Æü¾Æ¤±¤·¤¿¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¤ÈFLYING HONU¤ÎANA¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢²Æ¤òÀè¼è¤ê¡ª¡ØPEKO for ANA¡ÙÂè4ÃÆ¤ÏT¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¥µ¥Þー¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¡¡A-style¤Ê¤É¤Ë¤Æ6/30¤è¤êÈÎÇä³«»Ï

1

2

3

次へ

全日空商事株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:宮川純一郎)は、幅広い世代に愛され続ける不二家のキャラクター「ペコちゃん」とのコラボレーションシリーズ『PEKO for ANA』第4弾として、「日焼けしたペコちゃん」と「ANA HAWAii」をテーマにしたANA限定デザインのTシャツやビーチタオルなど夏のお出かけに活躍するアイテムを発売します。ANA公式ECサイト「ANAショッピング A-style(以下、A-style)」(https://www.astyle.jp/)および「ANAショッピング A-style ANA Mall店(以下、ANA Mall店)」、国内線機内/ラウンジ内のANA Wi-Fi serviceからアクセスできるショッピングサイト「ANA STORE@SKY(以下、@SKY)」で、6月30日(月)より販売開始します。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323692&id=bodyimage1】■ 日焼けしたペコちゃんとFLYING HONUのキャラクターが楽しげな、夏映えするアイテム!『PEKO for ANA』は、幅広い世代に愛され続ける不二家のキャラクター「ペコちゃん」がANAのCA制服を着たデザインや、ミルキーの包み紙をイメージしたデザインが人気のコラボレーションシリーズです。シリーズ第4弾は、「日焼けしたペコちゃん」とANAが成田とホノルルを結ぶ路線で運航するA380型機「FLYING HONU(フライングホヌ)」のイメージキャラクター(ラニ・カイ・ラー)をデザインした、パッカブルエコバッグ、ビーチタオル、シューズケース、バッグインバッグ、Tシャツ、トートバッグ、ポーチが登場です。プールやビーチで使用するのに便利なアイテムなど、お子様から大人まで楽しんでいただけるような商品を開発しました。ANAハワイ路線のCAが着用するハイビスカス柄のエプロンをつけている「日焼けしたペコちゃん」や、「日焼けしたペコちゃん」とFLYING HONUのイメージキャラクターを全面に散りばめた柄など、存在感たっぷりで夏映え間違いなしの商品ラインアップです。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323692&id=bodyimage2】■ 販売チャネル販売開始日2025年6月30日(月) 10:00より「ANAショッピングA-style」WEBサイト https://www.astyle.jp/sc/press246「ANAショッピングA-style ANA Mall店」WEBサイト https://www.astyle.jp/sc/press2452025年6月30日(月) 17:00より「ANA STORE@SKY」 https://www.ana.co.jp/ja/jp/domestic/promotions/ana-sky-shop/promo/※「ANA STORE@SKY」はANA国内線にご搭乗のお客様が、機内やラウンジでANA Wi-Fi Serviceを利用してアクセスできるオンラインショッピングサービスです。@SKYはANAカード決済で10%OFF、さらにマイルも2倍貯まります。■ 商品概要A-style、ANA Mall店 販売商品【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323692&id=bodyimage3】(1)<ANAオリジナル>PEKO for ANA パッカブルエコバッグ(日焼けしたペコ)軽くて大きめのパッカブルタイプのエコバッグに、ANAハワイ路線のCAが着用するエプロンをつけた「日焼けしたペコちゃん」とFLYING HONUをプリント。淡いピンクカラーに大きくプリントされた「日焼けしたペコちゃん」は抜群の存在感があります。【価 格】3,300円(税込)【サイズ】(約)H63×W45×D11(cm)【素 材】ポリエステル100%(2)<ANAオリジナル>PEKO for ANA ビーチタオル(日焼けしたペコ)