『キミとアイドルプリキュア♪』後期主題歌シングル 8月27日発売決定！ 後期ED主題歌「キミとルララ」TVサイズ先行配信開始！

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株式会社マーベラス


描き下ろしジャケット同時解禁!!



『キミとアイドルプリキュア♪』の後期主題歌シングルが発売決定！！


『キミとアイドルプリキュア♪』後期エンディング主題歌【キミとルララ】はアイドルプリキュア５人でお届け！カップリング曲はオープニング主題歌を担当している吉武千颯とプリキュアシンガーのMachicoが歌う「Shiny Shiny IDOL」！『キミとアイドルプリキュア♪』をイメージした新たなナンバー！初回仕様特典として「キャンバスブロマイド（スーパーアート6色印刷）」を封入。



後期エンディング主題歌「キミとルララ」（TVサイズ）が本日より各ダウンロード配信サービスにて順次配信スタート！！

各配信サービスへはこちらから！
https://precure.lnk.to/YouandIdol_koukiED



◆収録曲：



01.キミとルララ


　　歌：キュアアイドル(CV：松岡美里)＆キュアウインク(CV：高橋ミナミ)＆キュアキュンキュン(CV：高森奈津美)＆キュアズキューン(CV：南條愛乃)＆キュアキッス(CV：花井美春)


作詞：大森祥子　作曲・編曲：馬瀬みさき



02.Shiny Shiny IDOL


　　歌：Machico・吉武千颯


　　作詞：大森祥子　作曲：杉山勝彦・佐々木“コジロー”貴之　編曲：馬瀬みさき

※各曲のカラオケ(CD＋DVD：オリジナル・メロディ・カラオケ/通常盤：オリジナル・カラオケ)と「キミとルララ」TVサイズを含む全5曲入り。
【DVD】には、TVオープニング・エンディングノンテロップ映像を収録。



◆初回特典：


・キャンバスブロマイド（スーパーアート6色印刷）



◆店舗特典　品目解禁！


・Amazon.co.jp：メガジャケ


・楽天ブックス：アクリルキーホルダー（全5種ランダム）


・ネオウィング：2L判ブロマイド（集合絵柄）


・セブンネットショッピング：缶バッジ１種（全５種選択式)


・タワーレコード：ポストカード（集合絵柄）


・全国アニメイト（通販含む）：ミニフォト１種（全５種ランダム)


・ゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）：L版ブロマイド2枚セット



【基本情報】
品番/価格：
【CD+DVD】MJSS-09395～6/\2,530（税抜価格\2,300）


【通常盤】MJSS-09397/\1,650（税抜価格\1,500）


商品ページ：https://www.marv.jp/titles/mc/10961/
発売元：株式会社マーベラス
販売元：株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ



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