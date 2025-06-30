【TVアニメ「君のことが大大大大大好きな100人の彼女」の商品をECサイトで販売中！】
株式会社リアライズ（東京都台東区）は、新宿マルイメンで2024年2月14日～2月25日まで開催していた「君のことが大大大大大好きな100人の彼女」POP UP SHOPで販売されていた商品をアニメグッズ専門ショップ「Animo」にて販売しております。
販売期間：
2025年6月20日 17:00～2025年7月30日 17:00
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323872&id=bodyimage1】
描き下ろしイラストを使用した商品をAnimoで再販売中です。
ウェイトレスの衣装でチョコを贈る彼女たちをぜひお買い求めください！
【グッズラインナップ】
描き下ろしアクリルスタンド 全6種
描き下ろしランダム缶バッジ 全6種
ミニキャラランダムアクリルスタンド 全7種
ミニキャラランダム缶バッジ 全7種
描き下ろしアクリルプレート
神様付きアクリル賽銭箱
描き下ろしアクリルキーホルダー 全6種
半裁タペストリー 全6種
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323872&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323872&id=bodyimage3】
▼Animo 販売ページ▼
https://animall.jp/collections/hyakkano
本件に関するお問い合わせ
株式会社リアライズ
東京都台東区東上野2-14-1-7F
license@realize-net.com
配信元企業：株式会社リアライズ
販売期間：
2025年6月20日 17:00～2025年7月30日 17:00
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323872&id=bodyimage1】
描き下ろしイラストを使用した商品をAnimoで再販売中です。
ウェイトレスの衣装でチョコを贈る彼女たちをぜひお買い求めください！
【グッズラインナップ】
描き下ろしアクリルスタンド 全6種
描き下ろしランダム缶バッジ 全6種
ミニキャラランダムアクリルスタンド 全7種
ミニキャラランダム缶バッジ 全7種
描き下ろしアクリルプレート
神様付きアクリル賽銭箱
描き下ろしアクリルキーホルダー 全6種
半裁タペストリー 全6種
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323872&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323872&id=bodyimage3】
▼Animo 販売ページ▼
https://animall.jp/collections/hyakkano
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東京都台東区東上野2-14-1-7F
license@realize-net.com
配信元企業：株式会社リアライズ
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