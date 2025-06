睡眠時間の短いeスポーツプレイヤーに警鐘! “寝不足”時のパフォーマンス低下をゲームコントローラーの操作で再現 世界初！ ドリエルが“寝不足体感コントローラー”【NEBUCON(ネブコン)】を独自開発

エスエス製薬株式会社

エスエス製薬株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:ニクヒレッシュ・カルラ)の睡眠改善薬「ドリエル」(指定第2類医薬品)は、良質な睡眠で日々を最大限に充実させることを応援する啓発活動、「能動睡眠プロジェクト~挑戦しよう、まず寝よう~」を推進しています。その一環として、 “寝不足”時のパフォーマンス低下をゲームコントローラーの操作で再現する、世界初の“寝不足体感コントローラー”【NEBUCON(ネブコン)】を開発しました。

世界初! “寝不足”時のパフォーマンス低下をゲームコントローラーの操作で再現した

ドリエル独自開発の“寝不足体感コントローラー”【NEBUCON(ネブコン)】

ドリエルは、睡眠を疎かにしがちなeスポーツ業界に着目し、大ヒット格闘ゲーム『ストリートファイター6』とのコラボレーションによるeスポーツ大会「SLEEP FIGHTER」の第1弾を2024年に開催。

出演者には「睡眠計量」を義務づけ、基準に満たない場合は減点のペナルティを科すというルールを導入した、世界初のeスポーツ大会は大きな話題となりました。そして2025年7月5日(土)には新ルールを追加した「SLEEP FIGHTERII」の開催も予定しているなど、eスポーツ業界に対して「能動睡眠」の重要性を発信しています。

今回このeスポーツ業界に向けた取り組みとして、アーケードコントローラービルダーのPonta氏、ゲーミングデバイスブランドの Brook Gaming社とタッグを組み“寝不足の状態”をゲームコントローラーの操作を通して再現する “寝不足体感コントローラー”【NEBUCON(ネブコン)】を独自開発しました。

■“寝不足体感コントローラー”【NEBUCON(ネブコン)】について

“寝不足体感コントローラー”【NEBUCON(ネブコン)】は、寝不足状態でのプレイ時に起こる判断ミスや判断遅延を再現できるコントローラーです。

「慢性的な6時間以下の睡眠は認知能力の低下やミス増大に繋がる」という研究結果※1を参考に、【NEBUCON(ネブコン)】には「ランダムモード切り替えボタン」と「寝不足モード切り替えボタン」の2つのモードを搭載。認知能力が低下すると言われる睡眠時間 6時間の状態から3段階の寝不足モードが設定可能で、更に5秒毎にボタン配置が勝手に切り替わるランダムモードも設定可能。睡眠不足がパフォーマンスに与える影響を実感できます。

- ランダムモード切り替えボタン…寝不足状態のプレイ時に起こる判断ミスを体感できるボタン。5秒毎にボタン配置が勝手に切り替わる。- 寝不足モード切り替えボタン…寝不足状態のプレイ時に起こる判断の遅延が体感できるボタン。寝不足具合によって4段階のモードを切り替えられる。- モード表示モニター…各ボタンで切り替えた睡眠不足状態を表示するモニター。

<寝不足モード>

NORMAL MODE…8時間睡眠状態▶遅延なし

SLEEPY MODE…6時間睡眠状態▶2F遅延

DROWSY MODE…4時間睡眠状態▶4F遅延

GROGGY MODE…徹夜状態▶8F遅延

■NEBUCON開発者コメント、提供社紹介

<アーケードコントローラービルダー>Ponta氏

e-sportsは、1フレームの差で勝敗が決まるシビアな世界です。 私はいつも、選手に少しでも良いパフォーマンスを発揮してほしいという思いで、アケコンのカスタムや調整をしています。 今回の試みは普段とは真逆のアプローチです。 しかしあえて通常とは異なる条件を用意することで、勝利のために本当に必要なものは何か――その本質を体感していただける機会になれば嬉しく思います。

<ゲーミングデバイスブランド>Brook Gaming

普段は、できるだけ“ラグを減らす”ための開発をしています。でも今回は真逆で、あえて“反応を遅らせる”という挑戦でした。わざと不利な状態をつくるなんてこと普通ではやりませんが、寝不足がいかにパフォーマンスを落とすものなのか、その怖さを肌で感じてもらえる設計を目指しました。

<コントローラー用ボタン提供>三和電子株式会社

6月30日(月)SLEEP FIGHTERIIの事前配信では板橋ザンギエフなどが【NEBUCON】を体験!

