートフォンアプリは、スマートフォンが会員証になる「デジタル会員証」やJAFロ
ードサービスの「救援要請」機能などが1つになった公式の無料アプリです。この他にも、
割引や特典が受けられるアプリ限定クーポンを配信しています。
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https://jaf.or.jp/common/app