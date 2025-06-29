作者不明の漫画を公開します。『誰かが描いた漫画』(子守ヒキ)が、コミックDAYSで6月29日より連載配信スタート！
株式会社講談社
編集部注：本作品は、子守ヒキ先生が買った中古ＰＣに残っていた漫画データを、関係各所協議の上で公開したものになります。この漫画にどんな事象が起きようとも、お気になさらずお楽しみください。コミックDAYS ウェブサイト
https://comic-days.com
iOS用アプリはこちら
https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AFdays/id1288398252
Android用アプリはこちら
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kodansha.comicdays&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kodansha.comicdays&hl=ja)
株式会社講談社
編集部注：本作品は、子守ヒキ先生が買った中古ＰＣに残っていた漫画データを、関係各所協議の上で公開したものになります。この漫画にどんな事象が起きようとも、お気になさらずお楽しみください。
第1話は常に無料公開。毎週日曜日正午に新たな無料話が更新されます。
【作品1話URL】
https://comic-days.com/series/2550912965822400273/first_episode
https://comic-days.com
iOS用アプリはこちら
https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AFdays/id1288398252
Android用アプリはこちら
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kodansha.comicdays&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kodansha.comicdays&hl=ja)
株式会社講談社