7月5日(土) SLEEP FIGHTERII大会会場には試遊台が登場!

“寝不足体感コントローラー”【NEBUCON(ネブコン)】は6月30日(月)夜開始のSLEEPFIGHTERII各チーム顔合わせ配信で初のお披露目となります。配信内では、どぐら、板橋ザンギエフ、ドンピシャ、Shutoが実際に【NEBUCON】を体験、その体験の様子や感想は必見です。

また7月5日(土) SLEEP FIGHTERII大会会場には【NEBUCON】の試遊台が登場し、観戦者のみなさま※2は自由にご体験いただけます。そのほかドリエルでは、今後様々な形で“寝不足体感コントローラー”【NEBUCON(ネブコン)】をより多くの方に体験いただける機会を創出してまいります。

事前配信概要

顔合わせ配信は以下チームの各参加者のチャンネルで行われます。配信時間は6/30(月)の19時以降を予定していますが、詳しくは各参加者のチャンネル、X等をご確認ください。

<チームA>どぐら、なるお、SHAKA、因幡はねる、一条莉々華

<チームB>板橋ザンギエフ、ハイタニ、Zerost、夕刻ロベル、龍ヶ崎リン

<チームC>カワノ、YAS、ドンピシャ、風見くく、花京院ちえり

<チームD>Shuto、べてぃ、ふらんしすこ、常闇トワ、カルロ・ピノ

【NEBUCON】体験者は以下プレイヤーを予定しています。

<チームA>どぐら <チームB>板橋ザンギエフ <チームC>ドンピシャ <チームD>Shuto

大会概要※3

大会名:睡眠計量e-SPORTS CUP<SLEEP FIGHTER II>Supported by ドリエル

開催日時:2025年7月5日(土)13:30~21:00

会場:両国KFCホール(東京都墨田区横網1-6-1国際ファッションセンタービル)

出演者:Shuto、カワノ、どぐら、板橋ザンギエフ、なるお、ハイタニ、べてぃ、YAS、SHAKA、ドンピシャ、ふらんしすこ、Zerost、因幡はねる、夕刻ロベル、風見くく、常闇トワ、龍ヶ崎リン、一条莉々華、カルロ・ピノ、花京院ちえり、〈MC〉芦澤佳純、〈解説〉ハメコ。、〈実況〉平岩康佑

配信プラットフォーム:YouTube(当日URLは大会公式HP・公式Xアカウントにて、後日公開予定)

特設サイトURL:https://www.ssp.co.jp/drewell/activesleepproject/sleep-fighter2/

※1 Hans P A Van Dongen, Greg Maislin, Janet M Mullington, David F Dinges. The cumulative cost of additional wakefulness: dose-response effects on neurobehavioral functions and sleep physiology from chronic sleep restriction and total sleep deprivation. 2003,

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12683469/

※2 会場観戦に当選した方に限ります。

※3 会場観戦の応募はすでに締め切らせていただいております。

エスエス製薬について

エスエス製薬はOTC医薬品(市販薬)やヘルスケア製品に特化した製薬会社です。1765年の創業以来、260年にわたり健康へのニーズに応えるさまざまな製品を提供しています。世界100カ国で事業を展開し、OTC医薬品およびVMS(ビタミン、ミネラル、サプリメント)市場で世界第3位の事業規模を持つオペラの日本事業を担っています。エスエス製薬は、今後も「スイッチOTC医薬品」など付加価値の高い医薬品の開発やセルフメディケーションの推進を通じて、人々の健康と生活の質の向上に貢献してまいります。

エスエス製薬株式会社の詳細は、https://www.ssp.co.jp/ をご参照ください。

