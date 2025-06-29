『キミとアイドルプリキュア♪』後期主題歌シングル 8月27日発売決定！ 後期ED主題歌「キミとルララ」TVサイズ先行配信開始！
描き下ろしジャケット同時解禁!!
『キミとアイドルプリキュア♪』の後期主題歌シングルが発売決定！！
『キミとアイドルプリキュア♪』後期エンディング主題歌【キミとルララ】はアイドルプリキュア５人でお届け！カップリング曲はオープニング主題歌を担当している吉武千颯とプリキュアシンガーのMachicoが歌う「Shiny Shiny IDOL」！『キミとアイドルプリキュア♪』をイメージした新たなナンバー！初回仕様特典として「キャンバスブロマイド（スーパーアート6色印刷）」を封入。
後期エンディング主題歌「キミとルララ」（TVサイズ）が本日より各ダウンロード配信サービスにて順次配信スタート！！
各配信サービスへはこちらから！
https://precure.lnk.to/YouandIdol_koukiED
◆収録曲：
01.キミとルララ
歌：キュアアイドル(CV：松岡美里)＆キュアウインク(CV：高橋ミナミ)＆キュアキュンキュン(CV：高森奈津美)＆キュアズキューン(CV：南條愛乃)＆キュアキッス(CV：花井美春)
作詞：大森祥子 作曲・編曲：馬瀬みさき
02.Shiny Shiny IDOL
歌：Machico・吉武千颯
作詞：大森祥子 作曲：杉山勝彦・佐々木“コジロー”貴之 編曲：馬瀬みさき
※各曲のカラオケ(CD＋DVD：オリジナル・メロディ・カラオケ/通常盤：オリジナル・カラオケ)と「キミとルララ」TVサイズを含む全5曲入り。
【DVD】には、TVオープニング・エンディングノンテロップ映像を収録。
◆初回特典：
・キャンバスブロマイド（スーパーアート6色印刷）
◆店舗特典 品目解禁！
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・楽天ブックス：アクリルキーホルダー（全5種ランダム）
・ネオウィング：2L判ブロマイド（集合絵柄）
・セブンネットショッピング：缶バッジ１種（全５種選択式)
・タワーレコード：ポストカード（集合絵柄）
・全国アニメイト（通販含む）：ミニフォト１種（全５種ランダム)
・ゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）：L版ブロマイド2枚セット
【基本情報】
品番/価格：
【CD+DVD】MJSS-09395～6/\2,530（税抜価格\2,300）
【通常盤】MJSS-09397/\1,650（税抜価格\1,500）
商品ページ：https://www.marv.jp/titles/mc/10961/
発売元：株式会社マーベラス
販売元：株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ
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