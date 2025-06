【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323873&id=bodyimage1】iPhone・iPad買取「Cash Go! 岩国灘店」が令和7年6月30日(月)にOPEN!株式会社ギア(本社:東京都新宿区、運営責任者:池田 修)は、iPhone・iPad買取フランチャイズ事業を展開する「Cash Go!」の新店舗として【Cash Go! 岩国灘店】を令和7年6月30日(月)にオープンいたしました。■「Cash Go!」について「Cash Go!」は、全国300店舗以上を展開するiPhone修理店「アイサポ」の運営ノウハウを活かした、信頼と実績のiPhone・iPad買取店です。お客様一人ひとりに寄り添い、以下の3つの特徴で満足度の高いサービスを提供しています。1.修理店ならではの高額買取:iPhone・iPadに関する深い知識と業界ネットワークを活用し、他店を上回る買取価格を実現。2.スピード無料査定:ご来店いただけましたら、その場で査定を行い、お待たせしません。3.即日現金買取:お客様の大切なiPhone・iPadをその日の内にお買い取りし、現金でお支払いします。「Cash Go!」でお買い取りしたiPhone・iPadはリユース市場を通じて、次のお客様へ大切に届けられるため、環境にも配慮した持続可能なサービスとなっています。■ 「Cash Go! 岩国灘店」についてこの度オープンしました「Cash Go! 岩国灘店」は、JR山陽本線「藤生駅」から徒歩4分のアイサポ岩国灘店にございます。iPhone・iPadの内部(各部品の機能や性能その他)や、機種による機能性能を熟知したスタッフが、動作確認&査定を行います。そのため査定は最短で約15分ほどとスピーディに対応が可能です!買い替えの為や不要になったiPhone・iPadがございましたら、是非、無料査定にお立ち寄りください!見積りなどぜひお気軽にお問い合わせ下さい。飛び込みでの査定も大歓迎です! 無料駐車場もございます!iPhone・iPad買取Cash Go!岩国灘店スタッフ一同、お客様のご来店をお待ちしております。「前に使っていたのは何の機種だろう…?」「けっこう古い機種だけど売れるかな...?」等、まずはお見積りだけでも確認したい場合も無料で査定実施しております。ご自宅で不要なiPhone・iPadが眠っていましたら、まずはお気軽に当店までご依頼ください。■店舗情報店舗名 :iPhone・iPad買取 Cash Go! 岩国灘店所在地 :〒740-0036 山口県岩国市藤生町1-9-9 iPhone修理アイサポ岩国灘店内営業時間:11:00~19:00(最終受付18:00)定休日 :水曜日電話番号:0120-273-308■アクセス・JR藤生駅から約364m 徒歩で約5分・丸子バス停から約133m 徒歩で約2分・国道188号/県道112号線沿い岩国市役所 灘出張所から北へ50m【駐車場】無料駐車場あり■「Cash Go!」店舗HPサービスや買取価格の詳細は下記よりご覧ください。https://www.cashgophone.jp/shop/yamaguchi/iwakuninada/

