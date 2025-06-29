【岡山大学】海外渡航を控える学生に向けた「危機管理ガイダンス・海外留学保険説明会」を開催
2025（令和7）年 6月 29日
国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/
◆概 要
国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2025年6月18日、海外渡航を予定する学生やその関係部局を対象に「危機管理ガイダンスおよび海外留学保険説明会」をオンラインにて開催し、教職員・学生あわせて122人が参加しました。
ガイダンス開催にあたり、学術研究院共通教育・グローバル領域の大林純子准教授が「住み慣れた日本の日常から離れ、留学生活を送る外国では、予見できないさまざまな危険や問題がつきものです。これから向かう海外での留学生活を想像しながら、出発に備えていきましょう」とあいさつし、留学に向けた心構えを呼びかけました。
続いて、特定非営利活動法人「海外留学生安全対策協議会（JCOS）」の山岸優氏が登壇。地下鉄火災や路上強盗の実例を紹介しながら、「正常性バイアス」や危機に対する意識の重要性について解説しました。また、24時間365日対応の危機管理サポート「J-TAS」についても紹介し、トラブル時の連絡先や対応フローについて具体的な説明を行いました。参加者は実際のシナリオに対して選択式で回答する形式のワークにも取り組み、緊急時の行動について理解を深めました。
海外留学保険の説明会では、東京海上日動パートナーズ中国四国・岡山支社の矢吹慈愛氏が、盗難、飛行機の遅延、現地での医療費などに備える「学研災付帯海外留学保険」について詳しく解説。具体的な補償内容や申込方法を紹介し、学生の安全な渡航をサポートする制度の重要性を強調しました。
最後に、国際教育推進課の事務職員が、留学時に必要となる「海外渡航登録システム」や「VPN接続設定」等の手続きに関する注意事項を案内し、安全な渡航のため、留学に向けた準備を早めに進めていくよう促しました。
本学では今後も、海外渡航を予定する学生が安全かつ安心して学べる環境づくりに努め、危機管理支援と制度整備の強化を進めていきます。引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。
危機管理について説明する山岸氏
大林准教授による冒頭あいさつ
学研災付帯海外留学保険について説明する矢吹氏
◆参 考
・国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/
岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）
◆本件お問い合わせ先
岡山大学 学務部 国際教育推進課
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2-1-1 岡山大学津島キャンパス
E-mail：ryugaku◎adm.okayama-u.ac.jp
※@を◎に置き換えています
https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id14342.html
＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞
岡山大学病院 新医療研究開発センター
〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
下記URLより該当する案件についてお問い合わせください
http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/
＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞
岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当
〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
TEL：086-235-7983
E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/
＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
TEL：086-251-8463
E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
TEL：086-251-8745、086-251-8746
FAX：086-251-8748
E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/
＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://venture.okayama-u.ac.jp/
岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html
岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html
岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/
岡山大学統合報告書2024：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002801.000072793.html
岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/
岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik
岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw
産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2025年4月期共創活動パートナー募集中：
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003002.000072793.html
国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください
- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html