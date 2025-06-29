【岡山大学】公開シンポジウム「LGBTQの子どもはライフプランを立てられるのか？」〔7/5,土 岡山大学鹿田キャンパス〕

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 6月 29日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）では、2025年7月5日（土）13：00～16：00に、本学鹿田キャンパスのMUSCAT CUBE（マスカットキューブ）において、公開シンポジウム「LGBTQの子どもはライフプランを立てられるのか？」を開催します。

参加事前申し込みは不要で、どなたでもご参加いただけます。みまさまのご参加をお待ちしています。

【日 時】

2025年7月5日（土）13：00～16：00



【場 所】

岡山大学鹿田キャンパス MUSCAT CUBE（マスカットキューブ）3階講義室

（〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学鹿田キャンパス）

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/access/access_5.html

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/access/soumu-access_shikata.html



【概 要】

LGBTQ当事者の就学、就労には不自由さを感じています。また、ライフプランを立てる上で重要である結婚し子どもを持ち家族を作ることに関しては、困難な点が多く残っています。

すべての子どもたちが、SRHRの視点で性の多様性を理解し、さらにLGBTQの子どもたちが、家族形成を含むライフプランを立てられるのか？生殖医療の現場から、法律家から、そして、当事者や家族からの伝言（メッセージ）を聞き、議論します。

【プログラム】

詳細は下記のポスターをご覧ください。



【対象者】

どなたでもご参加いただけます



【参加費】

無料（無料駐車券あり）

【お申込み方法】

参加事前申し込みは不要です

【ポスター】

https://www.okayama-u.ac.jp/user/josan/img/7th1.pdf

◆参 考

・岡山大学医学部保健学科・大学院保健学研究科

https://www.fhs.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学医学部保健学科・大学院保健学研究科 中塚研究室

http://www.okayama-u.ac.jp/user/mikiya/index.html

・岡山大学病院

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/

岡山大学鹿田キャンパス（岡山市北区）



◆本件お問い合わせ先

岡山大学大学院保健学研究科「妊娠中からの母子支援」即戦力育成プログラム事務局

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学鹿田キャンパス

TEL：086-235-6538

E-mail：josan◎cc.okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/event/event_id3630.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/



＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8745、086-251-8746

FAX：086-251-8748

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



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岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

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https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003002.000072793.html

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html