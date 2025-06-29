【岡山大学】岡山大学グローバル・ディスカバリー・プログラム（GDP）オンライン入試説明会〔7/5,土〕

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 6月 29日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）では、世界各国から集まる海外生（留学生・帰国生など）と国内高校の出身生が英語を共通言語としてともに学ぶ学士課程プログラム、グローバル・ディスカバリー・プログラム（GDP）がオンライン入試説明会を、2025年7月5日（土）13:00～15:00に開催します！

みなさまのご参加をお待ちしております。

【日 時】

2025年 7月 5日（土）13:00～15:00

【開催方法】

Web会議システム「Zoom」



【内 容】

１.プログラム説明

２.2026年度入試説明（総合型選抜ディスカバリー入試／9月初旬願書受付）

３.個別相談（希望者のみ）

※理系応募予定の場合は、個別相談を受けることを推奨します。



【お申込み方法】

下記のフォームから申し込みされた方に招待URL（ミーティングID）をお送りします（締切日：～7月2日（水））。

https://forms.gle/1J3Rsd6dF7fuyEh29

【ポスター】

https://discovery.okayama-u.ac.jp/master/wp-content/uploads/2025/05/GDP%E5%85%A5%E8%A9%A6%E8%AA%AC%E4%BC%9A%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7_20250705.pdf

【その他】

・事前申込なしでは、参加できません。

・複数名でのご参加の場合、申込は参加者様毎に行ってください。

〇岡山大学グローバル・ディスカバリー・プログラム

本プログラムは、2017年の10月にスタートした教育プログラムです。世界各地から集まった留学生・帰国生らと国内の高校出身者が集まる環境で、多様な文化や経験を共有しながら多彩な分野を日々学んでいます。学部、学科にとらわれない履修プログラムを学生自らが組み立て、履修することにより、グローバルに活躍できる人材を育成することを目指しています。

・プログラム紹介動画コンテンツ

https://discovery.okayama-u.ac.jp/jp/introductory-contents/

・本プログラムや入試内容についての詳細については、下記をご参照ください

https://discovery.okayama-u.ac.jp/jp/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=VfUbqHrpmxA ]

◆参 考

・岡山大学グローバル・ディスカバリー・プログラム（GDP）

https://discovery.okayama-u.ac.jp/jp/

◆参考情報

・【岡山大学】岡山大学グローバル・ディスカバリー・プログラムにおける入学者選抜の変更について

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003183.000072793.html

岡山大学津島キャンパス

◆本件お問い合わせ先

岡山大学学務部グローバル・ディスカバリー・プログラム事務室

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2-1-1 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-7912、7915

E-mail: admission_discovery◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/event/event_id3619.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/



＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8745、086-251-8746

FAX：086-251-8748

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2024：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002801.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2025年4月期共創活動パートナー募集中：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003002.000072793.html

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html