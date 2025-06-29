【湯の川温泉／湯元啄木亭】前回大好評で今年も開催！7/12（土）限定まぐろ解体ショーイベント実施！

野口観光マネジメント株式会社

野口観光マネジメント株式会社が運営する『函館湯の川温泉 湯元啄木亭（支配人：西岡浩樹/北海道函館市湯川町1丁目18番15号）』は、2025年7月12日(土)に前回大好評だったまぐろ解体ショーを今年も開催致します。

湯元啄木亭では、7月12日（土）の夕食バイキングにて一夜限りのまぐろ解体ショーを実施致します。

また、イベント実施に伴い特別なプランも販売しております。

- 【7/12（土）限定】まぐろ解体ショー開催！一夜限りのスペシャルバイキング（1泊２食付き）

ご宿泊プランはこちら

https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=6ddff2fd472fed68e6cd59995d28b4aa&checkin=2025%2F07%2F12&checkout=2025%2F07%2F13&type=plan&is_day_use=false&order=recommended&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=18103783&adults=2&kids_tiers=%5B%5D&room_count=1&hotel_plan_code=18103783&mcp_currency=JPY(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=6ddff2fd472fed68e6cd59995d28b4aa&checkin=2025%2F07%2F12&checkout=2025%2F07%2F13&type=plan&is_day_use=false&order=recommended&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=18103783&adults=2&kids_tiers=%5B%5D&room_count=1&hotel_plan_code=18103783&mcp_currency=JPY)

日帰りプランはこちら

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7/12（土）のご夕食バイキングでは、まぐろの解体イベントを特別に開催いたします！

当日は和洋中多彩の夕食バイキングと解体ショーで捌いた、新鮮なまぐろもお召し上がりいただけます。みんなで、啄木亭の夏を楽しもう！

＜イベント詳細＞

開催日：7月12日（土）

17：00～まぐろ解体ショー 1部

19：00～まぐろ解体ショー 2部

※ご夕食は上記時間で2部制となります。時間は当日のご案内となります。

前回実施のご様子夏メニューイメージ

また、当日は北斗浜分太鼓様にお越しいただき、1階ロビーにて和太鼓の演奏も実施致します。

是非、皆様のお越しを心よりお待ちしております。

- 【お得で便利な札幌⇔函館間送迎バス毎週3日間運行中】

札幌⇔函館間の送迎バスを毎週運行中です。

満席になり次第受付を終了いたしますので、お早めのご予約をお願いしています。

最少催行人員8名以下の場合は、高速バスへ振替となる場合がございます。予めご了承ください。



【札幌⇒函館運行日】月曜日・水曜日・金曜日出発

【函館⇒札幌運行日】水曜日・金曜日・日曜日出発

【料金】お1人様につき片道2,500円（税込）

（※ホテルへの電話または公式ホームページからご宿泊ご予約済みのお客様は、お1人様につき片道2,000円（税込）となります。）

【運行時間/札幌⇒函館】札幌駅10：00出発～樽前・八雲にて休憩～15：00頃ホテル到着

【運行時間/函館⇒札幌】ホテル10：00出発～七飯・長万部・ルスツにて休憩～16：00頃札幌駅到着



札幌方面からお越しのお客様には大変ご好評いただいている送迎バス、函館⇔札幌間で運行しているのは函館地区では野口観光のみでございます。お客様のご利用をぜひともお待ちしております。



※送迎バスの詳細については公式WEBサイトをご覧ください。

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