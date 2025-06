レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本商業用海藻市場は、環境に優しい栽培慣行、食品革新、植物ベースの海洋資源へのシフトの拡大により、142.8によって2033百万ドルを打つと予測されてい

1

日本商業用海藻市場は、2024年に1億3,040万ドルの評価額に達し、2033年には1億4,280万ドルに拡大すると予測されています。 この成長は、2025年から2033年までの1.02%の複合年間成長率(CAGR)で予想されます。 重要な天然資源である海藻は、様々な産業、特に食品や農業において重要な役割を果たしています。 食品加工、農業などの分野での多様な用途が、日本の海藻製品の需要を後押ししています。市場のダイナミクス市場成長の原動力市場の重要な推進力は、加工食品における市販の海藻の使用量の増加です。 海藻の誘導体であるカラギーナンは、さまざまな食品の増粘剤、乳化剤、安定剤として広く使用されています。 その利用は、チョコレートミルク、サワークリーム、アイスクリームなどの乳製品で急増しており、ゼラチンの代替としてビーガン食品にも広がっています。 植物ベースの食事のためのこの成長の好みは菓子類、飲料および焼かれた商品の市場の拡大に、特に貢献しています。 その結果、コンビニエンスストアおよび加工食品市場は、予測期間を通じて日本商業用海藻市場の成長を刺激すると予想されます。【 無料サンプル 】当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけますhttps://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-commercial-seaweed-market市場の成長に影響を与える課題有望な見通しにもかかわらず、市場は自然災害からの潜在的な後退に直面しており、海藻栽培に不可欠な海岸線および海洋生態系に悪影響を及ぼす可 地震、洪水、火山噴火、台風などのイベントは、海藻の生産を混乱させ、供給を制限し、市場の成長を妨げる可能性があります。 これらの自然災害は、日本の海藻産業全体の生産性に大きなリスクをもたらします。市場での機会市場における重要な機会の1つは、特に食品分野でのハイドロコロイドとしての市販の海藻の採用の増加です。 アルギン酸塩、寒天、カラギーナンなどの海藻由来のハイドロコロイドは、様々な食品の食感、安定性、厚さを高めるために不可欠です。 アイスクリーム、ジャム、ベーカリーアイテム、フルーツジュースなどがあり、食品業界における海藻の需要の高まりに貢献しています。 海藻の豊富な生化学的な内容は、アミノ酸、蛋白質、脂質、ビタミンおよび多糖類を含んで、更に食料品の機能性そして栄養価を高めます。 この傾向は、予測期間中の日本の市場の成長を促進すると予想されます。主要企業のリスト:● Maruha Nichiro Corporation● Nippon Suisan Kaisha, Ltd. (Nissui)● Fujicco Co., Ltd.● Riken Vitamin Co., Ltd.● Matsumaeya Co., Ltd.● Sanyo Foods Co., Ltd.● Ajinomoto Co., Inc.市場セグメンテーション製品タイプグリーン海藻セグメントは、β-カロチン含有量が高く、がん予防特性が実証されているため、2024年に最大の市場シェアを保持していました。 カプセルや錠剤を含む栄養補助食品の緑の海藻の需要の高まりは、市場の成長を促進するとさらに期待されています。 しかし、茶色の海藻セグメントは、予測期間中に市場を支配すると予想されます。 褐藻類は、農業、動物飼料、食品および飲料産業で広く利用されています。 その主な用途には、アルギン酸塩のようなヒドロコロイドの抽出および食品中の乳化剤および増粘剤としての使用が含まれる。 さらに、アルギン酸のリチウムイオン電池への使用に関する研究は、褐藻の新たな成長機会を提示し、日本市場での需要をさらに促進します。