怪談をテーマにしたリアルイベント！『Tokyo Kaidan Collection』開催決定！平野綾×佐藤流司、藤原紀香×平野良　出演決定！！

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株式会社キョードーメディアス

近年、YouTubeや配信番組などが多数制作され、ブームを見せる“怪談”。今回“怪談”をテーマにした大型リアルイベント『Tokyo Kaidan Collection』を8月に開催することが決定しました！


本イベントでは、古典と現代、語りと俳優による演技などをクロスオーバーさせ、「日本最大級の怪談フェス」を目指します！






第1弾となる今回、まずは原作・三遊亭圓朝の怪談「牡丹灯籠」を、相原雪月花の演出によって、8月21日（木）・22日（金）は平野綾と佐藤流司が、8月23日（土）・24日（日）は藤原紀香と平野良がそれぞれ朗読します。


さらに、怪談師による実話怪談披露やトークセッションなど盛り沢山な内容を企画中！怪談師は日替わりで、ぁみ、川奈まり子、シークエンスはやとも、白石望莱、田中俊行、チビルマ、大赤見ノヴ（ナナフシギ）、吉田猛々（ナナフシギ）、西浦和也、はおまりこ、BBゴロー、響洋平、深津さくら、松嶋初音、村上ロック、ヤ―スー、夜馬裕、吉田悠軌（五十音順）が出演します。


また、MCとして秋山ゆずきが登壇致します。



猛暑を吹き飛ばす“怪談フェス”『Tokyo Kaidan Collection』にどうぞご期待ください！






【公演概要】


公演名：『Tokyo Kaidan Collection』



日程：8月21日（木）：14:00／19:00


　　　8月22日（金）：14:00／19:00


　　　8月23日（土）：12:00／16:00


　　　8月24日（日）：12:00／16:00



会場：シアターH



出演：


怪談「牡丹灯籠」　原作・三遊亭圓朝　演出・相原雪月花


平野綾　佐藤流司　藤原紀香　平野良



＜怪談師＞（五十音順）


ぁみ　川奈まり子　シークエンスはやとも　白石望莱　田中俊行　チビルマ　大赤見ノヴ（ナナフシギ）　


吉田猛々（ナナフシギ）　西浦和也　はおまりこ　BBゴロー　響洋平　深津さくら　松嶋初音　村上ロック　ヤ―スー　夜馬裕　吉田悠軌　



〈出演日程〉（五十音順）








＜MC＞


秋山ゆずき




チケット：全席指定


7,700円（税込）／U15チケット：5,500円（税込）


※U15はCNプレイガイドのみでの販売となります。


※1申込につき4枚まで。


※3歳以上チケット必要。



最速先行：https://www.cnplayguide.com/kaidancollection_fast/


受付期間：6月29日（日）10：00～7月6日（日）23：59



チケット一般発売：7月19日（土）10：00～


CNプレイガイド：https://www.cnplayguide.com/kaidancollection/


明治座：https://ticket.meijiza.co.jp/kaidancollection/


イープラス：https://eplus.jp/kaidancollection/




公式HP：https://tkc2025.com/


公式X：@TKC_2025



問い合わせ先：公演事務局　tokyokaidancollection@gmail.com



プロデューサー：明治座 三田光政/HIKE 東川真之


怪談企画監修：割れた煎餅ヒデ






宣伝：キョードーメディアス