作者不明の漫画を公開します。『誰かが描いた漫画』(子守ヒキ)が、コミックDAYSで6月29日より連載配信スタート！

株式会社講談社

編集部注：本作品は、子守ヒキ先生が買った中古ＰＣに残っていた漫画データを、関係各所協議の上で公開したものになります。この漫画にどんな事象が起きようとも、お気になさらずお楽しみください。



第1話は常に無料公開。毎週日曜日正午に新たな無料話が更新されます。



【作品1話URL】

https://comic-days.com/series/2550912965822400273/first_episode





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