怪談をテーマにしたリアルイベント！『Tokyo Kaidan Collection』開催決定！平野綾×佐藤流司、藤原紀香×平野良 出演決定！！
近年、YouTubeや配信番組などが多数制作され、ブームを見せる“怪談”。今回“怪談”をテーマにした大型リアルイベント『Tokyo Kaidan Collection』を8月に開催することが決定しました！
本イベントでは、古典と現代、語りと俳優による演技などをクロスオーバーさせ、「日本最大級の怪談フェス」を目指します！
第1弾となる今回、まずは原作・三遊亭圓朝の怪談「牡丹灯籠」を、相原雪月花の演出によって、8月21日（木）・22日（金）は平野綾と佐藤流司が、8月23日（土）・24日（日）は藤原紀香と平野良がそれぞれ朗読します。
さらに、怪談師による実話怪談披露やトークセッションなど盛り沢山な内容を企画中！怪談師は日替わりで、ぁみ、川奈まり子、シークエンスはやとも、白石望莱、田中俊行、チビルマ、大赤見ノヴ（ナナフシギ）、吉田猛々（ナナフシギ）、西浦和也、はおまりこ、BBゴロー、響洋平、深津さくら、松嶋初音、村上ロック、ヤ―スー、夜馬裕、吉田悠軌（五十音順）が出演します。
また、MCとして秋山ゆずきが登壇致します。
猛暑を吹き飛ばす“怪談フェス”『Tokyo Kaidan Collection』にどうぞご期待ください！
【公演概要】
公演名：『Tokyo Kaidan Collection』
日程：8月21日（木）：14:00／19:00
8月22日（金）：14:00／19:00
8月23日（土）：12:00／16:00
8月24日（日）：12:00／16:00
会場：シアターH
出演：
怪談「牡丹灯籠」 原作・三遊亭圓朝 演出・相原雪月花
平野綾 佐藤流司 藤原紀香 平野良
＜怪談師＞（五十音順）
ぁみ 川奈まり子 シークエンスはやとも 白石望莱 田中俊行 チビルマ 大赤見ノヴ（ナナフシギ）
吉田猛々（ナナフシギ） 西浦和也 はおまりこ BBゴロー 響洋平 深津さくら 松嶋初音 村上ロック ヤ―スー 夜馬裕 吉田悠軌
〈出演日程〉（五十音順）
＜MC＞
秋山ゆずき
チケット：全席指定
7,700円（税込）／U15チケット：5,500円（税込）
※U15はCNプレイガイドのみでの販売となります。
※1申込につき4枚まで。
※3歳以上チケット必要。
最速先行：https://www.cnplayguide.com/kaidancollection_fast/
受付期間：6月29日（日）10：00～7月6日（日）23：59
チケット一般発売：7月19日（土）10：00～
CNプレイガイド：https://www.cnplayguide.com/kaidancollection/
明治座：https://ticket.meijiza.co.jp/kaidancollection/
イープラス：https://eplus.jp/kaidancollection/
公式HP：https://tkc2025.com/
公式X：@TKC_2025
問い合わせ先：公演事務局 tokyokaidancollection@gmail.com
プロデューサー：明治座 三田光政/HIKE 東川真之
怪談企画監修：割れた煎餅ヒデ
宣伝：キョードーメディアス