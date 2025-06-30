株式会社 日刊工業新聞社　社長交代のお知らせ

株式会社日刊工業新聞社

株式会社 日刊工業新聞社（本社：東京都中央区）は、創刊１１０周年を迎え、経営体制の刷新と中長期的な企業価値向上を目的として、以下の通り代表取締役の異動および経営体制の変更を決定しましたのでお知らせいたします。

主な人事異動

１．氏名 ： 神阪 拓 （こうさか たく）

新職 ： 代表取締役社長

旧職 ： 取締役 経営企画・総務・人事労務担当 経営管理本部長

２．氏名 ： 井水 治博 （いみず はるひろ）

新職 ： 相談役

旧職 ： 代表取締役社長

【新任代表取締役社長の略歴】

生年月日：1974年9月4日（50歳）

出身地：奈良県

最終学歴：産業能率大学 経営情報学部 卒業

職歴： 2001年4月 株式会社 日刊工業新聞社 入社

2006年3月 東京支社 札幌支局長

2010年4月 東京支社 千葉支局長

2014年11月 東京支社 東北・北海道総局長 部長相当

2018年3月 西部支社長

2020年7月 執行役員 販売担当

2022年4月 執行役員 西日本担当、西日本支社長

2024年6月 取締役 経営企画・総務・人事労務担当 経営管理本部長

2025年6月 代表取締役社長 就任

実施時期

2025年6月19日 （取締役会決議日）

体制変更の背景と目的

当社はこれまで、創刊以来一貫して産業報道を通じた社会貢献を使命としてまいりました。今回の経営体制変更は、急速に変化するメディア環境に柔軟に対応し、機動的で活力ある意思決定を可能とする体制の整備を図るものです。新たな経営陣のもと、さらなる事業発展と企業価値の向上を目指してまいります。

会社概要 （https://corp.nikkan.co.jp/）

□ 会社名：株式会社 日刊工業新聞社

□ 創業：1915年（大正4年）

□ 本社所在地：東京都中央区日本橋小網町14-1

□ 代表者：神阪 拓（2025年6月19日より）

□ 事業内容：産業総合紙「日刊工業新聞」の発行、電子版・各種出版物の企画・制作、

展示会・セミナー事業 他

お問い合わせ先

株式会社 日刊工業新聞社

〔担当者〕経営管理本部 総務部 西内 教郎（広報担当）

〔TEL〕 03‐5644‐7033

〔E-mail〕norio.nishiuchi@nikkan.press