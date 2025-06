サンリオキャラクター大賞1位のポムポムプリンのお部屋で一緒にホテルステイ！

株式会社ニューオータニ九州

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660647

『ポムポムプリン × ホテルニューオータニ博多』

https://www.kys-newotani.co.jp/hakata/special/pompompurin/(https://www.kys-newotani.co.jp/hakata/special/pompompurin/)

6月29日に発表された「サンリオキャラクター大賞2025」で9年ぶりに見事1位になったポムポムプリン。ホテルニューオータニ博多では、ポムポムプリンとのホテルステイを楽しめるお部屋をご用意しております。

2025年8月~11月までの予約を2025年7月1日(火)10時より開始いたします。

1位受賞のお祝いパーティーや、夏休み、お子さまやご友人のお誕生日など、ポムポムプリンたちとホテルのお部屋で思い出に残るひとときをお過ごしください。

・2種類の客室デザイン

ポムポムプリンがいっぱいルームかわいいを発明!ラボルーム

ポムポムプリンの2種類の異なるデザインの客室がございます。

1泊目は「ポムポムプリンがいっぱいルーム」2泊目は「かわいいを発明!ラボルーム」など連泊でお楽しみいただくお客様もいらっしゃいます!

・限定オリジナルお持ち帰りグッズ

本プランのためだけに描き下ろされたオリジナルデザインのお持ち帰りグッズはここでしか手に入りません。お家に帰った後もポムポムプリンとの癒しの時間をお過ごしください。

ぬいぐるみ(H16xW12.4xD12cm)アクリルチャーム(W4xH4.7cm)

ぬいぐるみ&アクリルチャーム

ぬいぐるみ足裏の「HAKATA」は福岡旅行の思い出に。

チャームはぬいぐるみから取り外してお手持ちのバッグやポーチなどに付け替えも!

今治タオル(33x80cm)博多織ポーチ (15x20cm)

今治タオル

ポムポムプリンのワインポイントが刺繍されたやわらかい肌触りの今治タオル。

博多織ポーチ

伝統的工芸品である博多織の献上柄を織り上げた限定ポーチ。光沢と織りの立体感は博多織ならでは。

※お持ち帰りグッズはご宿泊人数分ご用意いたします。

※本オリジナルグッズの一般販売およびホテルでの販売は行なっておりません。

・サンリオキャラクター大賞とは

サンリオの月刊紙「いちご新聞」上で1986年にスタートした「サンリオキャラクター大賞」は、今年で記念すべき40回を迎えた人気投票イベントです。

450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、 WEBやサンリオショップなどからの投票数により順位を決定します。

・ポムポムプリンについて

サンリオから1996年にデビューした、ゴールデンレトリバーの男のコのキャラクター。こげ茶色のベレー帽がトレードマーク。のんびり屋で、好きな言葉は「おでかけ」、嫌いな言葉は「おるすばん」。くつ集めが趣味で、特技は、お昼寝とプリン体操、誰とでもなかよくなれちゃうこと。将来の夢は、もっともっとおっきくなること。飼い主のお姉さんの家の玄関にあるプリン用バスケットがお家。

誕生日:4月16日のお天気いい日

・ポムポムプリン キャラクターページ:

https://www.sanrio.co.jp/character/pompompurin/

・ポムポムプリン公式X:@purin_sanrio

・販売概要

・販売概要

『ポムポムプリン × ホテルニューオータニ博多』

[期間]

2025年8月~11月のご宿泊

[予約受付]

2025年7月1日(火)10:00より

※インターネット予約限定

[料金]

エグゼクティブツインルーム(26.5平方メートル )

1室1名さま \35,000~

1室2名さま \50,000~

※料金には、1室1~2名さまご利用時の1泊室料、朝食、サービス料、消費税、宿泊税が含まれます。

※土曜日・休前日は、1名さまあたり\4,000の追加料金を頂戴いたします。

※1日2室限定

[ご予約]

https://www.kys-newotani.co.jp/hakata/special/pompompurin/

[お問合せ]

Tel:092-715-2000(宿泊予約直通)