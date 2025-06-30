リディアダンスアカデミー高槻駅前校にてKURUYOの新クラス開講！
キッズダンススタジオ「リディアダンスアカデミー」は、大阪府高槻市のダンススタジオにて新クラス（担当：KURUYO）を7月5日よりスタートいたします。
HP：https://re-dia.jp/blog/takatsukiekimae-newclass-kuruyo/
［講師］
KURUYO
［担当レッスン］
毎週土曜日
9:00-10:00 リトル
10:15-11:30 HIPHOP／キッズ&一般
■講師経歴
2018年 avex KANSAI ALL STARZ 6thとして1年間活動
2018年 avex DANCE NATION ゲスト出演 avex KANSAI ALL STARZ 6th
2019年 音色 真之介 バックダンサー
2020年 TOW SIDE バックダンサー
2020年 音色 真之介 バックダンサー
■レッスン内容
ストレッチ→アイソレ→コレオ
一人一人の個性を大切にし、楽しくかつしっかり成長できるレッスンです！
ギャルマインド全開！みんなで音楽を楽しみながら踊りましょう！
会員様向け無料体験会
体験ご希望の方は、予約サイトからご予約いただけます。
https://redia-dance.hacomono.jp/reserve/schedule/106/93?date_from=2025-07-05
初心者の方も是非ご参加下さい。
ご予約をお待ちしております。
『ダンスを始めるならリディアダンスアカデミー高槻駅前校へ』
初回体験料は無料になっております。
まずは体験へお越しください。
ご見学もお気軽にどうぞ！
教室名：リディアダンスアカデミー高槻駅前校
所在地：〒569-0803 大阪府高槻市高槻町15-19 センター街内3F
最寄駅：阪急高槻市駅から3分/JR高槻駅から7分
開講曜日：土・日
ホームページ：https://re-dia.jp/takatsuki-ekimae/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000322779&id=bodyimage1】
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約17校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市、2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市、2024年に兵庫県たつの市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・つくば市・埼玉県さいたま市にも開校している。2025年4月には神奈川県川崎市にも新設校をオープンした。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・岐阜県岐阜市・長野県長野市・兵庫県たつの市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・茨城県つくば市にも開校しております。
2025年4月には、神奈川県川崎市に新設校をオープンいたしました。
フランチャイズオーナー様も募集しております。
配信元企業：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
HP：https://re-dia.jp/blog/takatsukiekimae-newclass-kuruyo/
［講師］
KURUYO
［担当レッスン］
毎週土曜日
9:00-10:00 リトル
10:15-11:30 HIPHOP／キッズ&一般
■講師経歴
2018年 avex KANSAI ALL STARZ 6thとして1年間活動
2018年 avex DANCE NATION ゲスト出演 avex KANSAI ALL STARZ 6th
2019年 音色 真之介 バックダンサー
2020年 TOW SIDE バックダンサー
2020年 音色 真之介 バックダンサー
■レッスン内容
ストレッチ→アイソレ→コレオ
一人一人の個性を大切にし、楽しくかつしっかり成長できるレッスンです！
ギャルマインド全開！みんなで音楽を楽しみながら踊りましょう！
会員様向け無料体験会
体験ご希望の方は、予約サイトからご予約いただけます。
https://redia-dance.hacomono.jp/reserve/schedule/106/93?date_from=2025-07-05
初心者の方も是非ご参加下さい。
ご予約をお待ちしております。
『ダンスを始めるならリディアダンスアカデミー高槻駅前校へ』
初回体験料は無料になっております。
まずは体験へお越しください。
ご見学もお気軽にどうぞ！
教室名：リディアダンスアカデミー高槻駅前校
所在地：〒569-0803 大阪府高槻市高槻町15-19 センター街内3F
最寄駅：阪急高槻市駅から3分/JR高槻駅から7分
開講曜日：土・日
ホームページ：https://re-dia.jp/takatsuki-ekimae/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000322779&id=bodyimage1】
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約17校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市、2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市、2024年に兵庫県たつの市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・つくば市・埼玉県さいたま市にも開校している。2025年4月には神奈川県川崎市にも新設校をオープンした。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・岐阜県岐阜市・長野県長野市・兵庫県たつの市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・茨城県つくば市にも開校しております。
2025年4月には、神奈川県川崎市に新設校をオープンいたしました。
フランチャイズオーナー様も募集しております。
配信元企業：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
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